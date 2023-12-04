Teknik Analiz: Kripto Paralar Sürpriz Düşüşe Hazırlanıyor

Bitcoin (BTC) fiyatı 42.000 doları aştı ancak henüz üzerinde kapanışlar göremedi. Direnç testi birkaç saat önceydi. BTC fiyatının direnç testinin ardından nasıl bir yol izleyeceğini kestirmek zor. Peki güncel veriler bize ne anlatıyor? Yatırımcıları önümüzdeki günlerde neler bekliyor? İşet detaylar.

Kripto Paralar Düşebilir

Bitcoin fiyatındaki artışla birlikte kripto paralarda genel bir toparlanma görüldü. BTC düşüş yaşarken altcoinlerin genel ralliler yapması mantıklı değil ve bu yüzden kral kripto para biriminin performansını izlemek önemli. Yedi haftadır yükselen BTC ise artık aşırı alım bölgesinde bir düzeltme bekliyor.

BTC için 42.000 dolardan gelecek tepki son derece önemli. Henüz çok taze olan direnç testi yüksek volatilite doğurabilir. Şimdilik piyasayı izleyen yatırımcılar hızlı kar satışlarıyla fiyatı aşağı çekerse hangi seviyeler izlenebilir?

Zorlu 42.000 dolar direncinin ardından olası geri çekilmede günlük grafiğin dikkat çektiği için destek 36.000 dolardır. Bu desteğin tutmaması halinde Bitcoin 0,5-0,618 Fib seviyelerine karşılık gelen 34.100-32.400 dolar aralığına kadar gerileyebilir.

Olası 34.100 dolara geri çekilmede Temmuz 2023 direncinin destek olarak onaylandığını da görebiliriz. Nitekim bu tarz hareketler de sık karşılaşılan bir durumdur.

Bitcoin Kaç Dolar Olur?

Eğer beklenen düzeltme yerine BTC fiyatının istikrarlı biçimde yukarı hareket ettiğini görürsek 42.000 dolar üzeri kapanışlarda 48.500 dolara kadar ralli sürebilir. Bu seviye tüm zamanların en yüksek seviyesinden döngünün dibine kadar ölçülen uzun vadeli 0,618 Fib geri çekilmesidir. Eğer ara düzeltme hareketi korkulan kadar derin olmazsa BTC için birkaç gün içinde göreceğimiz seviye bu olabilir.

Şimdilik ETF onayına dair iyimserlik güçlü fakat ABD Adalet Bakanlığı Silk Road operasyonunda ele geçirilen BTC’leri harekete geçirirse düşüş için haber akışı tamamlanmış olacak. Diğer taraftan yıl sonuna kadar ABD Adalet Bakanlığı bunların satılacağını zaten söylemişti ve ay sonuna kadar bu FUD kar topu gibi büyüyebilir.

En iyimser senaryoda Adalet Bakanlığı elindeki varlıkları teklif yoluyla Coinbase üzerinden potansiyel ETF ihraççılarına da satabilir. Nitekim bu 48.500 doların bile bir anda aşılmasını sağlayabilecek büyük bir haber olur düşüş bekleyenlerin elindeki koz kendilerine döner.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.