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Kripto para yatırımcılarının yakından izlediği popüler analist Bitcoin hakkındaki piyasa beklentisini güncelledi. Yüzbinlerce kripto yatırımcısı tarafından takip edilen popüler analist Bitcoin fiyatının volatilitesinde artışın devam edeceğini düşünüyor. Peki kısa vadede ünlü analist hangi seviyeleri bekliyor? Kripto paralar korkulduğu üzere düşüşe başlayacak mı?

Bitcoin Kripto Uzman Yorumu

Bitcoin fiyatı, son 5 ayın en yüksek seviyesi olan 23.282 dolara ulaştıktan sonra bu bölgeye yakın seyrediyor. Ocak ayındaki %40’lık yükselişin ardından yatırımcılar 25.000 dolar ile 21.000 dolar arasındaki hedefler konusunda ihtilafa düştü. Popüler analist Michael van de Poppe, Bitcoin‘in 23.100 dolarlık önemli bir direnci kıramaması nedeniyle rallinin büyük olasılıkla sona erdiğine inanıyor.

Mevcut BTC fiyat hareketinin bir yükseliş piyasası getirip getiremeyeceği hala bir endişe kaynağı. Bitcoin fiyatı yukarı doğru hareket etmeye devam ediyor ve hatta 200-DMA’yı geçerek ocak ayında %40’lık bir ralli yaptı. Ancak, hala önemli bir geri çekilme yok. Bu nedenle, yatırımcılar BTC fiyatındaki geri çekilmeyi bekliyor.

Kripto Paralar Düşecek Mi?

Poppe tarafından paylaşılan görüşe göre Bitcoin 21.000 dolar seviyesine çekilecek ve eğer bu olursa altcoinlerin de düşüş yaşadığını göreceğiz. Buna ek olarak, Bitcoin‘i daha düşük seviyelerde yakalayamayan yatırımcılar için bu geri çekilme bir fırsata dönüşürse altcoinlerdeki düşüş hızla tersine dönebilir. Kripto para piyasalarında alışılmış olan hikâye sürekli düşüş veya yükselişlerin olmadığıdır. Ancak yine de birçok yatırımcı düşüşte veya yükselişte bunun sonunun gelmeyeceğine inanır. Doğru seviyelerde risk almak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da kazanç getireceğe benziyor.

Avrupa Merkez Bankası Şubat ve mart aylarında 50 baz puanlık faiz artışları yapmayı planlıyor. Ekonomistlere göre ABD Merkez Bankası’nın 1 Şubat’ta 50 baz puanlık bir faiz artırımı açıklaması pek olası değil ve CME FedWatch %99 ihtimalle faizlerin 25bp artacağını söylüyor. Ağustos ayında benzer bir iyimserlik havası piyasaya hâkim olduğunda Powell sahneye çıkıp söylemleriyle bunu dağıtmayı başardı. Bu toplantıda bugünkü aşırı iyimserliği bir tehdit olarak görüp dağıtmaya çalışırsa kripto paralardaki düşüş derinleşebilir.

Sonuç olarak 2022 yılının zorlu günleri geride kaldı. Fed her ne kadar katı bir duruş sergilese de artık faizlerin zirveye neredeyse ulaştığı bir dönemdeyiz ve faizler inmeye başladığında 2022 yılının tam tersi şeyler göreceğiz.