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Binance’dan Şok Karar! Yeni Kullanıcı Kaydı Yapılamayacak!

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, son günlerde attığı adımlarla ve aldığı kararlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.
11:22
30 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Hacim bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, son günlerde attığı adımlarla ve aldığı kararlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dev kripto para borsası son olarak Japonya için kısmi kapanmaya gideceğini ve ülkede hizmet veren Sakura Exchange BitCoin’in tamamını satın aldığını duyurdu.

Yeni Üyelik Oluşturulamayacak

Kripto para borsası Binance, kısa süre önce yaptığı duyuruda “Binance, yerel düzenlemelere proaktif bir şekilde uyum sağlamak için ürün ve hizmet tekliflerini sürekli olarak değerlendirdiğinden, 30/11/2022 TSİ 11.00’dan itibaren Japonya’daki yeni kullanıcı kaydı kabul edilmeyecek. Mevcut kullanıcılar değişikliklerden etkilenmeyecek ve Binance.com’daki ürün ve hizmetleri kullanmaya devam edebilecekler. Amacımız, Blockchain teknolojisi ve kripto paralarla birlikte sürdürülebilir bir ekosistem oluşturmak ve bu tür çabaların uzun vadede sektörün yerel pazarlarda büyümesine yardımcı olacağını umuyoruz. Yeni kullanıcı kayıtlarının yeniden açılmasına ilişkin zaman çizelgesi hakkında kullanıcılara bilgi vermek için bir duyuru daha yapılacak.” notunu düştü.

Dünyanın çeşitli ülkelerindeki düzenlemelere uyumlu bir şekilde hareket ettiği bilinen kripto para borsasının Japonya’da uygulanan düzenlemelere uygun şekilde hareket etmek için bu yönde bir adım attığı üzerinde duruluyor.

Sakura Exchange BitCoin’i Satın Aldı

Öte yandan Binance, bu duyurunun hemen ardından bir duyuru daha yaptı ve Japonya’da kayıtlı kripto para borsası hizmeti sağlayıcısı Sakura Exchange BitCoin’in (SEBC) yüzde 100’ünü satın aldığını duyurdu. Bu satın alım sayesinde Binance, Japonya Finansal Hizmetler Ajansı (JFSA) tarafından düzenlenen bir kuruluş olarak Japon pazarına giriş yapmış oldu.

SEBC aracılığıyla Japonca düzenlenmiş hizmetler sunacak olan Binance, kripto paralar için sorumlu bir küresel ortamı desteklemeyi amaçlıyor. Binance, şimdiye kadar Fransa, İtalya, İspanya, Bahreyn, Abu Dabi, Dubai, Yeni Zelanda, Kazakistan, Polonya, Litvanya ve Kıbrıs’tan düzenleyici onayı (lisans) veya yetkilendirme almış durumda. Binance’ın SEBC’nin tamamını satın alması kripto para borsasının Doğu Asya’daki ilk lisansına işaret ediyor.

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