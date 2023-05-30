Hemen
Başla!
Hemen  Başla!


Altcoin Kralı İçin Sırada Ne Var? Ethereum Fiyat Tahmini Yorum!

Özet

  • Ethereum fiyatının 1.950 dolar direncini aşması gerekiyor.
  • Altı saatlik grafikte kanaldan kopuş 2.500 dolara doğru bir hareketi tetikleyebilir.
  • Perşembe günü Hong Kong gelişmesi fiyat için destekleyici olabilir.
17:11
30 Mayıs 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasa değerine göre en büyük altcoin olan Ethereum (ETH) yeniden 1.900 doları aştı. Peki bundan sonra ne olacak? Merge ve Shapella popüler altcoin beklenen yükselişi tetikleyemedi. Genel piyasa hissiyatındaki negatiflik nedeniyle baskı gören fiyat 2.000 doların altında kalmaya devam ediyor.

Ethereum (ETH)

Nisan başından beri negatif seyreden ETH fiyatı uzun vadeli direnç çizgisiyle mücadele ediyor. Haftalık zaman dilimi için genel görünüm, bazı karışık sinyallerle birleşse de düşüş eğilimine işaret ediyor. Nisan ayının başlarında Ethereum‘un fiyatı 2.151 dolarla yılın en yüksek noktasına ulaştı ve yaklaşık 1.950 dolarlık direnç bölgesini geçti. Ancak bir sonraki hafta önemli bir düşüş yaşandı ve fiyat bu seviyenin altına düşerek kritik seviyeyi direnç olarak doğruladı.

Önceki kırılma böylece geçersiz kılındı ve eğer fiyattaki negatiflik sürerse 1.600 dolar seviyesi orta vadede hedeflenebilir.

Ethereum Fiyat Tahmini Yorum

Haftalık RSI yatırımcı talebindeki toparlanmaya işaret ediyor. Altı saatlik grafik ise kısa vadede toparlanma umutlarını destekliyor. Kısa vadeli yükseliş beklentisinin temelini Elliot dalga sayımı oluşturuyor. Kısa vadeli sayım, fiyatın karmaşık bir W-X-Y düzeltici yapıda olduğunu, dolayısıyla kanalın şeklini göstermektedir.

Sayım doğruysa, fiyat 1.600 ila 1.725 dolarlık destek seviyesine geriledikten sonra 2.500 dolara doğru yeni bir zirve yapabilir. Kısa vadeli pozitif hissiyat eğer kanaldan bir kopuş gerçekleşirse beklenen dipten önce 2.500 dolara doğru hareketin başlayabileceğini söylüyor.

Öte yandan Bitcoin fiyatının bu süreçte 28.000 dolara yakın seyretmesi ETH için destekleyici oluyor. Eğer Perşembe günü Hong Kong gelişmesi de piyasada beklenen coşkuyu tetiklerse kanaldan kopuş ihtimali artabilir. Hong Kong’un atacağı adımın ardından Asya merkezli bireysel yatırımcı talebinin boyutu piyasa genelinde orta vadeli trendi belirleyecek.

Son olarak birkaç gün için ABD borç tavanı anlaşmasının resmen yasalaşması bekleniyor. Temerrüt riski nedeniyle 29.000 dolar altında sıkışıp kalan Bitcoin fiyatının dar volatilitesi de bu gelişmeyle bozulabilir. Yatırımcılar volatilitede 3 yılın dibini gördü ve bu tarz yatay hareketler genelde yukarı yönlü kırılmalara neden olduğu için umut verici.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Türkiye’de Çok Mağdur Var Dikkat! Bir Kripto Dolandırıcılık Hikayesi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Nesnelerin İnterneti Nedir? Her Şeyiyle IoT Teknolojisi!
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
Güvende Misiniz? Ledger Kripto Donanım Cüzdanı Neden Tehlikeli Görülüyor?
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
10-12 Mayıs’ı Herkes Unuttu! Siz Unutmayın, Kripto Paralarda Tarihi Ders!
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
BTC Günlük Kapanış Saati! Bitcoin ve Kripto Paralarda Açılış Kapanış Saatleri
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
Ethereum (ETH) Shanghai Yükseltmesi Nedir? Detaylı Shanghai Rehberi!
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
FedNow’un Gizemini Çözmek! FedNow Nedir, Kripto Paralar İçin Ne Anlama Geliyor?
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
Web3 ve NFT Karşıtlarına Kötü Haberlerim Var!
İlgili Yazılar
Zor Soru Net Cevap! Ethereum ve Bitcoin! Ünlü Kripto Stratejistine Göre Hangisini Almak Mantıklı?
Zor Soru Net Cevap! Ethereum ve Bitcoin! Ünlü Kripto Stratejistine Göre Hangisini Almak Mantıklı?
3 Dev İçin Güncel Fiyat Tahminleri! AVAX, Ethereum, Solana Coin Yorumları!
3 Dev İçin Güncel Fiyat Tahminleri! AVAX, Ethereum, Solana Coin Yorumları!
Ethereum (ETH) Ne Olur? Ethereum Geleceği İçin Kritik Gelişmeler!
Ethereum (ETH) Ne Olur? Ethereum Geleceği İçin Kritik Gelişmeler!
NFT’ler Geri Mi Dönüyor? Ethereum Destekçileri Sonunda Güneşi Görecek Mi?
NFT’ler Geri Mi Dönüyor? Ethereum Destekçileri Sonunda Güneşi Görecek Mi?
Bu Hafta Beklenen Olacak Mı? Bitcoin, Ethereum ve XRP Coin Yorum!
Bu Hafta Beklenen Olacak Mı? Bitcoin, Ethereum ve XRP Coin Yorum!
En İyi Kripto Yorumcusu: Bitcoin, Ethereum ve Litecoin Fiyatı Buraya Gidecek!
En İyi Kripto Yorumcusu: Bitcoin, Ethereum ve Litecoin Fiyatı Buraya Gidecek!
Piyasadaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor: Ethereum (ETH), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerinde!
Piyasadaki Yön Belirsizliği Devam Ediyor: Ethereum (ETH), Yeniden Kritik Fiyat Seviyelerinde!
Hafta Sonu Bitcoin ve Ethereum Kaç Dolar Olabilir?
Hafta Sonu Bitcoin ve Ethereum Kaç Dolar Olabilir?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023