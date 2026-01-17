Hafta Sonu Satış Baskısı: O Altcoin Kritik Desteklere Yaklaşıyor

Kripto para piyasası hafta sonuna satış baskısının sürdüğü bir atmosferle girerken, gizlilik odaklı projelerden Zcash (ZEC) de bu dalgadan payını aldı. CoinStats verilerine göre piyasa genelinde devam eden düzeltme hareketi, yatırımcıların kısa vadeli risk iştahını sınırlıyor. ZEC fiyatı son 24 saatte yüzde 2’nin üzerinde değer kaybederken, teknik göstergeler aşağı yönlü risklerin henüz tamamen ortadan kalkmadığına işaret ediyor. Mevcut görünüm, hem kısa vadeli trader’lar hem de orta vadeli yatırımcılar için dikkatli olunması gerektiğini ortaya koyuyor.

ZEC Fiyatında Kısa Vadeli Teknik Görünüm

Saatlik grafik incelendiğinde Zcash fiyatının zayıf bir görünüm sergilediği görülüyor. Özellikle 399 dolar seviyesinin önemli bir yerel destek konumunda olduğu belirtiliyor. Bu seviyenin aşağı yönlü kırılması halinde, fiyatın kısa sürede 390 dolar bandına doğru geri çekilmesi olası senaryolar arasında yer alıyor. Teknik analiz perspektifinden bakıldığında, alıcıların henüz güçlü bir tepki verdiği söylenemez.

Günlük zaman diliminde ise belirgin bir dönüş sinyali oluşmuş değil. Günlük mumun mevcut seviyelerde ya da daha aşağıda kapanması durumunda, önümüzdeki birkaç gün içinde 370-380 dolar aralığının test edilmesi gündeme gelebilir. Bu bölge, geçmişte hem destek hem de psikolojik eşik olarak çalıştığı için piyasada yakından izleniyor. Kısa vadeli dalgalanmalara rağmen, işlem hacminin sınırlı kalması da düşüş eğilimini destekleyen unsurlar arasında değerlendiriliyor.

Orta Vadede Riskler ve Piyasadaki Diğer Gelişmeler

Orta vadeli görünüm de kısa vadeden çok farklı değil. Haftalık ve aylık grafiklerde 371 dolar seviyesinin altında gerçekleşecek bir kapanış, satış baskısının ivme kazanmasına yol açabilir. Böyle bir senaryoda, fiyatın 300 dolar bölgesine kadar geri çekilme potansiyeli teknik olarak masada bulunuyor. Analistler, bu senaryonun ay sonuna kadar geçerliliğini koruyabileceğini vurguluyor.

Zcash özelindeki bu teknik tabloya ek olarak, gizlilik odaklı kripto paralarla ilgili küresel gelişmeler de yatırımcı algısını etkiliyor. Son dönemde bazı borsaların regülasyon baskıları nedeniyle gizlilik coin’lerine yönelik listeleme politikalarını gözden geçirdiğine dair haberler gündeme geldi. Bu durum, yalnızca ZEC’i değil, Monero ve Dash gibi benzer projeleri de baskı altında bırakıyor. Öte yandan, Zcash ekosisteminde ölçeklenebilirlik ve gizlilik iyileştirmelerine yönelik planlanan teknik güncellemeler, uzun vadeli yatırımcılar için umut verici bir unsur olarak değerlendiriliyor.

Genel tabloya bakıldığında, Zcash fiyatı kısa ve orta vadede teknik olarak kırılgan bir yapıya sahip. Piyasa genelindeki düzeltme süreci sona ermeden güçlü bir toparlanma beklemek iyimser olabilir. Ancak hem kritik destek seviyeleri hem de proje tarafındaki uzun vadeli gelişmeler, ZEC’in tamamen göz ardı edilmemesi gerektiğini gösteriyor. Bu noktada yatırımcıların, volatilitenin yüksek seyrettiği bu dönemde risk yönetimine her zamankinden daha fazla önem vermesi gerekiyor.