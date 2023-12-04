Bu 5 Altcoin Aralık Ayında Zirveye Çıkabilir! Bitcoin 42.000 Dolar Oldu Gözler Altcoin’lere Döndü!

Kripto para piyasası güçlü bir yükselişe geçti. Bu yükseliş doğrultusunda tüm piyasa hareketlenirken ilerlemeler en çok Bitcoin (BTC) performansına yansıyor. Bununla birlikte, altcoin’lerde de gözle görülür güçlü hareketler görülüyor.

Moustache isimli kripto para analisti, 3 Aralık’ta yaptığı bir paylaşımda, altcoin’ler için büyük bir boğa rallisinin henüz çok başında olduğumuzu belirtirken gelecek olana hazır olunmadığını ve bahsedilecek olan beş kripto para 2023’ün son ayında harika alımlar yaşayabileceğini belirtti.

Cardano (ADA) Coin Yorumları

Özellikle, Cardano (ADA) özelinde son birkaç ayda sürekli olarak ilerleme kaydettiği belirtilse pek de yanlış olmaz. Kripto para uzmanı Ali Martinez’in yaptığı incelemelere göre, 100.000 dolar üzerindeki ADA işlemlerinde yaşanan artış, kurumsal yatırımcıların ve balinaların artan ilgisini ortaya koydu. Bu tarz olaylar genel olarak piyasada yaşanabilecek olan fiyat artışlarından önce gelir.

Yazım saati itibariyle Cardano 0,39 dolar seviyesinde işlem görüyordu. Bu süreçte %1,1’lik bir artış yaşadı ve son verilere göre yapılan incelemede %6,35 oranında büyüme gerçekleştirdi. Son bir ayda yaşadığı fiyat artışı oranı ise %24,69 oldu.

Ethereum (ETH) Yorum

Bir diğer yandan Ali Martinez, bir sonraki hedefinin 3.500 dolar olabileceğini düşünerek mevcut dönemi Ethereum (ETH) için “en önemli satın alma anı” olarak belirledi. Dahası, kripto analiz platformu Santiment’ten elde edilen verilere göre, açık ilgi ve long işlemler arttıkça ‘kaçırma korkusu’ (FOMO) oluştuğu da dikkat çekiyor.

Ethereum yazım saati itibariyle 2,210 dolar seviyesinde işlem görüyordu. 24 saatte yaşanan fiyat değişimi ise %1’lik bir kazanca işaret ediyordu. Geçtiğimiz yedi günde %10.77’lik bir fiyat artışı yaşandı ve aylık grafikte ise %22.07’lik daha önemli bir kazanç ortaya çıktı.

Dogecoin (DOGE) Yorum ve Geleceği

Bir diğer yandan, kripto paraların önde gelen memecoin’i olan Dogecoin (DOGE) için ise kısa süre önce Martinez tarafından daha önce işaret edilen yükselişinin devam etmesinin önünde engel olarak bulunan büyük engel aşıldı ve Crypto Tony aşağıda görülen analizi yaptıktan sonra şu sözleri söyledi:

DOGE’nin fiyatını neredeyse iki katına çıkarması için kapıları açacak ve 0,14 dolarlık bir noktayı hedefleyecek.

Şu anda Dogecoin’in fiyatı 0,08869 dolar seviyesinde alıcı buluyor ve günlük grafiğinde %3,5’lik bir fiyat ilerlemesi kaydetti. 4 Aralık’ta en son elde edilen bilgilere göre haftalık %11,28’lik fiyat artışı yaşandı ve bu yükseliş aylık bazda %27,91’lik bir artışa işaret etti.

Solana (SOL) Coin Yükselir Mi?

Dikkat çekici bir diğer altcoin olan Solana (SOL) söz konusu olduğunda, 2 Aralık’ta da paylaştığımız üzere, yatırımcıların dolaşımdaki yerel tokeninin %93’ünden fazlasını Kasım ayında stake etmiş görünüyordu. Bu durum, yatırımcıların Solana protokolüne likiditelerini uzun vadede kilitleyecek kadar güvendiklerini ortaya çıkarıyor.

Fiyat açısından ise Solana yazım saatinde 60,64 dolardan işlem görüyordu. Bu fiyat seviyesi %3,74’lük bir kayıp anlamına geliyordu. Tüm bunlara rağmen altcoin’in geçen ay %45,81’lik bir ilerleme kaydettiğini unutmamak gerekiyor.

Chainlink (LINK) Coin Yorum

Ünlü analiz platformu The DeFi Edge’in uzmanları tarafından yapılan incelemelere göre, Chainlink (LINK) Kasım ayının son iki haftasında en çok satın alınan kripto para olarak dikkat çekti. Yine Ali Martinez’in incelemelerinde her biri 100.000 doların üzerinde olan 2.600’den fazla işlemle yılın en büyük balina hamlesine dikkat çekildi.

Yazım saati itibariyle Chainlink (LINK) fiyatı 15,58 dolar seviyesinde alıcı bulurken 24 saatte gerçekleştirdiği fiyat hareketi ise %0,71’lik bir düşüşü yansıtıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.