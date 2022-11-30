Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Açıklandı! Tebcrübeli Analist Paylaştı: D0GE ve 2 Altcoin Aralık’ta Fırtınalar Estirecek!

Açıklandı! Tebcrübeli Analist Paylaştı: D0GE ve 2 Altcoin Aralık’ta Fırtınalar Estirecek!

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönem geçirirken, kıdemli bir analist Aralık ayında ivme kazanabilecek 3 altcoin'i paylaştı. 
12:30
30 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası çalkantılı bir dönem geçirirken, kıdemli bir analist Aralık ayında ivme kazanabilecek 3 altcoin’i paylaştı.

DOGE ve LINK: Yükseliş Devam Edecek!

Kripto para piyasası, Kasım ayında bekleneni veremedi. Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, bazı altcoin’ler ise sürpriz ralliler yaşadı. Invezz analistlerinden Mirko Trajevski’ye göre, Aralık ayında 3 altcoin büyük oranda değer kazanabilir. Analistin listesindeki altcoin’ler Dogecoin (DOGE), Chainlink (LINK) ve Litecoin (LTC). Analiste göre, bu altcoin’ler 2022 yılının Kasım ayında muazzam bir büyüme gördü ve muhtemelen bu yükseliş eğilimini sürdürecek. Dogecoin an itibariyle  0,1063 dolardan işlem görüyor.  Dogecoin,  tüm zamanların en yüksek seviyesine 8 Mayıs 2021’de 0,731578 dolar ile ulaştı. Zirvesinde DOGE,  0,627878 dolar veya %605 daha yüksekti. 7 günlük performansını incelediğimizde  Dogecoin  en düşük noktasını 0,074817 dolar seviyesinde görürken, en yüksek noktası 0,106019 seviyesi idi. Bu, 0,031202 dolarlık veya %41’lik bir fark anlamına geliyor. Son 24 saatte Dogecoin’in  en düşük noktası 0,091966 dolar iken, en yüksek noktası ise 0,106856 dolar oldu. Burada 0,01289 dolar veya %14’lük bir fark görebiliriz. Analiste göre, DOGE  Aralık’ta  0,13 dolara tırmanabilir.

Chainlink an itibariyle 7,49 dolardan işlem görüyor. LINK tüm zamanların en yüksek seviyesine 10 Mayıs 2021’de 52,70 dolar ile ulaştı. Zirvesinde, LINK 45.325 dolar veya %614 daha yüksekti. Haftalık bazda LINK, en düşük noktasını 5,96 dolarda görürken, en yüksek noktası 7,45 dolar idi. Burada 1,49 dolar veya %25 değerinde bir fark görebiliriz. Son 24 saatte LINK en düşük noktasını 6,68 dolarda, en yüksek noktasını ise 7,50 dolarda gördü. Bu,  %12 değerinde bir fark anlamına geliyor Analiste göre, LINK Aralık’ta 8 dolardaki direnci geçerek yoluna devam edebilir.

Litecoin, Yoluna Devam Edecek!

Litecoin an itibariyle 78.19 dolardan işlem görüyor. LTC, 1 Mayıs 2021’de 410,26  dolar ile  tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Zirvesinde LTC’nin 333,51 dolar veya %434 daha yüksek olduğunu görebiliriz. Haftalık performansını incelediğimizde Litecoin  en düşük noktasını 62,32 dolarda görürken, en yüksek noktası 81,61 dolar oldu.

Burada 19,29 dolar veya %31 fark görebiliriz. Bununla birlikte, 24 saatlik performansa bakıldığında, Litecoin  en düşük noktasını 70,88 dolar ve en yüksek noktasını 78,37 dolar seviyesinde gördü. Bu, %9’luk bir fark anlamına geliyor. Analiste göre, LTC , Aralık sonunda 83 doları geçerek yoluna devam edebilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Korkulan Oldu! O Altcoin Düşük Kullanıcı İlgisinin Kurbanı Oldu!
Korkulan Oldu! O Altcoin Düşük Kullanıcı İlgisinin Kurbanı Oldu!
Son Dakika! Metaverse Tabanlı Altcoin’den Çarpıcı Müjde: 2 Milyar Dolar!
Son Dakika! Metaverse Tabanlı Altcoin’den Çarpıcı Müjde: 2 Milyar Dolar!
FTX’in İflası Onları Parlatabilir! Özellikle Bu 15 Altcoin’e Dikkat!
FTX’in İflası Onları Parlatabilir! Özellikle Bu 15 Altcoin’e Dikkat!
Hooked Protocol (HOOK) Coin Nedir?
Hooked Protocol (HOOK) Coin Nedir?
Merakla Bekleniyordu! O Ülkede Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Beklenen Adım Atıldı!
Merakla Bekleniyordu! O Ülkede Bitcoin ve Altcoin’ler İçin Beklenen Adım Atıldı!
Bu 9 Altcoin’e Dikkat! Herkesin İzlediği Bot Sepetine Eklediğini Duyurdu!
Bu 9 Altcoin’e Dikkat! Herkesin İzlediği Bot Sepetine Eklediğini Duyurdu!
Veriler Konuşuyor: Bu Altcoin 3 Haftada Yüzde 30’un Üzerinde Yükselebilir!
Veriler Konuşuyor: Bu Altcoin 3 Haftada Yüzde 30’un Üzerinde Yükselebilir!
Fiyatında Ralli Görülen Altcoinde Durak Neresi? Yükseliş Sürecek Mi?
Fiyatında Ralli Görülen Altcoinde Durak Neresi? Yükseliş Sürecek Mi?
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Güncel NFT Haberleri
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Opensea NFT Pazarında Analiz Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 2
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022