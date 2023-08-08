Lider kripto para birimi Bitcoin‘in (BTC) 30.000 dolar altında seyrine devam ettiği şu günlerde altcoinler de benzer şekilde sıkışıp kalmış gibi gözüküyor. Kripto para piyasası son 24 saat içerisinde ne uzayıp ne kısalarak, 1,2 trilyon dolar seviyesinde kaldı. Piyasanın durgun seyri ise analistleri durdurmuş sayılmaz. Özellikle Chainlink (LINK) bazındaki hareketliliğe bakıldığında geleceğin parlak olduğu söylenebilir.

LINK Fiyatları Artacak mı?

Son dönemde Shiba Inu, Algorand ve PEPE gibi birçok kripto paraya yönelik beklenmeyen bir ilgi ortaya çıktı ve Chainlink de bunlardan birisi olmuştu. Son dönemde ciddi yükseliş elde eden LINK, bunu ise tam olarak koruyamadı ve devamı gelmedi.

Konsolidasyon bölgesinde yer alan LINK için kritik bölge ise 9 dolar ve üzeri gibi gözüküyor. 9 dolardaki direncin kırılması ile birlikte LINK fiyatında da yukarı yönlü hareket başlayabilir veya artabilir. LINK fiyatının 10 dolar altında devamlı reddedildiği mevcut grafikte görülebiliyor. Mayıs 2022 tarihinde kırılan bu direnç noktası daha sonra asla kırılamadı ve LINK’in mevcut sorunu da tam olarak bu olabilir.

LINK için en büyük olumlu sinyal ise balinalar oldu. Balinaların LINK toplamaya devam ettiklerinin işaretleri, hiç olmadığı kadar güçlü.

Balinalar LINK Topluyor

Son günlerde 100.000 ila 10 milyon arasında LINK sahibi olan cüzdanların sayısı artıyor ve DeFi dünyasının yeniden gözde olması ile birlikte LINK yatırımcılarının sayısı çoğalıyor.

Bütün bu faktörler göze alındığında LINK’in yakın zamanda 10 doları tekrar test edip kırması beklenebilir. LINK fiyatı için 10 doların devamında 11 dolar ve 14 dolar hedefleri bulunuyor ve bunlar çok kritik. LINK an itibarıyla 7 dolardan işlem görüyor ve 24 saat içerisinde %3 yükseliş elde etti. Bu yükselişin devamında 14 doların gelmesi ise resmen %100’lük bir artış anlamına geliyor. LINK yatırımcıları şu an yaşanan ayı piyasasında böyle bir artış umuduyla daha fazla alım yapabilir ve aslında bir alım baskısı bile yaratabilir gibi gözüküyor.