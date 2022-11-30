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Kripto para piyasası çalkantılı bir dönem geçirirken, kıdemli bir analist Aralık ayında ivme kazanabilecek 3 altcoin’i paylaştı.

DOGE ve LINK: Yükseliş Devam Edecek!

Kripto para piyasası, Kasım ayında bekleneni veremedi. Bitcoin (BTC) yerinde sayarken, bazı altcoin’ler ise sürpriz ralliler yaşadı. Invezz analistlerinden Mirko Trajevski’ye göre, Aralık ayında 3 altcoin büyük oranda değer kazanabilir. Analistin listesindeki altcoin’ler Dogecoin (DOGE), Chainlink (LINK) ve Litecoin (LTC). Analiste göre, bu altcoin’ler 2022 yılının Kasım ayında muazzam bir büyüme gördü ve muhtemelen bu yükseliş eğilimini sürdürecek. Dogecoin an itibariyle 0,1063 dolardan işlem görüyor. Dogecoin, tüm zamanların en yüksek seviyesine 8 Mayıs 2021’de 0,731578 dolar ile ulaştı. Zirvesinde DOGE, 0,627878 dolar veya %605 daha yüksekti. 7 günlük performansını incelediğimizde Dogecoin en düşük noktasını 0,074817 dolar seviyesinde görürken, en yüksek noktası 0,106019 seviyesi idi. Bu, 0,031202 dolarlık veya %41’lik bir fark anlamına geliyor. Son 24 saatte Dogecoin’in en düşük noktası 0,091966 dolar iken, en yüksek noktası ise 0,106856 dolar oldu. Burada 0,01289 dolar veya %14’lük bir fark görebiliriz. Analiste göre, DOGE Aralık’ta 0,13 dolara tırmanabilir.

Chainlink an itibariyle 7,49 dolardan işlem görüyor. LINK tüm zamanların en yüksek seviyesine 10 Mayıs 2021’de 52,70 dolar ile ulaştı. Zirvesinde, LINK 45.325 dolar veya %614 daha yüksekti. Haftalık bazda LINK, en düşük noktasını 5,96 dolarda görürken, en yüksek noktası 7,45 dolar idi. Burada 1,49 dolar veya %25 değerinde bir fark görebiliriz. Son 24 saatte LINK en düşük noktasını 6,68 dolarda, en yüksek noktasını ise 7,50 dolarda gördü. Bu, %12 değerinde bir fark anlamına geliyor Analiste göre, LINK Aralık’ta 8 dolardaki direnci geçerek yoluna devam edebilir.

Litecoin, Yoluna Devam Edecek!

Litecoin an itibariyle 78.19 dolardan işlem görüyor. LTC, 1 Mayıs 2021’de 410,26 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Zirvesinde LTC’nin 333,51 dolar veya %434 daha yüksek olduğunu görebiliriz. Haftalık performansını incelediğimizde Litecoin en düşük noktasını 62,32 dolarda görürken, en yüksek noktası 81,61 dolar oldu.

Burada 19,29 dolar veya %31 fark görebiliriz. Bununla birlikte, 24 saatlik performansa bakıldığında, Litecoin en düşük noktasını 70,88 dolar ve en yüksek noktasını 78,37 dolar seviyesinde gördü. Bu, %9’luk bir fark anlamına geliyor. Analiste göre, LTC , Aralık sonunda 83 doları geçerek yoluna devam edebilir.