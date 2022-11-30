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Hooked Protocol, kullanıcıların ve işletmelerin web3 dünyasına girmeleri için özel Öğren ve Kazan ürünleri ve onboarding altyapıları sağlayarak, kitlesel Web3 benimsemesi için on-ramp katmanını oluşturuyor.

Hooked Protocol (HOOK) Nedir?

Projenin Quiz-to-Earn deneyimi ve diğer oyunlaştırılmış öğrenme özelliklerine sahip ilk pilot ürünü Wild Cash, aylık 2 milyondan fazla aktif kullanıcıyla gözle görülür bir büyüme elde etti. Hooked Protocol, yalnızca ekosistem içi yardımcı program tokenı HGT (Hooked Gold Token) ile desteklenen yenilikçi bir tek token (HOOK) yönelimli yapıyı benimser. HOOK, ekosistemin yönetişim tokenı olarak tanımlanıyor.

Web3 uygulamaları büyümesinde devrim yaratmak için geliştirildiği ifade edilen Hooked Protocol’ün amaçları şu şekilde sıralanıyor:

Önceden deneyimi olmayan herkesin oyunlaştırılmış deneyimle kriptoya erişmesi, kripto para kazanması ve bu paya sahip olması için yetki vermek.

Geliştiricilerin ve uygulamaların kolaylaştırılmış Web3 dönüşümünü etkinleştirmek ve hızlandırmak.

Merkezi olmayan sosyal ağdan ve viral büyümeden yararlanan, geniş ölçeklenebilirlik ve yüksek etkileşim ile canlı bir topluluk oluşturmak.

Kolaylaştırılmış ve eğlenceli oyunlaştırılmış öğrenme mekanizması ve yeni gelenler için deneyim sunmayı hedefleyen projenin iki ana ürünün olduğu ifade ediliyor. “Sürükleyici Öğrenme” olarak adlandırılan ilk ürün, PoW, Quiz-to-Earn, yönlendirme, cüzdanlar ve NFT dahil yerleşik klasik Web3 kavramları ve mekanizması olarak tanımlanıyor. “Meraklı Öğrenme” olarak adlandırılan ikinci ürün ise Metaverse’de DAO’lardan ve mentorluktan yararlanarak öğrenme sürecini kolaylaştıracak yenilikçi içerik ve yaklaşım şeklinde lanse ediliyor.

Proje topluluğunu, organik ve viral büyüme ile kendi kendini geliştiren bir sosyal ağ olarak tanımlıyor. Buna ek olarak dApp altyapısının, DID, yerleşik cüzdan ve Social Graph entegre arayüzü dahil olmak üzere güçlü katılım altyapısı sunduğu belirtiliyor. Ayrıca marketplace de kaynak tahsis verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için ikili ekonomik taahhütler sunuyor.

Projenin yönetişim tokenı olarak HOOK ise istikrarı korurken ve uzun vadeli sürdürülebilirliği sağlarken likiditeyi ve faydayı vurgulayan, yalnızca ekosistem içi bir yardımcı program tokenı (HGT) ile desteklenen tek token (HOOK) olarak tanımlanıyor.

2022’nin ikinci çeyreğinde seed fonlamasını gerçekleştiren Hooked Protocol, 2023’ün ilk yarısında daha çeşitli oyunlaştırılmış öğrenme deneyimleri, daha fazla Web3 projesiyle işbirliği ve ortaklık, cüzdan çözümü entegrasyonu getirmeyi hedefliyor. 2023’ün ikinci yarısında ise en büyük Web3 topluluklarından biri olmayı, DAO tarzı yönetişim yapısı getirmeyi, daha çeşitli uygulamalar başlatmayı ve uygulama ara yazılımı çözümlerini piyasaya sürmeyi amaçlıyor.

HOOK Coin Yorum

Hooked Protocol özellikle eğitim konusunda yaratmayı amaçladığı devrim ile yatırımcıların ilgisini çekiyor gibi görünüyor. Bazı analistler HOOK token’ın uzun vadede fayda getirebileceğini ve bu sebeple yükseliş yaşayabileceğini ifade ederken bazı analistler proje henüz çok yeni olduğu için HOOK token’a mesafeli yaklaşıyor.

HOOK Coin Nasıl Alınır?

HOOK şu anda Binance Launchpad’de satışta. Dolayısıyla kullanıcılar Binance’i kullanarak HOOK satın alabiliyor. Yapılan açıklamalara göre Hooked Protocol, Binance Launchpad’in 29. projesi. Hooked Protocol için token satışı, 24 Kasım 2022’de 00:00’da (UTC) başlayan kullanıcı BNB bakiyelerinin kaydedilmesiyle Launchpad abonelik biçimini takip edecek.

Binance, kullanıcı BNB bakiyelerini 24 Kasım 2022 00:00 (UTC) ile 1 Aralık 2022 00:00 (UTC) arasında yedi gün boyunca kaydedecek. Her kullanıcı için nihai BNB tutma miktarı, daha önce duyurulan Günlük Ortalama BNB Bakiyesi hesaplaması kullanılarak yedi günün ortalaması olarak belirlenecek.

Yapılan açıklamalara göre Launchpad Hard Cap 2.500.000 USD, Kullanıcı Başına Hard Cap 5.000 USD (150.000 HOOK), Toplam Token Arzı 500.000.000 HOOK, Binance Launchpad’e tahsis edilen toplam token 25.000.000 HOOK (toplam token arzının %5’i) ve Halka Açık Token Fiyatı 1 HOOK = 0,1 USD şeklinde belirlendi.