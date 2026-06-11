ABD’de kripto düzenlemesinde tansiyon yükseldi! Ripple ve JPMorgan cephesinde neler yaşandı?

ABD kripto piyasasının geleceğine ilişkin tartışma, Ripple CEO’su Brad Garlinghouse’un Fox Business yayınında JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’a sert sözlerle yüklenmesiyle yeniden alevlendi. Garlinghouse, Dimon’ın CLARITY Act’e yönelik eleştirilerinde gerçekleri çarpıttığını ve bunun arkasında geleneksel bankacılık düzenini koruma isteğinin bulunduğunu savundu.

CLARITY Act etrafındaki gerilim büyüdü

Tartışmanın merkezinde, dijital varlık piyasasına daha net kurallar getirmeyi amaçlayan CLARITY Act bulunuyor. Haberde aktarıldığına göre ABD Kongresi’nin ağustos arasına girmeden önce bu tasarıyı değerlendirmesi için yaklaşık 16 yasama günü kaldı. Bu nedenle düzenleme etrafındaki siyasi ve kurumsal mücadele daha da görünür hale geldi.

Jamie Dimon daha önce yaptığı açıklamalarda, söz konusu yasanın uyum süreçlerini zayıflatabileceğini ve kötü niyetli aktörlere alan açabileceğini öne sürmüştü. Buna karşılık CFTC Başkanı Michael Selig, tasarının yanlış yorumlandığını belirterek yasanın amacının denetimi gevşetmek değil, Amerikalı yatırımcıları korumak ve yeniliği ülke dışına itmek yerine ABD içinde tutmak olduğunu söyledi.

Brad Garlinghouse, JPMorgan’ın ödeme işinden 20 milyar dolar gelir ve 5 milyar doların üzerinde kar elde ettiğini belirterek, Jamie Dimon’ın son derece karlı bir alanı korumaya çalıştığını ve mevcut düzenin sürmesini istediğini dile getirdi.

Ripple’den çıkar çatışması vurgusu

Garlinghouse, JPMorgan’ın ödeme alanındaki güçlü gelir yapısına dikkat çekerek Dimon’ın itirazlarının yalnızca düzenleyici kaygılarla açıklanamayacağını savundu. Ripple yöneticisine göre bu yaklaşım, bankanın karlı iş modelini savunma çabasını yansıtıyor. Garlinghouse, Dimon’ın CLARITY Act’in zararlı olduğu yönündeki sözlerini ise kasıtlı bir yanlış yönlendirme ya da ihmal olarak niteledi.

Ripple, sınır ötesi ödeme çözümleri ve kurumsal blockchain altyapısıyla bilinen bir kripto teknoloji şirketi olarak özellikle finans kuruluşlarına odaklanıyor. Garlinghouse’un değerlendirmesine göre dijital varlık işlemlerinin yaklaşık %90’ı ABD dışındaki piyasalara kaymış durumda ve bu tablo, Amerikalı kullanıcıların daha zayıf koruma altında kalmasına yol açıyor. Tasarının yasalaşması halinde bu sermayenin bir bölümünün yeniden ülkeye dönebileceği, ayrıca bankalarla büyük şirketler için daha net bir hukuki çerçeve oluşabileceği belirtiliyor.

Ripple’ın kurumsal büyüme alanları öne çıktı

Garlinghouse, şirketin odağının bireysel kullanıcılar değil bankalar, aracı kurumlar ve finans yöneticileri olduğunu vurguladı. Bu kapsamda Ripple’ın büyüme planı üç ana başlıkta şekilleniyor: likidite yönetimine dönük altyapı araçları, şirketin kendi stabilcoini RLUSD ve XRP Ledger tabanlı otonom yapay zeka ajanları için geliştirilen ödeme çözümleri.

Mini sözlük: RLUSD, Ripple’ın çıkardığı ABD dolarına endeksli stabilcoindir. XRP Ledger ise hızlı işlem onayı ve düşük maliyetli transfer yapısıyla öne çıkan, Ripple ekosistemiyle yakından bağlantılı bir blockchain altyapısıdır.

Haberde, RLUSD’nin piyasaya sürülmesinden 18 ay sonra dünyanın en hızlı büyüyen ilk beş stabilcoini arasına yerleştiği ifade edildi. Şirket ayrıca otonom yapay zeka ajanlarının ödeme sistemlerine bağlanabilmesi için AI Starter Kit adlı bir araç setini devreye aldığını duyurdu.

Ripple cephesi, CLARITY Act etrafındaki mücadelenin yalnızca siyasi bir düzenleme tartışması olmadığını, aynı zamanda şirketin mahkeme süreçlerinden sonra kurumsal sermaye nezdinde daha geniş kabul görmesi açısından da kritik olduğunu düşünüyor. Habere göre büyük kurumlar ilerlemeye hazır görünürken, bundan sonraki adım Kongre’nin vereceği karara bağlı olacak.