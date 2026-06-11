XRP 1,10 dolar eşiğinde tutundu! Sıradaki yol haritasında hangi seviyeler öne çıkıyor?

Piyasa analisti EGRAG CRYPTO’ya göre XRP için oluşturduğu “Just Do It” modeli, 2024 yılında 1,10 dolar çevresindeki kırılmadan bu yana yapısal olarak geçerliliğini koruyor. Analiste göre söz konusu hareket, sıradan bir fiyat sıçramasından çok, uzun vadeli bir döngü çerçevesinin başlangıcını işaret etti.

1,10 dolar bölgesi yeniden gündemde

XRP, CoinCodex verilerine göre haberin yazıldığı sırada 1,11 dolar seviyesinde işlem görüyor. Bu nedenle varlık, daha önce kırılmanın başladığı bölgeye yeniden yaklaşmış durumda. Bazı yatırımcılar bu alanı belirsizlik işareti olarak değerlendirirken, EGRAG CRYPTO aynı hareketi tarihsel olarak önemli bir tabanın yeniden test edilmesi şeklinde yorumladı.

EGRAG CRYPTO’nun değerlendirmesine göre XRP’nin 1,10 dolar çevresine dönüşü bir zayıflama sinyali değil, daha geniş döngü yapısını taşıyan temel bölgenin yeniden sınanması niteliği taşıyor.

Analistin modelinde fiyat hareketi, aşamalı bir genişleme yapısı üzerinden ele alınıyor. Buna göre ilk evre, 1,10 dolar çevresinde birikim ve kırılma onayıyla başlıyor. Sonraki aşamalarda ise ivme değişimi, likidite girişi ve piyasa psikolojisindeki dönüşümle birlikte daha yüksek fiyat bantları öne çıkıyor.

Döngü haritasında öne çıkan seviyeler

Modelde ilk önemli uzama seviyesi 5,40 dolar olarak gösteriliyor. Bu nokta, nihai zirve değil, döngünün erken aşamasında kar alımlarının görülebileceği bir bölge olarak tanımlanıyor. Analize göre bu alanda ilk giren yatırımcıların satışa yönelmesiyle oynaklık artabilir.

Bunun üzerinde 11 ila 15 dolar aralığı yer alıyor. EGRAG CRYPTO, bu bantta piyasa davranışının daha agresif hale gelebileceğini, spekülasyonun genişleyebileceğini ve likiditenin derinleşebileceğini savundu. Aynı zamanda ilginin yalnızca çekirdek yatırımcı grubuyla sınırlı kalmayıp daha geniş kesimlere yayılabileceği değerlendiriliyor.

Çerçevenin üst bölümünde ise 21 ile 29 dolar aralığı bulunuyor. Analist bu bölgeyi, güçlü makro koşulların, süren benimsenmenin ve dijital varlıklara devam eden sermaye akışının eşlik ettiği olumlu senaryoda ulaşılabilecek üst döngü bandı olarak ele aldı. Bu seviyelerin kesinlik taşımadığı, uygun koşullarda ortaya çıkabilecek genişletilmiş tavan bölgesi olduğu özellikle vurgulanıyor.

Piyasadaki tartışmalar hangi başlıklarda yoğunlaşıyor?

Analize göre XRP’nin mevcut fiyat davranışı, ana eğilimden kopuş anlamına gelmiyor. Tersine, 2024’te başlayan yapının devamı olarak değerlendiriliyor. Bu yaklaşımda değişen unsur yol haritasının kendisi değil, piyasanın farklı aşamalarda bu süreci nasıl algıladığı oluyor.

Öte yandan bu görünümle birlikte iki başlık daha öne çıkıyor. Bunlardan ilki, olası bir Wave B geri çekilmesinin ivmeyi yeniden kurup kuramayacağı sorusu. İkincisi ise XRP’nin ticaret finansmanındaki rolünün büyümesinin, varlığın ödeme ve mutabakat odaklı dijital bir araç olarak uzun vadeli konumunu destekleyip desteklemediği tartışması.

Mini sözlük: Wave B, teknik analizde düzeltme yapılarının ara aşamasını ifade eder. Genellikle ilk düşüşün ardından gelen geçici toparlanmayı anlatır ve ardından yeni bir hareketin yönü daha net izlenir.

XRP, Ripple ekosistemiyle bağlantılı bir dijital varlık olarak özellikle sınır ötesi ödeme ve mutabakat kullanım alanlarıyla biliniyor. Haberde aktarılan değerlendirmeler, bağımsız bir piyasa analistinin senaryolarını yansıtıyor ve fiyatın bu seviyelere ulaşacağına dair kesin bir sonuç ortaya koymuyor.