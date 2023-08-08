Toplam piyasa değerine göre en büyük beşinci kripto para birimi XRP için stresli durum hala bitmemiş gibi gözüküyor. SEC davasında alınan olumlu ön karar ile nispeten yükselişe geçen XRP, şimdilerde ise bu yükselişini korumakta zorlanıyor. XRP fiyatı son 24 saat içerisinde %0,1 düşüş yaşasa da asıl düşüş 7 günde %10 ile gözlemlendi. XRP fiyatının son durumu ise yatırımcıları endişelendiriyor.

XRP Fiyat Son Durum

XRP fiyatı sadece hafta sonu boyuna %10 düşüş yaşayarak genel bir panik havasını tetikledi. Son dönemdeki olumlu hareketliliğin bitmesinin etkisi ise büyük.

XRP’nin 7 günlük ticari hacmi 3,9 milyar dolara kadar çıktı ve mahkeme kararı bunda çok etkili oldu. Ancak beklendiği gibi iyi haberlerin devamının gelmemesi XRP için durgun sulara yelken açılmasına neden oldu. O tarihten beri hacim düşüyor ve son hafta 1,1 milyar dolar seviyesi görüldü. Türev piyasalarındaki hacim de benzer bir tablo ortaya koyuyor.

XRP odaklı vadeli işlem kontratlarında açık pozisyonların da iki yılın zirvesi olan 1,19 milyar doları gördüğü biliniyor. 20 Temmuz tarihinde görülen bu değer sonrasında düşüş hız kazandı ve 780 milyon dolara çekilme görüldü.

XRP Fiyatı Neden Düştü?

XRP için iyi haberin getirdiği heyecan bitiyor ve bu durum yen haber gelmedikçe şiddetlenerek devam edecektir. Mahkeme kararı gelmeden öncekiye göre hala %31 daha yüksek bir fiyat seviyesinde olan XRP, tabii ki 0,91 doları kaybetmesiyle düşüş yaşadığını ortaya koyuyor. Ancak şu an XRP fiyatının daha stabil ve dengeli bir noktada olduğu söylenebilir. Mahkeme kararı ile gelen 0,91 dolara yönelik yükseliş, yerini sağlıklı bir 0,61 dolarlık desteğe bıraktı.

XRP ağındaki işlem sayısı da günlük 1,2 milyon seviyelerinde ve aslında her şey geçen seneki ortalamaya işaret ediyor. Bu durumda gelecek yeni bir haber ile 0,61 doların kritik bir destek olacağı ve yükselişin daha hızlı gelebileceği düşünülebilir.

XRP için bundan sonraki süreç ise çok kritik. 0,61 dolar desteği kaybedilirse yeniden 0,40 dolara kadar gerileme görülebilir. Buna rağmen XRP yeni bir haber veya boğanın devamı ile 1 dolara doğru hareketlenme şansı taşıyor.