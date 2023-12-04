Cosmos Ekosisteminde Dikkat Çeken Birleşme: Umee ve Osmosis Ortaklığı Duyuruldu

Cosmos merkezli ekosistemler Umee ve Osmosis, 4 Aralık’ta yapılan duyuruya göre bir yazılım yükseltmesi yolu yolu ile birleşecek. Umee’nin UX Chain kodu Osmosis ekosisteminde yeniden uygulanarak iki ağın özelliklerinin birleştirilmesine ve geliştirme ekiplerinin Cosmos ekosistemi için DeFi Hub olarak adlandırdıkları ekosistemin oluşturulmasına olanak sağlayacak.

Cosmos Ekosisteminde Önemli Adım

Umee, UX Chain adı verilen kendi özel Cosmos ekosistemi üzerinde çalışan merkezi olmayan bir borç verme protokolü olarak öne çıkıyor. Öte yandan Osmosis, Cosmos ekosistemindeki en büyük merkezi olmayan borsalardan (DEX‘ler) bir tanesi ve yine kendi özel ağında çalışarak Cosmos ekosistemi kullanıcılarına hizmet veriyor.

Blockchain veri analiz firması DeFiLlama verilerine göre Osmosis, 23 milyar doların üzerinde kümülatif hacme sahip ve kilitlenen toplam değer (TVL) açısından dördüncü en büyük Cosmos zinciri olarak öne çıkıyor.

4 Aralık’ta gerçekleştirilen duyuruya göre protokollerin arkasındaki geliştirme ekipleri iki ağı birleştirmeyi kabul ederek borç verme uygulamasının ve DEX’in aynı zincirde var olanak sağlayacak.

Süreç Nasıl Devam Edecek?

Ekipler bu adım ile birlikte borsada spot marj trade’i, açığa satış, likidasyonlar, stablecoin havuzları, zincirler arası flaş krediler, MEV piyasaları ve diğer hizmetler de dahil olmak üzere daha önce mümkün olmayan gelişmiş özellikleri kullanıcılar için mümkün kılacak. Osmosis kurucu ortağı Sunny Agarwal, konu ile alakalı şu yorumda bulundu;

“Her iki zincir işlevselliğinin birleşik mimarisi ile aynı DeFi Hub üzerinde flaş krediler ve yeni MEV biçimleri için kapıyı açacak. Başlangıçta birden fazla çapraz zincir arb türü için protorev aracılığı ile flashmint çözümünü düşündük ve aynı zincir üzerinde bir borç verme protokolünün bu vizyonu daha da optimize edeceğini fark ettik.”

Duyuruda söz konusu birleşme için belirli bir tarih belirtilmedi. Ancak bunun yerine yetkililer, kullanıcıları daha fazla güncelleme için tetikte olmaya çağırdı. Umee UX Chain (UX) token’ı söz konusu olduğunda, CEO Brent Xu yaptığı açıklamada token’ı dolaşımda kalacağını açıkladı. Xu, geliştirme ekibinin bir teklifte bulunacağını ve topluluğun UX token’ın nasıl yönetileceğini tartışması ve karar vermesi için bir eylem çağrısı yapacağını açıkladı.