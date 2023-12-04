BTC 2023 Zirvesinde Peki Shiba Coin Ne Olacak?

Kral kripto para birimi 42.000 doların üzerine tırmandı ve baş döndüren bir hızda yükselişine devam ediyor. Yatırımcılar 38.000 dolar direnci aşılabilecek mi derken fiyat aniden 42.000 dolara sıçradı. Tıpkı 36.000 ve önceki direnç seviyelerinde olanlar oluyor. Peki en büyük ikinci meme coin olan Shiba cephesinde son durum ne?

Shiba Coin Yorum

Bitcoin fiyatı dirençleri tek tek aşıyor ama Shiba Coin halen fiyattan 1 sıfır bile silemedi. Dipten dönmüş olsa da toparlanma çok zayıf ve fiyat 0,0000088 dolar seviyesinde oyalanıyor. Shiba Coin yakımları yüzdesel olarak arttı ancak bunun halen dolar karşılığı pek kayda değer değil. Yüzde 644 oranında artan yakım fiyatta ciddi bir artış tetiklemedi.

Shiba Inu‘nun Layer-2 ağı Shibarium toplam işlem sayısında 20 milyon eşiğini aştı. Ağdaki faaliyet artışı fiyat için olumlu olsa da bunun kalıcı olması gerekiyor. Uzun süredir yeni oluşturulan adresler, aktif kullanıcılar konusuna dikkat çekiyoruz.

Yukarıdaki grafikte ağdaki aktif kullanıcıların 1310 seviyesinden 6836’ya tırmandığını görüyoruz. Aynı şekilde yeni kullanıcıların sayısı da 3400’e yakın arttı. Bu eğer sürdürülebilir olursa fiyatın bir sıfır silmesi için yeterli bir neden olabilir. Ancak önceki ani sıçramalar gibi kalırsa Shibarium’a dair umutları biraz daha baltalayabilir.

Shiba Coin Fiyat Tahminleri

SHIB kısa süre önce 0,00000965 dolara ulaştı ve Binance borsasından 5,7 milyon dolarlık token çıkışı fiyat spekülasyonunu destekledi. Projeler tam anlamıyla başarıya ulaşmasa da Shiba Coin ekibi kendi ekosistemini inşa noktasında en başarılı meme coin oldu. Doge ve diğerleri kendi ağları, DeFi, NFT girişimleri için çok çabalasa da elle tutulur bir ürün ortaya koyamadılar.

Shiba Coin ekibinin çabası ve gelecekte Shibarium faaliyetinin istikrarlı biçimde toparlanabileceği ihtimali motivasyonu artırabilir. Nitekim CryptoKaleo takma ismiyle bilinen analist günce Shiba Coin grafiğine göz attıktan sonra şunları söyledi;

“Ben olsam burada Shiba Coin’den vazgeçmezdim.”

Analist 0,000016 ve 0,0000220 dolar seviyesini hedefliyor. Önümüzdeki günlerde yatırımcıların bir gözü Shibarium ağ faaliyet raporlarında olacak ve BTC güçlü kalabilirse artan faaliyet onu destekleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.