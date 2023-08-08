Ripple Labs’ın Baş Hukuk Sorumlusu Stuart Alderoty, eski SEC yetkilisi Bill Hinman’ın dahil olduğu potansiyel çıkar çatışmalarına ilişkin endişelerini dile getirmek için bir açıklama yaptı. Alderoty yaptığı açıklamada Bill Hinman hakkında soruşturma açılması gerektiğini belirtti.

Alderoty tarafından yapılan açıklama, Bill Hinman’ın çıkar çatışmalarına ilişkin çeşitli raporlara işaret eden John Reed Stark’a yanıt olarak geldi. Eski SEC yetkilisi Stark’a göre, bir FBI soruşturması yapılmalıdır. Hinman’ın suiistimalleri ortaya çıkarsa, ABD Adalet Bakanlığı harekete geçmelidir.

Ripple Vs. SEC: Hinman Konuşması Tartışması

2018 yılında, o dönemde SEC’de Kurumsal Finans Direktörü olan William Hinman, o zamandan beri özellikle SEC’in Ripple’a karşı açtığı davada tartışmaların odak noktası haline gelen bir konuşma yaptı. Haziran ortasında Ripple ve Alderoty konuşmanın e-postalarını ve taslaklarını kamuoyuna açıklayarak Hinman’ın “konuşmasının hukukta dayanağı olmayan uydurma analizler içerdiğine dair çok sayıda uyarıyı göz ardı ettiğini” ve “Howey faktörlerinden kopuk olduğunu” ortaya koydu.

Hinman’ın konuşmanın kendi kişisel görüşü olduğunu iddia etmesine rağmen, Alderoty tutarsızlıklara dikkat çekerken şunu belirtti:

Hinman konuşmanın kendi kişisel görüşü olduğunu iddia etmesine rağmen, kendisi ve SEC bunu bir rehber olarak lanse etti.

Bu tutarsızlık, konuşmanın tartışmalı doğasına rağmen SEC’in web sitesinde kalması gerçeğiyle daha da vurgulanmakta.

Bir gözlemci grubu olan Empower Oversight da Ethereum‘un kurucu ortaklarından Joseph Lubin, şirketi Consensys, Vitalik Buterin ve Hinman arasındaki daha derin bağlantılara ışık tutmaya çalışıyor. Kısa bir süre önce Bilgi Edinme Özgürlüğü Yasası (FOIA) talebi yoluyla elde ettikleri belgeleri yayınlamaları, Hinman’ın 2018 konuşması üzerindeki incelemeleri yoğunlaştırdı.

Belgeler, Joseph Lubin ve şirketi Consensys’in, dönemin SEC Şirket Finans Direktörü William Hinman’ın 14 Haziran 2018 tarihli tartışmalı kripto para konuşmasıyla ilgili düşünce ve hedeflerini yönlendirmede daha önce bilinenden çok daha merkezi bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Bu açıklama, SEC’in XRP gibi kayıt dışı menkul kıymetler olarak kabul ettikleri kripto para birimleri konusundaki müteakip tutumu göz önüne alındığında özellikle önemli olabilir.

Hesap Verebilirlik Çağrısı

Alderoty, hesap verebilirlik ve şeffaflık ihtiyacını vurguladı. Hinman’ı neyin ya da kimin etkilediğini, çatışmaların ya da en azından çatışma görünümlerinin neden göz ardı edildiğini ve SEC’in ‘daha fazla kafa karışıklığı’ yaratacağını bilerek konuşmayı neden lanse ettiğini anlamak için bir soruşturma yürütülmeli.

Ayrıca, Ethereum’un kilit oyuncularının Hinman’ın konuşmasını etkilemeye dahil olması, SEC’in kararlarının tarafsızlığı konusunda soru işaretleri yaratıyor. Belgeler, Hinman ile potansiyel çıkar çatışması olan kişiler arasındaki toplantıları vurgulayarak kapsamlı bir soruşturma ihtiyacının altını çiziyor.

Hinman’ın 2018’deki konuşmasını çevreleyen olaylar ve ardından gelen ifşaatlar, kripto düzenlemesine ilişkin anlatıya yeni bir karmaşıklık katmanı eklemişti. Soruşturma ve daha fazla şeffaflık çağrılarıyla birlikte, ABD merkezli kripto endüstrisi netlik bekliyor ve hem adil hem de bilgili bir düzenleyici çerçeve umuyor. Yazım saati itibariyle, XRP fiyatı 0,5970 dolara kadar geriledi, ancak 0,6241 dolara yükseldi.