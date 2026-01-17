Haberler

OpenAI Krizi Derinleşiyor: Elon Musk’tan Tarihi Dava, Jüri Karar Verecek

Özet

  • OpenAI’nin kâr amacı gütmeyen yapısından uzaklaştığı iddiası mahkemeye taşındı.
  • Elon Musk, erken dönem katkılarının milyarlarca dolarlık kazanca dönüştüğünü savunuyor.
  • Davada son sözü nisan ayında jüri verecek.
COINTURK
COINTURK

Yapay zekâ dünyasının en büyük aktörlerinden OpenAI ile Elon Musk arasındaki hukuki mücadelede yeni ve kritik bir aşamaya girildi. ABD’de görülen davada jüri, OpenAI’nin kuruluş felsefesinden uzaklaşıp uzaklaşmadığını ve bu dönüşümden kimlerin kazanç sağladığını değerlendirecek.

İçindekiler
1 “Kurucu misyona ihanet edildi” iddiası
2 Microsoft ortaklığı tartışmanın merkezinde
3 Son sözü jüri söyleyecek

Davanın merkezinde, OpenAI’nin ilk kurulduğu dönemde “kâr amacı gütmeyen” bir yapı olarak yola çıkması, ancak zaman içinde büyük bir kurumsal ortakla — Microsoft — yakın ilişkili hibrit bir modele evrilmesi yer alıyor. Elon Musk ise bu dönüşümün, kuruluş sırasında verilen temel sözlerle çeliştiğini savunuyor.

“Kurucu misyona ihanet edildi” iddiası

Musk’a göre OpenAI, insanlığın yararına açık ve güvenli yapay zekâ üretme hedefiyle kuruldu. Ancak bugün gelinen noktada, milyarlarca dolarlık ticari bir yapıya dönüşmesi, bu vizyonun dışına çıkıldığını gösteriyor. Musk, özellikle erken dönemde sağladığı maddi destek, teknik yönlendirme ve stratejik katkıların, daha sonra başkalarının kazanç elde ettiği bir değere dönüştüğünü öne sürüyor.

Federal mahkemeye cuma günü sunulan tazminat talebi, dikkat çekici bir zamanlamaya sahip. Başvuru, OpenAI ve Microsoft’un jüri yargılamasını engelleme girişiminin mahkeme tarafından reddedilmesinden yalnızca bir gün sonra yapıldı. Davanın nisan ayı sonunda, Kaliforniya’nın Oakland kentinde jüri önünde görülmesi planlanıyor.

500 milyar dolarlık değerleme üzerinden hesap Musk’ın talep ettiği tazminatın dayanağı ise oldukça çarpıcı. Finansal ekonomist C. Paul Wazzan tarafından hazırlanan analizde, OpenAI’nin bugün konuşulan yaklaşık 500 milyar dolarlık değerlemesi temel alındı.

Dosyaya göre Musk’ın katkıları yalnızca sembolik değil:

  • 2015’te kuruluş aşamasında yaklaşık 38 milyon dolarlık finansman
  • Teknik altyapıya yönelik görüş ve yönlendirmeler
  • İş modeli ve uzun vadeli stratejiye dair danışmanlık

Wazzan’ın çalışmasında, bu erken katkıların zaman içinde yaratılan değerde belirleyici rol oynadığı savunuluyor.

Tartışmalı kazanç iddiası

  • Mahkemeye sunulan belgelerde zarar hesabı şu unsurlar üzerinden yapıldı:
  • Musk’ın erken dönem finansal katkıları
  • Kuruluş aşamasındaki teknik ve stratejik rolü
  • OpenAI’nin değerinin ortaklıklar sonrası hızla artması
  • Microsoft’un bu süreçten elde ettiği mali faydalar
  • Kâr amacı güden yapıya geçiş nedeniyle kaybedilen fırsatlar

Analize göre OpenAI’nin 65,5 milyar ila 109,4 milyar dolar arasında “uygunsuz kazanç” elde etmiş olabileceği, Microsoft’un payının ise 13,3 ila 25 milyar dolar arasında değiştiği öne sürülüyor.

Elon Musk, 2018 yılında OpenAI yönetim kurulundan ayrılmış, 2023’te ise kendi yapay zekâ şirketini kurmuştu. 2024’te açılan dava kapsamında OpenAI CEO’su Sam Altman da doğrudan hedef alınmış durumda.

