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  •   Bir Altcoin Daha Binance’in Listeleme Duyurusu Sonrası Uçuşa Geçti! Dakikalar İçinde Yüzde 50’nin Üzerinde Yükseldi!

Bir Altcoin Daha Binance’in Listeleme Duyurusu Sonrası Uçuşa Geçti! Dakikalar İçinde Yüzde 50’nin Üzerinde Yükseldi!

Özet

  • Binance, getiri ticareti protokolü Pendle'i listeleyeceğini duyurdu ve PENDLE fiyatı hızla yükseldi.
  • PENDLE'nin fiyatı listeleme duyurusu sonrasında dakikalar içinde yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi.
  • PENDLE, getiri elde etmeyi sağlayan bir varlık ticaret protokolü olarak öne çıkıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
09:37
3 Temmuz 2023
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ürettiği hacim ile dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, getiri getiren bir varlığı anapara ve getiri bileşenlerine ayıran ve kullanıcıların sabit veya esnek getiri elde etmelerine imkan tanıyan bir getiri ticareti protokolü Pendle’i (PENDLE) bugün listeleyeceğini duyurdu. Duyuru ile PENDLE fiyatı hızla yükseldi.

Binance’de Pendle Alım Satım İşlemleri Bugün Başlıyor

Dev kripto para borsası Binance, Pendle’ı İnovasyon Bölgesi‘nde listeleyeceğini ve PENDLE/BTC, PENDLE/USDT, PENDLE/TUSD spot işlem çiftleri için alım satım işlemlerini bugün saat 13.00’da başlatacağını duyurdu.

Kripto para borsası, PENDLE için para yatırma işlemlerini başlattığını ancak para çekme işlemlerinin 4 Temmuz’da saat 13.00’da başlatılacağını aktardı. Binance, ayrıca bugün saat 13.00’dan itibaren önümüzdeki 48 saat içinde İzole Marjin üzerinde PENDLE/USDT marjin işlem çifti ile PENDLE’ı yeni bir borç alınabilir varlık olarak ekleyeceğini de belirtti.

Binance’deki İnovasyon Bölgesi, kullanıcıların diğer altcoinler’e göre daha yüksek voaltilite ile karşı karşıya kalabilecekleri ve daha yüksek risk oluşturması muhtemel yeni, yenilikçi altcoinler’in alım satımının yapılabildiği özel bir ticaret bölgesidir. Bu, kullanıcıların PENDLE ticareti yaparken dikkatli olmaları gerektiği anlamına geliyor.

Binance’in Listeleme Duyurusu PENDLE’ı Kanatlandırıp Uçurdu

Binance’in listeleme duyurusu sonrası PENDLE hızla yönünü yukarı çevirerek yükselişe geçti. Listeleme duyurusu öncesinde ağırlıklı olarak 0,9 dolar ila 1 dolar arasında hareket ettiği görülen altcoin‘in fiyatı dakikalar içinde yüzde 50’nin üzerinde yükselerek 1,43 dolara kadar çıktı.

Pendle, getiri getiren bir varlığı anapara ve getiri bileşenlerine ayıran ve kullanıcıların sabit veya esnek getiri elde etmelerine imkan tanıyan bir getiri ticareti protokolü olarak öne çıkıyor. PENDLE ise likidite teşvikleri, yönetişim ve ücret değeri tahakkuku için kullanılan ağın yardımcı program token’i olarak hareket ediyor.

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