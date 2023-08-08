Litecoin (LTC) geçtiğimiz günlerde 2 Ağustos 2023 tarihinde üçüncü yarılanmasını tamamlayarak madencilerin ödüllerini yarı yarıya azalttı. Blok zincirinin geliştiricilerinin paylaştığı son tweet’te, madencilik sektörünün muazzam bir büyümeye tanık olduğunu ve hatta önemli bir metriğin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmaya yaklaştığını açıkladı.

Ancak, Litecoin’in ağ istatistiklerine daha yakından bakıldığında farklı bir tablo ortaya çıkıyor. Buna ek olarak, yarılanmanın da madeni paranın fiyatı üzerinde hemen olumlu bir etkisi olmadı, çünkü fiyat grafiği kırmızı kalmaya devam etti.

Litecoin Halving Sonrası Büyüyor Mu?

Litecoin 6 Ağustos’ta madencilik sektörünün büyümesini vurgulayan bir tweet yayınladı. Tweet’e göre, blok zincirinin madencilik zorluğu tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 27,05 milyona ulaşırken, hashrate’i de ATH’sine yaklaşıyordu.

Ancak, madencilik ölçümlerine bakıldığında, blok zincirinin temel istatistiklerinin yarılanma olayından sonra aslında düşüşte olduğu görüldü. Coinwarz’ın grafiği, 2 Ağustos’taki yükselişin ardından LTC’nin hashrate’inin düşmeye başladığını ortaya koydu. Basın saatine göre Litecoin 754,29 TH/s hashrate değerine sahipti.

Sadece bu da değil, madencilerin bir diğer önemli ölçütü de birkaç haftadır düşüş eğilimindeydi. Glassnode’un grafiği Litecion’un madenci ücretinin düştüğüne işaret ediyordu. Metrik Mayıs 2023’te düşmeye başladı ve basın zamanında değeri 10,5 LTC idi ki bu olumsuz bir sinyaldi.

Madencilik ölçümlerinin yanı sıra, blok zincirinin ağ etkinliği de aynı düşüş eğilimini takip etti. Bitinfocharts’a göre Litecoin’in işlem sayısı son birkaç ayda önemli ölçüde düştü.

Litecoin Daha Kötüye Gidebilir Mi?

Yukarıda bahsedilen ölçümler yeterli değilse, kripto paranın fiyat cephesindeki performansı endişe için daha fazla neden verdi. CoinMarketCap’e göre, LTC son yedi günde %11’in üzerinde düşüş yaşadı. Bu yazının yazıldığı sırada, 6 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 81,74 dolardan işlem görüyordu.

Düşen fiyat eğilimi, blok zincirinin hashrate’inde daha fazla düşüşe neden olabilir. LTC madencilerinin ödülleri halihazırda yarı yarıya azalmış durumda ve coin’lerin fiyatı düşmeye devam ederse madenciler daha kârlı seçenekler aramak için blok zincirinden çıkmayı tercih edebilir.

LTC’nin günlük grafiğine bakmak, LTC’nin fiyat hareketinin yükselişe geçip geçemeyeceğinin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabilir. Üstel Hareketli Ortalama (EMA) grafiği düşüş eğilimi göstermişti. Litecoin’in Chaikin Para Akışı (CMF) düşüş eğilimi gösteren bir düşüş kaydetti. Ek olarak, LTC’nin Göreceli Güç Endeksi (RSI) de nötr işaretin oldukça altındaydı ve devam eden bir düşüş trendi şansını artırdı.

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