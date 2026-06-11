XRP teknik göstergelerdeki zayıflamayla haziran ayında 0,94 dolar ile 0,99 dolar aralığını işaret etti

XRP fiyatı, haziran ayının ilk günlerinden bu yana kısa vadeli grafiklerde aşağı yönlü iki ayrı teknik formasyonla izleniyor. Dört saatlik grafikte hem omuz baş omuz hem de ayı bayrağı görünümünün öne çıktığı, bu nedenle fiyatın 1 doların altını test edebileceğine dair senaryoların güç kazandığı belirtiliyor.

Kısa vadeli grafiklerde iki ayrı aşağı yönlü sinyal öne çıktı

5 Haziran’dan bu yana oluşan fiyat yapısında, XRP’nin omuz baş omuz formasyonuna benzer bir görünüm sergilediği aktarılıyor. Bu yapıda orta tepe diğer iki tepenin üzerine çıkarken, boyun çizgisi olarak görülen destek seviyesinin kırılması halinde teknik hedef aşağı yönde hesaplanıyor. Perşembe günü itibarıyla fiyatın sağ omuz bölgesini oluşturduğu ve ilk aşamada 1,09 dolar çevresindeki boyun çizgisine doğru geri çekilme riski taşıdığı ifade ediliyor.

XRP için 1,09 dolar civarındaki boyun çizgisi desteğinin aşağı kırılması halinde, omuz baş omuz formasyonunun teknik hedefi yaklaşık 0,99 dolar seviyesine işaret ediyor.

Bu hesaplamaya göre haziran ayı için ilk aşağı yönlü hedef 0,99 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu da mevcut düzeylere kıyasla yaklaşık %10’luk bir geri çekilmeye karşılık geliyor. Buna karşılık fiyatın 1,12 dolar civarındaki sağ omuz zirvesinin üzerine çıkması, aynı zamanda dört saatlik grafikte 20 dönemlik üssel hareketli ortalamanın da aşılması anlamına geleceği için bu yapıyı geçersiz kılabilir.

Mini sözlük: MVRV, bir kripto varlığın piyasa değerini, zincir üzerinde en son hareket ettiği ortalama maliyetle karşılaştıran göstergedir. Gösterge, yatırımcıların kağıt üzerinde kar mı yoksa zarar mı taşıdığına dair genel bir çerçeve sunar.

Böyle bir senaryoda XRP’nin 50 dönemlik üssel hareketli ortalamanın bulunduğu 1,15 dolar bölgesine yönelmesi mümkün olabilir. Bu seviye, mevcut fiyatlara göre yaklaşık %4,5’lik yukarı alan anlamına geliyor.

Ayı bayrağı ve zincir üstü veri baskının sürdüğüne işaret etti

Dört saatlik grafikte dikkat çeken ikinci yapı ise ayı bayrağı formasyonu oldu. Sert düşüşün ardından yükselen kanal içinde sıkışan fiyat hareketi, çoğu zaman önceki düşüş eğiliminin devamına işaret eden bir ara durak olarak değerlendiriliyor. XRP’nin perşembe günü itibarıyla bu yapının alt trend çizgisi olan 1,10 dolar çevresini test ettiği, bu seviyenin altında net bir dört saatlik kapanış gelmesi halinde kırılımın teyit edilebileceği kaydediliyor.

Ayı bayrağı formasyonunda 1,10 doların altında gerçekleşecek net bir kapanış, XRP için yaklaşık 0,94 dolara uzanan yeni bir düşüş alanı oluşturabilir.

Bu formasyonda hesaplanan teknik hedef 0,94 dolar seviyesinde bulunuyor. Bu da mevcut fiyatlara göre yaklaşık %15’lik düşüş anlamına geliyor. Göreceli güç endeksinin 43 düzeyinde kalması da momentuma ilişkin zayıf görünümü destekliyor. Gösterge nötr kabul edilen 50 seviyesinin altında seyrettiği için alım iştahının sınırlı kaldığına işaret ediyor.

Öte yandan fiyatın yeniden 1,12 doların üzerine çıkması bu yapıyı zayıflatabilir. Daha güçlü bir yükselişle 1,15 dolar çevresindeki 50 dönemlik ortalamanın aşılması halinde satış baskısının ötelenmesi ve fiyatın 1,18 ile 1,20 dolar bandındaki üst trend çizgisine yönelmesi gündeme gelebilir.

MVRV bantları 0,96 doları bir başka risk seviyesi olarak gösterdi

Zincir üstü tarafta izlenen MVRV fiyat bantları da XRP için aşağı yönlü alanın henüz kapanmadığını gösteriyor. Bu gösterge, piyasa fiyatını coin’lerin zincir üzerinde en son taşındığı ortalama maliyetle kıyaslıyor. Fiyatın üst bantlara yaklaşması piyasanın aşırı ısındığını, alt bantlara gerilemesi ise zayıf talep, stres ya da teslimiyet eğilimini yansıtabiliyor.

Analizde alt yeşil bandın önceki döngülerde XRP için güçlü bir çekim alanı gibi çalıştığı, 2018, 2020 ve 2022 dönemlerindeki sert düşüşlerde fiyatın bu bölgeye kadar indiği ya da kısa süreliğine altına sarktığı hatırlatılıyor. Benzer bir görünümün tekrarlanması halinde bir sonraki önemli aşağı yönlü hedefin 0,96 dolar civarındaki alt yeşil bant olabileceği değerlendiriliyor. Bu seviye de mevcut fiyatın yaklaşık %13 altında bulunuyor.