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  •   Tahminlerinde Yanılmayan Analist Bu 2 Altcoin’in Rallisine Devam Etmesini Bekliyor!

Tahminlerinde Yanılmayan Analist Bu 2 Altcoin’in Rallisine Devam Etmesini Bekliyor!

Özet

  • Kripto para analisti Rekt Capital, Litecoin'deki (LTC) yükselişinin devam etmesini bekliyor.
  • Rekt Capital'e göre LTC'deki ralli yarılanma öncesinde devam edecek ve fiyatı 140 dolara taşıyacak.
  • Analist Ethereum'un (ETH) da 2 bin 275 dolara doğru ilerlemesini öngörüyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:32
3 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıların yakından takip ettiği kripto para analisti ve trader’ı Rekt Capital, Litecoin’in (LTC) son birkaç gündeki güçlü performansından sonra bile roketindeki yakıtın bitmediğini belirterek yükselişin devam edeceğini ileri sürdü. Analist ayrıca en büyük altcoin Ethereum’da da (ETH) 2 bin 300 dolara varan bir yükseliş bekliyor.

Litecoin’de 140 Dolara Varan Bir Yükseliş Bekliyor

Anonim kripto para analisti ve trader’ı Rekt Capital, Litecoin‘in şu anda eşten eşe ödeme ağını en son 2022’nin Ocak ayında görülen bir seviyeye itebilecek bir yükseliş senaryosunu takip ettiğini söyledi.

Analiste göre, LTC‘nin 93 dolardaki ana direncin üzerine çıkması, popüler altcoin’in bir sonraki blok ödülü yarılanmasından önce 140 dolara kadar yükselebileceğini gösterdiğini belirterek “LTC yarılanma öncesi rallisi yolunda ilerleyişini sürdürüyor. LTC şu ana kadar yeşil yolu çok iyi takip etti.” dedi.

Litecoin, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 1,84 yükselişle 111,97 dolardan işlem görüyor.

Bir blok ödülü yarılanması, madencilerin Blockchain’e ekledikleri blok başına aldıkları ödülü yüzde 50 oranında azalttığı için geleneksel olarak bir yükseliş katalizörü olarak görülmektedir. Litecoin için bir sonraki blok ödülü yarılanmasının 2 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Analiste Göre Ethereum 2 Bin 275 Dolar Yolcusu

Kripto para analistinin bir gözü de en büyük altcoin Ethereum‘da. Rekt Capital’e göre, Ethereum yüksek zaman dilimi desteğinin üzerinde kalmasının ardından muhtemelen 2 bin 275 dolara doğru ilerliyor.

Analist, ETH‘de beklediği yükseliş için “ETH, destek olarak yaklaşık bin 680 dolar (kırmızı) seviyesini başarıyla yeniden test etti ve yukarı yönde yüzde 14 oranında yükseldi. Mavi yolu iyi bir şekilde takip ediyor.” ifadelerini kullandı.

Piyasa değeri ile en büyük altcoin olan ETH, yazım sırasında son 24 saatte yaptığı yüzde 1,72 yükselişle 2 bin dolar seviyesinin hemen altında, bin 946 dolardan el değiştiriyor.

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