Ethereum (ETH), yatırımcıların zarar ettiği 1.900 dolar seviyesinin altında rahat bir görüntü sergiliyor. Aslında, altcoin’lerin öncüsünün kârdaki adres sayısı bir ayın en düşük seviyesine ulaştı. Bununla birlikte, ölçümlerden birkaçı token üzerinde yükselişe geçti ve önümüzdeki günlerde yukarı doğru değişken bir fiyat hareketi için umut verdi. Peki Ethereum aslında bir boğa rallisine mi hazırlanıyor?

1 Ethereum Kaç TL?

Glassnode Alerts’ün son tweet’i ETH yatırımcılarının yüksek kayıplar yaşadığını ortaya koydu. Tweet’e göre, Ethereum’un kârdaki adres sayısı bir ayın en düşük seviyesi olan 66,6 milyona ulaştı. Bunun arkasındaki en büyük neden, token’ın yavaş hareket eden fiyat hareketiydi. ETH bir süredir 1.900 doları geçmeyi başaramadı.

CoinMarketCap’e göre ETH son yedi günde yaklaşık %1,4 oranında düşüş yaşadı. Basın zamanında, 220 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 1.837,80 dolardan işlem görüyordu. Fiyat düşüşüne rağmen ETH’nin 24 saatlik işlem hacminin %23 oranında arttığını görmek ilginç oldu.

Aslında, Glassnode’a göre, İşlemlere Ağ Değeri (NVT) Sinyali (7 günlük MA) 3 ayın en yüksek seviyesi olan 2.386,022’ye ulaştı. Bununla birlikte, LunarCrush’ın son verileri yükseliş yönünde bir fikir verdi ve ETH’nin fiyat grafiğinin yakında yeşile dönebileceğini öne sürdü.

Elde edilen son verilere göre yazının yazıldığı saat itibariyle nötr bir hareket sergileyen Ethereum 49.800 TL fiyatla işlem görmeye devam ediyordu.

Ethereum Son Durum

LunarCrush’ın verileri Ethereum’un en yüksek Galaxy puanına sahip olduğunu ortaya koydu. Yüksek bir Galaxy skoru, önümüzdeki günlerde yukarı doğru bir fiyat hareketine işaret eden bir yükseliş göstergesi olabilir. Balinalar da token’a yüksek güven duyuyor gibi görünüyordu.

Bu durum, bakiyesi 10.000 ETH’den 100.000.000 ETH’ye ulaşan cüzdan sayısındaki hafif artıştan da anlaşılmakta. Bununla birlikte, 10 ETH ila 10.000 ETH bakiyesi olan adresler azaldıkça köpekbalıkları ve karidesler satış yapmaya devam etti.

Galaxy Score’un yanı sıra, zincir üzerindeki diğer birkaç ölçüm de boğaların lehine oldu ve daha değişken fiyat hareketi şansını artırdı. Örneğin, Ethereum’un borsa rezervi düşüyordu, bu da token’ın satış baskısı altında olmadığı anlamına geliyordu.

MVRV Oranı da toparlanma belirtileri gösterdi ve bu da yükselişe işaret ediyordu. ETH’nin ağ etkinliği de günlük aktif adreslerinden de anlaşılacağı üzere yüksek kalmaya devam etti. Dahası, ETH’nin ağ büyümesi de son yedi günde yüksekti.

Türev piyasasındaki gelişmeler de ETH için iyimser görünüyordu. Alıcıların alım/satım oranı yeşildi. Bu, vadeli işlemler piyasasında alım duyarlılığının baskın olduğu anlamına geliyor. Ek olarak, açık faiz oranı düşüş kaydederek trendin tersine dönme olasılığını artırdı.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.