Dijital ödeme ve finansal teknoloji devi PayPal, kısa süre önce kendi ABD doları endeksli kripto para birimi PayPal USD‘yi duyurdu. Bu kripto para çok fazla tepki çekerken aynı zamanda dolandırıcıların da işine geldi. Bazılarına göre çok büyük ve önemli bir adım olan PYUSD, dolandırıcıların şu an en gözde uğraşı olmuş gibi gözüküyor.

Sahte PYUSD Tokenlar Gündemde

Ocak 2022 tarihinden beri PayPal’ın ilgilendiği stablecoin fikri sonunda gerçekleşti ve bunun için bir süredir aynı PayPal gibi hazırlık yapan dolandırıcıların olduğunu söylemek mümkün. Dolandırıcılar şu an bu furyanın takipçisi konumunda ve merkeziyetsiz borsalarda resmen PYUSD akını yaşanıyor.

Birçok merkeziyetsiz kripto para borsasında benzer isimde yaratılan çok fazla tokenın ortaya çıkması üzerine PayPal bir uyarı yayınladı. PayPal yaptığı açıklamada PayPal USD’nin sadece onaylı PayPal kullanıcıları ve platformları üzerinden gönderilebileceğini vurguladı. Buna rağmen son 24 saat içerisinde 20’den fazla PYUSD piyqasaya sürüldü. Bunların arasında “en başarılı” olanlardan birisi ise kısa sürede 2,6 milyon dolarlık ticari hacim elde etmiş gibi gözüküyor.

PayPal’dan Çok Hacim Elde Ettiler

Bir stablecoin olmasına yani değeri 1 ABD dolarına eşit olmasına rağmen değeri ilk 8 saatte %30.000 artan bu sahte PYUSD, daha sonra %66 çakıldı. PayPal’ın stablecoinine odaklı piyasaya sürülen bir diğer kripto para ise PepeYieldUnibotSatoshiDoge isimli “fantastik” token oldu. Bu dolandırıcının bile söz konusu isimli proje ile %3.000 hacim artışı elde ettiği görülüyor.

Şu an mevcut olan bütün sahte PYUSD tokenların “honeypot” olarak bilinen yöntemi kullandıkları yani alım yapıldıktan sonra bir daha satış yapılamadığı görülüyor. Bu da aslında fiyat artışlarının sebebini ortaya koyuyor. Yatırımcılar söz konusu akıllı kontratları kendileri denetleyemedikleri müddetçe bunun gibi çok fazla ilgi olan tokenlara yatırım yapmadan önce kesinlikle resmi kaynaklara bağlı kalmalılar.

Sahte kripto paralar veya kopya projeler son dönemde çok fazla vurgun ile anılıyor ve durum gitgide kötü bir hal alıyor. Yatırımcılar ise her şeye karşı kendilerini korumaktan sorumlu gibi gözüküyor.