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Uzmanlar CNBC’ye Konuştu: Bitcoin’de Yükseliş Devam Edecek mi?

Bitcoin (BTC) uzun bir aradan sonra yeniden 17.000 dolar seviyesini geçerken, önde gelen bir analist CNBC'ye mevcut yükselişe dair görüşlerini aktardı. 
14:20
30 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) uzun bir aradan sonra yeniden 17.000 dolar seviyesini geçerken, önde gelen bir analist CNBC’ye mevcut yükselişe dair görüşlerini aktardı.

Ölü Kedi Sıçraması!

Bitcoin, son zamanlarda 3 temel faktörden etkilendi. Fed’in faiz politikası ve makroekonomik şartlar yetmezmiş gibi bir de sektörde meydana gelen iflaslar ve krizler büyük düşüşlere neden oldu. FTX krizine yönelik domino etkisi devam ederken, Çin’deki protestolarda endişe yaratmaya devam ediyor. Tedarik zinciri krizii enflasyon ve yüksek faizler arasındaki korelasyon Bitcoin için yeni bir risk oluşturabilir. Ancak bugün hem Bitcoin hem de altcoin’ler ivme kazamaya başladı. Ancak Çin faktörü devam ederken  Salı gününün kapanış zilinde, S&P ve Nasdaq sırasıyla %0,16 ve %0,5 düşüşle kırmızıda bitirirken, Dow gün için %0,01’lik bir kazanç elde etti. Bitcoin yeniden 17.000 dolar seviyesine dokunurken, an itibariyle 16.901 dolardan işlem görüyor.

Kripto para borsası Luno’da kurumsal gelişim ve uluslararası başkan yardımcısı olan Vijay Ayyar, mevcut yükselişin muhtemelen “aşırı kaldıraçlı kısa pozisyonların” bir sonucu olduğunu söyledi. Ayyar, Bitcoin fiyatının 17.000 dolarda “direnç” ile karşılaştığını ve muhtemelen  daha da düşeceğini vurguladı. Uzmana göre, Bitcoin‘deki mevcut ralli ölü kedi sıçraması. Yatırımcıların kripto para birimlerine olan güveni, Sam Bankman-Fried’in borsası FTX’in bu ay iflas başvurusunda bulunarak tüm sektörde şok dalgaları göndermesinin ardından büyük oranda zarar gördü.

Dikkatler, Fed Başkanında!

Kripto para piyasasında, domoni etkisi giderek yayılıyor. Kripto kredi kuruluşu ve borsası BlockFi, FTX’e maruz kalması nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.  Mayıs ayında algoritmik stablecoin terraUSD’nin çöküşü ve hedge fon Three Arrows Capital’in iflasıyla bu yıl kripto para piyasasında 1,3 trilyon dolar buhar oldu. FTX’in çöküşü, durumu daha da kötüleştirdi.

Yatırımcılar, merkez bankasının faiz oranı planları hakkında ipuçları için Çarşamba günü ABD Merkez Bankası Başkanı Jay Powell’ın Brookings Enstitüsü’nde yapacağı konuşmayı yakından izleyecekler. Piyasa, Fed’in faiz artırımlarını yavaşlatacağı izlenimini alırsa, hisse senetleri ve Bitcoin gibi riskli varlıklar yeniden yükselmeye başlayabilir.  Fed faiz politikası ve FTX krizinin yarattığı domino etkisi, şu anda kripto paraların önündeki en büyük engel olarak görülüyor.

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