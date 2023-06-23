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Son bir haftada değerini yüzde 20’nin üzerinde artıran Bitcoin (BTC) bir kez daha tüm dünyada manşet oldu. Tahminlerinde yanılmayan Bitcoin endeksine göre BTC piyasasındaki coşkulu ralli şimdi alışılagelmiş nefeslenme sürecine giriyor olabilir.

Bitcoin Rallisine Kısa Bir Mola Dönemine Giriliyor Olabilir

Kripto hizmetleri sağlayıcısı Matrixport‘un yaklaşık bir hafta içinde yüzde 10’un altından yüzde 93’e sıçrayan Bitcoin Açgözlülük ve Korku Endeksi‘nden (GFI) gelen sinyal piyasanın biraz nefeslenmek için güçlü rallisine ara verebileceğini gösteriyor.

Endeks, piyasada baskın olan duyguları takip etmeye çalışırken yüzde 90’ın üzerindeki değerler açgözlülük ya da aşırı iyimserlik, yüzde 10’un altındaki değerler ise aşırı korku ya da kötümserlik anlamına geliyor.

Matrixport araştırma ve strateji müdürü Markus Thielen, endeksteki güncel durumu değerlendirirken “Bitcoin Açgözlülük ve Korku Endeksimiz rekor sürede coşkulu seviyelere ulaştı.” dedi ve kısa vadeli yatırımcıların bir miktar kar alarak olası geri çekilmelere karşı hazırlıklık olmaları tavsiyesinde bulundu.

Geçmişe bakıldığında endeksin yüzde 90’ın üzerine çıkması fiyatın geçici zirvelere ulaştığı, yüzde 10’un altına düşmesi ise fiyat rallilerinin habercisi olmuştur.

Endeksin 21 Günlük Basit Hareketli Ortalaması “Ralli Devam Edecek” Diyor

Öte yandan endeksin 21 günlük basit hareketli ortalaması (21d MA) yüzde 90 seviyesinin oldukça altında. Bu, en büyük kripto para için en az dirençli genel yolun yukarı yönde olduğunu gösteriyor. Thielen, “21 günlük hareketli ortalamanın (siyah çizgi) hala yükseliyor olması, mevcut coşkulu momentum aşamasının bir miktar akümülasyonla atlatılmasının ardından Bitcoin fiyatının yukarı yönde daha fazla hareket edeceğine işaret ediyor olabilir.” sözleriyle beklentisini paylaştı.

Birçok kripto para analisti ve uzmanı, Bitcoin’in kısa vadede 35 bin dolar ve üzerine çıkmasını öngörüyor. Önde gelen piyasa analistlerinden Josh Olszewicz, CoinDesk’e yaptığı değerlendirmede “Fiyat bu gerileme bölgesinden başarılı bir şekilde sıçradı ve düşen kama formasyonunu tamamladı. Hem önceki ters omuz baş omuz formasyonunun hedef bölgesine hem yeni düşen kama formasyonunun hedef bölgesine ulaşıldı. Ayrıca, 38 bin dolar civarında genel pivot direncimiz var.” dedi. Olszewicz, “Bu nedenle fiyatların ağır bir direnç bölgesi olan 30 bin doların ortalarına doğru bir hareket yapmasını ve daha yükseğe çıkmadan önce fiyatın geri çekilmesini bekliyorum.” diye de ekledi.

Olszewicz’in de beklentisi, Bitcoin’in Nisan ortasında ulaştığı en yüksek seviye olan 31 bin dolara hareket etmesi ve ardından bu ayın başında eski direnç-destek seviyesi olan 25 bin 200 dolara varan bir geri çekilme yapması yönünde.