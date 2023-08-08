Kripto para piyasası güçlü bir konsolidasyon aşaması içinde hareket ederken, kripto para yatırımcıları ve traderlar’ı yakın zamanda güçlü bir ivme gösterebilecek olan Cardano‘ya (ADA) odaklanmış durumdalar. Zincir üzeri verileri köpekbalıklarının ve balinaların (100 bin ile 10 milyon arasında ADA tutan cüzdan adresleri) yoğun bir şekilde ADA biriktirdiklerini ve bu eğilimde ısrarcı olduklarını gösteriyor.

Balinalar Yoğun Bir Şekilde ADA Biriktiriyor

Zincir üzeri veriler, ADA köpekbalıklarının ve balinalarının yaptıkları satın almalarla şu anda son 1 yılın en yüksek seviyesinde ADA tuttuklarına işaret ediyor. Veri sağlayıcısı Santiment, Cardano’nun fiyatının 0,29 dolar civarında olduğu dönemde 100 bin ile 10 milyon arasında ADA tutan cüzdan adresi sayısının Eylül 2022’den bu yana sahip oldukları en yüksek miktarı tekrar topladıklarını bildirdi. Ayrıca, Cardano ağında gerçekleşen aktivitenin son 6 aydır neredeyse her hafta arttığını ekledi.

Kripto para araştırma şirketi Messari de Cardano Blockchain‘inin aktivitesinin ikinci çeyrekte arttığını belirten bir rapor yayımladı. Raporda Cardano Blockchain’inde kilitlenen toplam değerin yukarı doğru hareket ettiği bilgisi yer alırken, “İşlemlerin aktif cüzdan adreslere oranı son beş çeyrekte istikrarlı bir şekilde artıyor ve bu ortalama bir kullanıcının artık daha önce olduğundan daha aktif olduğunu gösteriyor. İkinci çeyrekte, 1,19 olan İşlem / Aktif Cüzdan Adresi oranı bir önceki çeyreğe göre yüzde 6,1 ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 arttı.” notu düşüldü.

Cardano’daki Merkeziyetsiz Uygulama ve DeFi Aktivitesi

Cardano temelli merkeziyetsiz kripto para borsası Minswap önemli bir büyüme kaydederek Cardano Blockchain’indeki aktivite artışına büyük katkı sağladı. Messari’nin yayımladığı raporda diğer yeni merkeziyetsiz uygulamaların (dApp’s) da bu yükselişe katkıda bulunduğunu belirtti. Belirli bir süre boyunca bloklarda yer alan verileri ölçen Blockchain üzerindeki yük ise son üç ayda yüzde 40’ın altından yüzde 50’ye yükselerek Mayıs’ta yüzde 81 ile en yüksek noktaya çıktı..

DefiLlama‘nın verileri, 7 Ağustos itibariyle Cardano’da kilitli 175 milyon dolar değerinde token olduğunu gösteriyor; bu rakam bu yılın en yüksek seviyesine karşılık gelirken, Mayıs 2022’de ulaşılan 340 milyon dolarlık zirve seviyeden yaklaşık yüzde 50 daha düşük.

Cardano Blockchain’indeki aktivite artışı yılın başından bu yana Cardano’da yapılan önemli güncellemeleri takip etti. Haziran ayında Cardano geliştiricileri, “epoch” geçişlerini azaltmak ve kullanıcılar için Blockchain’in performansını iyileştirmek için önemli bir değişiklik uyguladılar. Cardano’da epochlar 432.000 slot süren zaman dilimleridir ve her slot bir saniyeye eşittir.

Tüm bu olumlu veri akışı piyasa gözlemcilerinin ADA’da yakın zaman içinde bir fiyat ralli yaşanacağı beklentisine neden oldu.