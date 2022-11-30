Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


Hooked Protocol (HOOK) Coin Nedir?

12:23
30 Kasım 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Hooked Protocol, kullanıcıların ve işletmelerin web3 dünyasına girmeleri için özel Öğren ve Kazan ürünleri ve onboarding altyapıları sağlayarak, kitlesel Web3 benimsemesi için on-ramp katmanını oluşturuyor.

Hooked Protocol (HOOK) Nedir?

Projenin Quiz-to-Earn deneyimi ve diğer oyunlaştırılmış öğrenme özelliklerine sahip ilk pilot ürünü Wild Cash, aylık 2 milyondan fazla aktif kullanıcıyla gözle görülür bir büyüme elde etti. Hooked Protocol, yalnızca ekosistem içi yardımcı program tokenı HGT (Hooked Gold Token) ile desteklenen yenilikçi bir tek token (HOOK) yönelimli yapıyı benimser. HOOK, ekosistemin yönetişim tokenı olarak tanımlanıyor.

Web3 uygulamaları büyümesinde devrim yaratmak için geliştirildiği ifade edilen Hooked Protocol’ün amaçları şu şekilde sıralanıyor:

  • Önceden deneyimi olmayan herkesin oyunlaştırılmış deneyimle kriptoya erişmesi, kripto para kazanması ve bu paya sahip olması için yetki vermek.
  • Geliştiricilerin ve uygulamaların kolaylaştırılmış Web3 dönüşümünü etkinleştirmek ve hızlandırmak.
  • Merkezi olmayan sosyal ağdan ve viral büyümeden yararlanan, geniş ölçeklenebilirlik ve yüksek etkileşim ile canlı bir topluluk oluşturmak.

Kolaylaştırılmış ve eğlenceli oyunlaştırılmış öğrenme mekanizması ve yeni gelenler için deneyim sunmayı hedefleyen projenin iki ana ürünün olduğu ifade ediliyor. “Sürükleyici Öğrenme” olarak adlandırılan ilk ürün, PoW, Quiz-to-Earn, yönlendirme, cüzdanlar ve NFT dahil yerleşik klasik Web3 kavramları ve mekanizması olarak tanımlanıyor. “Meraklı Öğrenme” olarak adlandırılan ikinci ürün ise Metaverse’de DAO’lardan ve mentorluktan yararlanarak öğrenme sürecini kolaylaştıracak yenilikçi içerik ve yaklaşım şeklinde lanse ediliyor.

Proje topluluğunu, organik  ve viral büyüme ile kendi kendini geliştiren bir sosyal ağ olarak tanımlıyor. Buna ek olarak dApp altyapısının, DID, yerleşik cüzdan ve Social Graph entegre arayüzü dahil olmak üzere güçlü katılım altyapısı sunduğu belirtiliyor. Ayrıca marketplace de kaynak tahsis verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için ikili ekonomik taahhütler sunuyor.

Projenin yönetişim tokenı olarak HOOK ise istikrarı korurken ve uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlarken likiditeyi ve faydayı vurgulayan, yalnızca ekosistem içi bir yardımcı program tokenı (HGT) ile desteklenen tek token (HOOK) olarak tanımlanıyor.

2022’nin ikinci çeyreğinde seed fonlamasını gerçekleştiren Hooked Protocol, 2023’ün ilk yarısında daha çeşitli oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleri, daha fazla Web3 projesiyle işbirliği ve ortaklık, cüzdan çözümü entegrasyonu getirmeyi hedefliyor. 2023’ün ikinci yarısında ise en büyük Web3 topluluklarından biri olmayı, DAO tarzı yönetişim yapısı getirmeyi, daha çeşitli uygulamalar başlatmayı ve uygulama ara yazılımı çözümlerini piyasaya sürmeyi amaçlıyor.

HOOK Coin Yorum

Hooked Protocol özellikle eğitim konusunda yaratmayı amaçladığı devrim ile yatırımcıların ilgisini çekiyor gibi görünüyor. Bazı analistler HOOK token’ın uzun vadede fayda getirebileceğini ve bu sebeple yükseliş yaşayabileceğini ifade ederken bazı analistler proje henüz çok yeni olduğu için HOOK token’a mesafeli yaklaşıyor.

HOOK Coin Nasıl Alınır?

HOOK şu anda Binance Launchpad’de satışta. Dolayısıyla kullanıcılar Binance’i kullanarak HOOK satın alabiliyor. Yapılan açıklamalara göre Hooked Protocol, Binance Launchpad’in 29. projesi. Hooked Protocol için token satışı, 24 Kasım 2022’de 00:00’da (UTC) başlayan kullanıcı BNB bakiyelerinin kaydedilmesiyle Launchpad abonelik biçimini takip edecek.

Binance, kullanıcı BNB bakiyelerini 24 Kasım 2022 00:00 (UTC) ile 1 Aralık 2022 00:00 (UTC) arasında yedi gün boyunca kaydedecek. Her kullanıcı için nihai BNB tutma miktarı, daha önce duyurulan Günlük Ortalama BNB Bakiyesi hesaplaması kullanılarak yedi günün ortalaması olarak belirlenecek.

Yapılan açıklamalara göre Launchpad Hard Cap 2.500.000 USD, Kullanıcı Başına Hard Cap 5.000 USD (150.000 HOOK), Toplam Token Arzı 500.000.000 HOOK, Binance Launchpad’e tahsis edilen toplam token 25.000.000 HOOK (toplam token arzının %5’i) ve Halka Açık Token Fiyatı 1 HOOK = 0,1 USD şeklinde belirlendi.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Korkulan Oldu! O Altcoin Düşük Kullanıcı İlgisinin Kurbanı Oldu!
Korkulan Oldu! O Altcoin Düşük Kullanıcı İlgisinin Kurbanı Oldu!
Son Dakika! Metaverse Tabanlı Altcoin’den Çarpıcı Müjde: 2 Milyar Dolar!
Son Dakika! Metaverse Tabanlı Altcoin’den Çarpıcı Müjde: 2 Milyar Dolar!
FTX’in İflası Onları Parlatabilir! Özellikle Bu 15 Altcoin’e Dikkat!
FTX’in İflası Onları Parlatabilir! Özellikle Bu 15 Altcoin’e Dikkat!
Açıklandı! Tebcrübeli Analist Paylaştı: D0GE ve 2 Altcoin Aralık’ta Fırtınalar Estirecek!
Açıklandı! Tebcrübeli Analist Paylaştı: D0GE ve 2 Altcoin Aralık’ta Fırtınalar Estirecek!
Merakla Bekleniyordu! O Ülkede Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Beklenen Adım Atıldı!
Merakla Bekleniyordu! O Ülkede Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Beklenen Adım Atıldı!
Bu 9 Altcoin’e Dikkat! Herkesin İzlediği Bot Sepetine Eklediğini Duyurdu!
Bu 9 Altcoin’e Dikkat! Herkesin İzlediği Bot Sepetine Eklediğini Duyurdu!
Veriler Konuşuyor: Bu Altcoin 3 Haftada Yüzde 30’un Üzerinde Yükselebilir!
Veriler Konuşuyor: Bu Altcoin 3 Haftada Yüzde 30’un Üzerinde Yükselebilir!
Fiyatında Ralli Görülen Altcoinde Durak Neresi? Yükseliş Sürecek Mi?
Fiyatında Ralli Görülen Altcoinde Durak Neresi? Yükseliş Sürecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Güncel NFT Haberleri
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Opensea NFT Pazarında Analiz Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 2
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022