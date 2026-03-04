Solana Tabanlı Backpack’ten Bireysel Yatırımcılara On-Chain IPO İmkanı

Solana ekosistemi üzerinde faaliyet gösteren kripto para platformu Backpack, perakende yatırımcıların doğrudan halka arz (IPO) hisselerine zincir üstü olarak erişmesini sağlayan yeni bir hizmet başlattı. Bu yenilik, şirketin altyapı ortağı Superstate’in teknolojik desteğiyle, geleneksel aracı kurumların devreye girmeden bireysel yatırımcılara hisse tahsisi yapılmasına olanak tanıyor.

Geleneksel Sınırlamalar Aşılıyor

Backpack’in sunduğu bu yenilik sayesinde, genellikle yalnızca kurumsal yatırımcıların erişebildiği ön halka arz payları artık bireysel katılımcılara da açılmış durumda. Platformun yasal uyum odaklı yapısı, birçok merkeziyetsiz borsadan farklı olarak bu ürünü yasal olarak kullanıma sunmasını mümkün kılıyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Armani Ferrante, bu modelin platform üzerindeki kullanıcı topluluğunun büyüklüğünü ve etkileşimini doğrudan şirketlerin arz edilecek hisselerinin belirlenmesinde önemli bir değişken haline getirdiğini ifade ediyor.

Hisse Senedi Sahipliğinde Yeni Dönem

Backpack, Solana blockchain üzerinde sunulan IPO hisse tahsislerinin gerçek mülkiyet hakkı verdiğini belirtiyor. Superstate’in teknik altyapısı sayesinde yürütülen bu modelle, şirketlerin yeni halka arzları topluluk tarafından doğrudan sahiplenilebiliyor. Platform ayrıca erken bekleme listesine kaydolan kullanıcılara ilk halka arzlara öncelikli erişim sağlıyor. Ferrante, aktif ve değerli bir kullanıcı topluluğunun Backpack için sermaye oluşturma açısından önemli bir unsur olduğuna dikkat çekiyor.

Regülasyon ve Yenilikçi Yaklaşım

Backpack, daha önce FTX alacaklarında komisyonsuz yönetim hizmeti vermesi ve FTX EU’nun varlıklarını devralmasının ardından Avrupa’da lisanslı ticareti yeniden başlatmasıyla biliniyor. Şirketin Avrupa’daki lisanslı yapısı, geleneksel finansı blockchain’e taşımak isteyen rakip platformlara kıyasla önemli bir avantaj sağlıyor. Superstate ise, blokzincir teknolojisiyle hem bireysel hem kurumsal yatırımcılara yönelik geleneksel finansal ürünlerin zincir üstüne taşınmasına odaklanıyor.

Kripto ekosisteminde gerçek dünya varlıklarının ve hisse senetlerinin tokenleştirilmesine yönelik ilginin hızla arttığı dikkat çekiyor. Birçok platform, geleneksel finansal araçlar ile blokzincir altyapısını birleştirmeye çalışırken, Backpack’in regülasyona uygun yaklaşımı ön plana çıkıyor.

Şirketin bu ürünüyle ilgili önümüzdeki dönemde token tabanlı yeni kullanım senaryoları da gündeme gelecek. İlk uygulamanın 2026 yılı için planlandığı aktarılıyor.

Platformun sunduğu bu yeni yol, şirketlerin halka arz sürecinde geleneksel Wall Street odaklı yatırımcılarla sınırlı kalmadan, daha geniş bir topluluğu sürece dahil etmeyi hedefliyor.

Bu gelişmeler ışığında, zincir üstü hisse senedi tahsisi ve yeni finansal araçların kullanımına dair uygulamalar, önümüzdeki dönemde kripto ve geleneksel finans arasındaki sınırların yeniden çizilmesine yol açacak gibi görünüyor.