Bitcoin İçin Bir Sonraki Durak Neresi? Ünlü Analistten Tarihi BTC Direnç Tahmini Geldi

Haftanın ilk gününde 42.000 dolar seviyesine odaklanan Bitcoin, fiyat hareketinde görülebilecek keskin bir volatilite ile karşı karşıya kaldı. Hafta sonu %10’u aşan kazançların ardından Bitcoin, yatırımcıların bir sonraki hamlelerine yönelik önemli bir ivme kazanmaya devam ediyor. TradingView verilerine göre BTC/USD paritesi yazının yazıldığı sırada 41.575 dolar seviyesinden işlem görüyor ve günün erken saatlerinde 19 ayın en yüksek seviyesi olan 42.160 dolar seviyesine ulaşmayı başardı.

Bitcoin Cephesinde Neler Yaşanıyor?

BTC/USD paritesinin emir defterinde likidite verisine yönelik bir bakış; alıcı desteğinin ve satıcı ilgisinin Bitcoin fiyatına yönelik anlık bir görüntü sağlamayı başarıyor. Verileri 4 Aralık’ta X üzerinden paylaşan veri kaynağı Material Indicators, yazı yazıldığı sırada en güçlü teklif yoğunluğunu 41.500 dolar ve 40.700 dolar olarak belirtti.

Büyük hacimli yatırımcıların oluşan piyasa koşullarında satış yapması ile spot fiyatın hemen üzerinde yaşanacak olan bir satış baskısı bekliyordu. Material Indicators analistlerine göre bu durum bir tesadüf değil. Ekip, X gönderisinde şu yorumda bulundu:

“Tüm hafta boyunca söylediğimiz gibi balinalar teklif likiditesini aralığa çekmeye devam edebildikleri ya da dağıtmak için yeterince cezbettikleri sürece Bitcoin’in tırmanmaya devam edeceğini düşündük.”

Ayrıca blockchain veri analiz platformu CoinGlass’ın likidite verilerine göre 4 Aralık Wall Street açılışından sonra kripto para borsası Binance’in vadeli işlem piyasasında yatırımcılar için yakın bir ilgi alanı olarak 42.420 dolar seviyesi dikkat çekti.

Popüler Analistten Dikkat Çeken Bitcoin Grafiği

Popüler analist ve yatırımcı Scott Melker, X üzerinden 4 Aralık’tan bir paylaşımda Bitcoin fiyatına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Melker’a göre önümüzdeki süreçte 42.000 dolar seviyesi Bitcoin için tarihsel olarak en önemli seviyelerde biri.

Melker, X üzerinden paylaştığı bir grafikte bazıları iki yıldan uzun bir süre önce olmak üzere oluşturulmalarından bu yana çeşitli şekillerde mıknatıs görevi gören ve dikkat edilmesi gereken kilit fiyat noktalarının haritası çıkarıldı.

Örneğin 42.000 dolar seviyesi BTC/USD paritesinin elektrikli araç üreticisi Tesla’nın Bitcoin’i bilançosuna eklediği haberi üzerine keskin bir şekilde yükseldiği 2021 başlarındaki ilk ret fiyatını temsil ediyor. Melker konu ile alakalı şu yorumda bulundu: