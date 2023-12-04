Varlık Yönetim Devi Franklin Templeton’un CEO’su Hangi Projelere Yatırım Yaptığını Açıkladı

Varlık yönetim şirketi Franklin Templeton’ın CEO’su Jenny Johnson, Bitcoin ve Ethereum’un yanı sıra Uniswap ve Sushi de dahil olmak üzere kripto para varlıklara kişisel olarak yatırım yaptığını açıkladı. Johnson, 2 Kasım’da yayınlanan bir röportajda Fortune’a bu yatırımların küçük miktarlarda olduğunu söyledi. Bu röportaj ile birlikte Johnson, kripto yatırımlarını kamuoyuna ilk kez açıklamış oldu.

Jenny Johnson’dan Kripto Piyasasına Yönelik Açıklamalar

Jenny Johnson röportajın devam eden bölümünde NFT’ler için de fikirlerini açıkladı. Ünlü isim kişisel olarak finansal getirileri olan olgun yatırımları tercih ettiğini ifade etti ve NFT’lerin kişisel yatırım anlayışına göre olmadığını açıkladı:

“Finansal getirisi olduğunu düşündüğüm şeylere yatırım yapma eğilimindeyim çünkü orada başarı şansınızın daha yüksek olduğunu düşünüyorum. NFT alanında sanat gibi bazı şeyler var ki eğer iki kişi onu seviyorsa onun için bir piyasa fiyatı bulacaktır. Dolayısı ile bu alanda da fırsatlar olacaktır. Hepsi başarılı olmayacak, hepsi iyi olmayacak ama başarılı olanlar da olacak.”

Yönetiminde 1,3 trilyon dolardan fazla varlık bulunan Franklin Templeton, Eylül ayında Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na spot Bitcoin borsa yatırım fonu için başvuruda bulunmuştu. SEC henüz bir spot Bitcoin ETF’sine onay vermedi. Yasal düzenleyici kurumun böyle bir ürüne ne zaman yeşil ışık yakabileceği sorusuna Johnson, onay zaman çizelgesi konusunda belirsiz olduğunu ve kurumun en iyi yaklaşımı belirlemek için çalıştığını belirtti. BlackRock ve Fidelity de dahil olmak üzere birçok varlık yönetim şirketi spot Bitcoin ETF başvuruları için onay istiyor. Johnson bu konu ile alakalı şu yorumda bulundu:

“Bitcoin için bir talep olduğu açık ve spot bir ETF ürünün Bitcoin’e erişmek için daha iyi bir yol olduğuna inanıyorum.”

Franklin Templeton’dan Blockchain Alanına Yeşil Işık

Franklin Templeton, blockchain teknolojisini aktif olarak araştırması ve benimsemesi ile dikkat çekiyor. 2021 yılında şirket, tokenize edilmiş bir para piyasası fonu ve kripto odaklı ayrı yönetilen hesaplara yönelik çalışmalara başladı.

Johnson röportajda Franklin Templeton’ın kripto ve blockchain alanında büyük bir inanan olduğunu açıkladı. Johnson, blockchain teknolojisinin birçok faydasının yanı sıra özel piyasaların demokratikleşmesine yardımcı olacağını söyledi ve bu durumu açıkladı: