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  •   Popüler Altcoin Dolandırıcılığı Yeniden Gündemde: Bu Kripto Paraya Dikkat!

Popüler Altcoin Dolandırıcılığı Yeniden Gündemde: Bu Kripto Paraya Dikkat!

Özet

  • - Kripto para sektöründe popüler kültüre ait unsurlar dolandırıcıların hedefi olabiliyor, "Squid Game" dizisi de bundan nasibini almış durumda.
  • - SQUID Game Token adında bir proje, dolandırıcılıkla sonuçlandı; ilk versiyonu %99,9 değer kaybetti ve geliştiricileri 3,4 milyon dolarla kayboldu.
  • - CoinMarketCap, projenin yeni kontrat adresine geçtiği konusunda uyarı yayınladı, ancak token hala bazı merkeziyetsiz borsalarda listeleniyor.
  • - Piyasaya etkisi: nötr
14:47
8 Ağustos 2023
Ahmet Balıkesirli Yazar: Ahmet Balıkesirli

Kripto para sektörü son yıllarda dolandırıcılıklara karşı çok fazla önlem ile gündeme gelse de bunların tam olarak bittiğini söylemek neredeyse imkansız. Özellikle popüler kültüre ait olan ve kısa sürede ciddi popülerlik elde eden birçok film, oyun veya buna benzer unsurlar kripto para dolandırıcılarının hedefi oluyor. Netflix’in popüler dizisi Squid Games ise bundan zaten payına düşeni almıştı. Ancak dolandırıcılar duracak gibi durmuyor.

SQUID Game Token Riskine Dikkat

Kripto para ve blockchain şirketi okan CoinStore, Temmuz ayında paylaştığı bir basın açıklamasında SQUID Game Token isimli bir proje ile güçlerini birleştireceklerini vurgulamış ve bu projenin “benzeri olmayan” cinsten olduğunu aktarmıştı. Ancak aktarılan son bilgilere göre durum yeni bir dolandırıcılık ile bitti.

İlk piyasaya sürülen SQUID token, diziden hemen sonra gelmiş ve 2021 yılında rekor yükseliş elde ettikten sonra değerinin %99,9’unu kaybetmişti. İlk SQUID tokenın geliştiricilerinin ise 3,4 milyon dolarlık yatırımcı fonu ile kayıplara karıştığı biliniyordu.

CoinMarketCap gibi siteler bu ilk dolandırıcılık sonrasında projenin yeni bir kontrat adresine geçtiği konusunda uyarı da yayınladı. Söz konusu proje yeni kontrat adresine geçip isim değiştirerek kamufle olabileceğini düşünse de durum biraz farklı gözüküyor. Squid Game Token şu an CoinMarketCap üzerinde uyarı ile duruyor ve merkeziyetsiz kripto para borsalarında listelenmiş durumda.

Akıllı Kontrat Detayları Önemli

Kontratın arkasındaki kişi ise bunu istediği gibi şekillendirecek yetkilere sahip ve bunlar akıllı kontrat detaylarına yer alıyor. Bu da aslında yatırımcıların söz konusu tokena yatırım yaparak her şeylerini kaybedebileceklerine işaret ediyor. Özellikle arkasındaki ekip anonim olan ve popüler kültüre ait nesnelere ve unsurlara odaklanan projelere ekstra dikkat edilmeli. Kısa süre içerisinde bu projelerin fiyatlarında sert yükselişler görülebileceği gibi bunların dibi görebileceği de unutulmamalı.

Son dönemde PEPE gibi meme tokenlar buna yönelik iştahı artırsa da durumun hiç olmadığı kadar riskli bir hal aldığı unutulmamalı.

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