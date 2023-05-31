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  •   Zor Soru Net Cevap! Ethereum ve Bitcoin! Ünlü Kripto Stratejistine Göre Hangisini Almak Mantıklı?

Zor Soru Net Cevap! Ethereum ve Bitcoin! Ünlü Kripto Stratejistine Göre Hangisini Almak Mantıklı?

Özet

  • Kripto analisti BTC fiyatının ETH karşısında daha fazla kazanç elde etmesini bekliyor.
  • Ethereum arzı negatif enflasyon nedeniyle düşse de BTC talebi yıldan yıla katlanarak artıyor.
  • Bitcoin hakimiyeti yüzde 46,4 iken Ethereum yüzde 19,8'de bulunuyor.
01:26
31 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasalarının iki deviyle ilgili kıdem kripto analisti kapsamlı bir tahminde bulundu. Bitcoin ilk kripto para ve boğada yükselişin lideri. Ethereum ise internetin bilgisayarı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Peki gelecekte hangisi daha iyi performans gösterebilir?

Ethereum Bitcoin’i Geçer Mi?

Yazı hazırlandığı sırada Kuzey Kore’nin fırlattığı balistik füze olma ihtimali bulunan roken Bitcoin fiyatında hafif bir düşüşü tetiklerken popüler kripto yorumcusunun bu soruya cevabını ele alalım. Kripto analisti son piyasa analizinde toplam kripto piyasası kapitalizasyonunun ne kadarının BTC’ye ait olduğunu izleyen Bitcoin hakimiyet grafiğinin (BTC.D) güçlü bir yükseliş trendinde göründüğünü söyledi.

Bu arada kripto analisti, Ethereum‘a karşı Bitcoin (ETH/BTC) grafiğinin ters yönde ilerlediğini söylüyor.

“Bana göre bu, Bitcoin hakimiyeti için birbiri ardına daha yüksek bir dip görünüyor. Ether/Bitcoin içinse birbiri ardına daha düşük bir tepe gibi görünüyor, değil mi? Sadece birbiri ardına daha düşük bir tepe. Ne zaman daha düşük bir tepe noktası elde etsek, herkes çatılardan bunun o olduğunu ve tersine dönmenin nihayet burada olduğunu haykırıyor. Birkaç hafta daha ileri sarıyorsunuz ve geriye dönüp bakıyorsunuz ve tahmin edin ne oluyor? Bu da başka bir düşük tepe.”

Cowen ayrıca ETH/BTC paritesinin 2018-2019 ayı piyasasında olduğu kadar hızlı düşmemesinin nedenlerinden birinin sistemde dolaşan likidite miktarı olduğunu söylüyor.

“Burada (2018/2019) olduğu kadar hızlı düşmek yerine bu kadar uzun sürmesinin bir nedeni, bugün sistemde 2018 ve 2019’da olduğundan çok daha fazla likidite olması… Oyunda çok daha fazla likidite var ve Federal Rezerv’in bu likiditeyi ortadan kaldırması çok daha uzun sürüyor, ancak likidite ortadan kalkıyor.”

Analiste göre kısa ve orta vadede Bitcoin, Ethereum’dan daha iyi performans gösterecek gibi görünüyor.

Ethereum ve Bitcoin Hangisi Alınır?

Ethereum hali hazırda popüler birçok merkezi olmayan uygulamayı bünyesinde barındırıyor. Üstelik negatif enflasyon arzın yıldan yıla düşmeye devam edebileceğini gösteriyor. Bu da talep arttıkça arz düştüğü için fiyattaki yükselişin uzun vadede kalıcı olabileceğini söylüyor. Ancak piyasa değeri olarak Bitcoin’i geride bırakması pek mümkün değil. Bugün kripto paraların kümülatif değerinin %19,8’ini temsil eden Ethereum’a karşı BTC %46,4’lük hakimiyete sahip.

Bitcoin’in değer deposu anlatısı yeni ve eski yatırımcılarda ciddi anlamda alıcı buluyor. Bu minvalde ele aldığımızda Ethereum piyasa hakimiyetinin BTC’yi geçmesi pek mantıklı (şimdilik) görünmüyor.

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