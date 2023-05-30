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Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) yeniden 1.900 doları aştı. Peki bundan sonra ne olacak? Merge ve Shapella popüler altcoin beklenen yükselişi tetikleyemedi. Genel piyasa hissiyatındaki negatiflik nedeniyle baskı gören fiyat 2.000 doların altında kalmaya devam ediyor.

Ethereum (ETH)

Nisan başından beri negatif seyreden ETH fiyatı uzun vadeli direnç çizgisiyle mücadele ediyor. Haftalık zaman dilimi için genel görünüm, bazı karışık sinyallerle birleşse de düşüş eğilimine işaret ediyor. Nisan ayının başlarında Ethereum‘un fiyatı 2.151 dolarla yılın en yüksek noktasına ulaştı ve yaklaşık 1.950 dolarlık direnç bölgesini geçti. Ancak bir sonraki hafta önemli bir düşüş yaşandı ve fiyat bu seviyenin altına düşerek kritik seviyeyi direnç olarak doğruladı.

Önceki kırılma böylece geçersiz kılındı ve eğer fiyattaki negatiflik sürerse 1.600 dolar seviyesi orta vadede hedeflenebilir.

Ethereum Fiyat Tahmini Yorum

Haftalık RSI yatırımcı talebindeki toparlanmaya işaret ediyor. Altı saatlik grafik ise kısa vadede toparlanma umutlarını destekliyor. Kısa vadeli yükseliş beklentisinin temelini Elliot dalga sayımı oluşturuyor. Kısa vadeli sayım, fiyatın karmaşık bir W-X-Y düzeltici yapıda olduğunu, dolayısıyla kanalın şeklini göstermektedir.

Sayım doğruysa, fiyat 1.600 ila 1.725 dolarlık destek seviyesine geriledikten sonra 2.500 dolara doğru yeni bir zirve yapabilir. Kısa vadeli pozitif hissiyat eğer kanaldan bir kopuş gerçekleşirse beklenen dipten önce 2.500 dolara doğru hareketin başlayabileceğini söylüyor.

Öte yandan Bitcoin fiyatının bu süreçte 28.000 dolara yakın seyretmesi ETH için destekleyici oluyor. Eğer Perşembe günü Hong Kong gelişmesi de piyasada beklenen coşkuyu tetiklerse kanaldan kopuş ihtimali artabilir. Hong Kong’un atacağı adımın ardından Asya merkezli bireysel yatırımcı talebinin boyutu piyasa genelinde orta vadeli trendi belirleyecek.

Son olarak birkaç gün için ABD borç tavanı anlaşmasının resmen yasalaşması bekleniyor. Temerrüt riski nedeniyle 29.000 dolar altında sıkışıp kalan Bitcoin fiyatının dar volatilitesi de bu gelişmeyle bozulabilir. Yatırımcılar volatilitede 3 yılın dibini gördü ve bu tarz yatay hareketler genelde yukarı yönlü kırılmalara neden olduğu için umut verici.