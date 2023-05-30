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Hong Kong saatler sonra bireysel yatırımcılar için kripto para yatırımına izin verecek. Bu gelişme haftalardır gündemde. Elbette bu gelişmenin heyecanıyla Hong Kong merkezli kripto para projeleri de yoğun ilgi görmeye başladı. Mevcut ortamda bir altcoin için en iyi haber Çin merkezli ortaklık müjdesidir.

HOOK Coin Son Dakika

Hooked Protocol Web3 eğitim-eğlence ekosistemini geliştirmek için Animoca Brands ile stratejik bir ortaklık kurdu. Animoca Brands 2014 yılında Yat Siu ve David Kim tarafından oyun, yazılım ve risk sermayesi şirketi olarak Hong Kong’da kuruldu. Şirket birçok popüler kripto para projesine erken dönemde yatırım yaptı ve ciddi kazançlar elde etti.

Hooked Protocol duyurusunda şunlar yazıyor;

“Animoca Brands ile stratejik ortaklığımızı duyurmaktan heyecan duyuyoruz. Animoca Brands, oyun ve metaverse endüstrisinde dijital mülkiyet haklarını ve Web3 ekosisteminin evrimini savunan bir öncüdür. Hooked Protocol’deki misyonumuz, ürün paketimizden ve aylık 3 milyondan fazla kullanıcıdan oluşan gelişen topluluğumuzdan da anlaşılacağı üzere, oyunlaştırılmış bir açık öğrenme ağının derin potansiyelini Web3 destekli eğitime getirmektir. Son teknoloji AIGC (AI-generated content) teknolojimizi Animoca Brands’in sahip olduğu çeşitli fikri mülkiyetlerle (IP’ler) birleştirirken, çığır açan Web3 deneyimleri ve eğitici eğlence içeriği sunmaya hazırız.”

HOOK Coin Fiyat

Haberin ardından HOOK Coin fiyatı 1,45 dolardan 1,5 doların üstüne çıksa da zamanlama pek iyi değildi. Haber geldiği sırada BTC düşmeye başladığı için yatırımcılar alım konusunda tereddütte kalmış görünüyor. Ancak orta ve uzun vadede Hong Kong merkezli güçlü bir şirketin desteğini almış olmak HOOK Coin fiyatı için pozitif sonuçlar doğurabilir.

Peki bu ortaklık ne işe yarayacak?

“Bu ortaklık sayesinde, yenilikçi eğitim-eğlence içeriği sunarak Web3’ün yaygın olarak benimsenmesini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Henüz Web3 teknolojileriyle tanışmamış milyarlarca İnternet kullanıcısı, henüz kullanılmamış büyük bir potansiyel sunuyor. Birlikte, popüler IP içeriğine dayanan erişilebilir Web3 bilgisi sağlayarak Web2’den Web3’e geçişi sorunsuz ve ilgi çekici hale getirmeyi amaçlıyoruz. Bu işbirliği, kullanıcıları Web3’e dahil etme konusundaki ortak taahhüdümüzü güçlendiriyor. Animoca Brands’in kapsamlı IP portföyünü, içeriğini ve platform ekosistem kaynaklarını sektör lideri Web3 topluluğumuz, etkimiz ve yapay zeka destekli çözümlerimizle birleştirerek, oyunlaştırılmış ürünler ve yenilikçi eğitim-eğlence deneyimleri de dahil olmak üzere çok çeşitli Web3 öğrenme içeriği sunmayı hedefliyoruz.”

Animoca Brands‘in kurucu ortağı ve başkanı Yat Siu ortaklıkla ilgili şunları söyledi;

“Hooked Protocol ile ortaklık kurmak, kullanıcılarımız için dijital içerik ve eğitim deneyimlerini geliştirmek üzere yapay zeka ve Web3 altyapısından yararlanarak yeni değer yaratmak ve ekosistem gelişimimizi ilerletmek için heyecan verici bir fırsat sunuyor”.

Hooked Procotol kurucu ortağı Jason Y şunu söyledi;