OpenAI ve Microsoft ise suçlamaları kesin bir dille reddediyor. Şirketten yapılan açıklamada davanın “asılsız” olduğu belirtilirken, Musk’ın bu süreci şirketi yıpratmak için kullandığı savunuluyor.
Sam Altman ise daha da ileri giderek, Musk’ın açtığı davayı “rekabeti hukuk yoluyla bastırma girişimi” olarak nitelendirdi.

Microsoft ortaklığı tartışmanın merkezinde

OpenAI, ekim ayında duyurduğu yeniden yapılanma planında Microsoft’a yüzde 27 oranında ortaklık verildiğini açıklamıştı. Şirket, buna rağmen ticari faaliyetlerin nihai denetiminin hâlâ kâr amacı gütmeyen yapı tarafından sürdürüldüğünü savunuyor.

Yetkililere göre bu model, ChatGPT gibi ürünlerin geliştirilmesi ve uzun vadeli yapay zekâ araştırmalarının finansmanı için zorunlu bir adım. Ancak Musk cephesi, tam da bu noktada itiraz ediyor: “İnsanlık için yapay zekâ” söyleminin, fiiliyatta devasa bir ticari makineye dönüştüğü görüşü davanın ana eksenini oluşturuyor.

Son sözü jüri söyleyecek

Şimdi gözler nisan ayındaki jüri duruşmasına çevrilmiş durumda. Jüri, yalnızca Musk’ın tazminat talebini değil, aynı zamanda OpenAI’nin kuruluş ilkelerine sadık kalıp kalmadığını da dolaylı biçimde değerlendirmiş olacak.

Bu dava, yalnızca iki teknoloji devi arasındaki bir hesaplaşma değil; aynı zamanda yapay zekânın etik, ticari ve kamusal sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiğine dair küresel bir tartışmanın da simgesi haline gelmiş durumda.

Haberlerimizi Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
Sorumluluk Reddi: Bu içerikte yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk içerdiğini lütfen unutmayın. Yatırım kararlarınızı, kendi araştırmalarınız ve risk değerlendirmeleriniz doğrultusunda vermeniz önerilir. Ayrıntılı bilgilendirme için Trust Center sayfamızı inceleyebilirsiniz.

Bu haberler ilginizi çekebilir

ETH Kurucusu Vitalik Buterin’den Elon Musk’a Uyarı, Hangisi Samimi?

CoinStats, Yatırımcılar İçin Token Akıllı Sözleşme Tehditlerini Tespit Etmek Üzere Hexens ile Ortaklık Kurdu

Hakan Çalhanoğlu ve My Lovely Planet’ten “Çalhanoğlu Ormanı”: Türkiye’de 50 Futbol Sahası Büyüklüğünde Ağaçlandırma

Blockchair Blockchain Veri Deneyimini Zenginleştiren Yeni Özelliği “dApp Gallery”i Tanıttı

Uzay Temalı Yeni IOS Mobil Oyun: Starz Defence

SEC Başkanı Gary Gensler, Elon Musk’ın Neuralink Şirketini Soruşturuyor

Seçim Anketlerinde Fintech Dönemi! PayPal, Coinbase ve Cash App’ten Veri Toplama Fırsatı

Bu Haberi Paylaş
COINTURK
By COINTURK
Takip Et:
Yayın hayatına 2014 yılı Mart ayında başlayan CoinTürk, Kripto Para ve Blockchain teknolojileri ve yeni nesil finansal teknolojiler (Fintech) hakkında güncel haberler yayınlamaktadır.
Bir Önceki Yazı “10x Yetmez” Çıkışı: Samson Mow’dan Bitcoin’de Boğa Mesajı
Bir Sonraki Yazı Hafta Sonu Satış Baskısı: O Altcoin Kritik Desteklere Yaklaşıyor
Yorum Yazın

BİZİ TAKİP EDİN

Son Haberler

Dogecoin’de Teknik Göstergeler Yeni Bir Geri Çekilmeye Mi İşaret Ediyor?
DOGECOIN (DOGE)
Kriptoda Yeni Çılgınlık: CZ Danışman Oldu, Airdrop Beklentisi Hacmi Bir Haftada Katladı
KRİPTO PARA BORSALARI

Lost your password?