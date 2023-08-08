Son haftalarda Temmuz ayına kıyasla nispeten daha yatay bir seyir izleyen kripto para piyasası güne yine düşük volatilite ile başladı. Dün PayPal’ın ABD dolarına sabit stablecoin’i PayPal USD’yi başlatacağını duyurmasına karşın piyasada keskin bir hareketlilik gerçekleşmedi. Güne %1’e yakın bir değer artışı ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 29.300 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

Bitcoin (BTC), Güne Yükseliş ile Başladı

Ödeme devi PayPal dün değeri ABD dolarına sabit stablecoin’i PayPal USD’yi (PYUSD) başlatacağını duyurdu. New York merkezli ödeme devi PayPal Pazartesi günü yaptığı açıklamada, PayPal USD (PYUSD) stablecoin’ini yakında kullanıcıların kullanımına sunacağını belirtti. ABD Temsilciler Meclisi üyesi Patrick McHenry ve Tether CEO’su da dahil olmak üzere pek çok isimden konuya ilişkin değerlendirme geldi.

Ancak PayPal’in bu stablecoin hamlesi, haftalardır yatay bir seyir izleyen kripto para piyasasında keskin bir volatilite artışına yol açmadı. Güne %1’e yakın bir değer artışı ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), 29.300 dolar fiyat seviyelerine ulaştı.

Piyasa değeri yüksek çoğu kripto para birimi, sabah saatlerinde bu yana %1’lere varan düşük oranlı yükselişler kaydetti. Kripto endüstrisinin toplam piyasa değeri CoinMarketCap (CMC) verilerine göre %0,3 artış ile 1,17 trilyon dolar seviyelerine yükseldi.

Kripto Para Piyasasında Son Durum Ne?

BTC‘nin güne düşük oranlarda değer artışları ile başlamasıyla birlikte gün içerisinde yükselişlerine hız kazandıran kripto para birimleri de oldu. Algorand (ALGO), Hedera (HBAR), Mina (MINA) ve Chainlink (LINK) kaydettikleri son yükselişlerin ardından CMC verilerine göre piyasa değeri en yüksek 100 kripto para birimi arasında, son 24 saatte yüzdelik olarak en çok yükselen kripto para birimleri oldu.

Rocket Pool (RPL), GMX (GMX), Synthetix (SNX), Pepe coin (PEPE) ve Render token (RNDR) ise gün içerisinde düşüş yönlü fiyat hareketlerine hız kazandırarak piyasa değeri yüksek kripto para birimleri arasında yüzdelik olarak günün en çok değer kaybeden kripto para birimlerinin başında yer aldı.