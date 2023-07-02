Hemen
Başla!
Hemen  Başla!
  • CoinTürk
  •   Popüler Altcoinde Müjde! Binance 2,65 Milyarlık Yakım Yaptı!

Popüler Altcoinde Müjde! Binance 2,65 Milyarlık Yakım Yaptı!

Özet

  • Binance 11'inci LUNC yakımı işlemini tamamladı.
  • Borsa bugüne kadar 35,5 milyar token yaktı.
  • LUNC fiyatı yakım müjdesine beklenen ölçüde tepki vermedi.
  • Piyasaya etkisi: Pozitif
12:05
2 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası son yakım işlemini gerçekleştirdi. Tam 2,65 adet token yakıldı. Topluluğun kurduğu baskı nedeniyle yakımları kabul etmek zorunda kalan CZ bugüne kadar 10 tur yakım yapmıştı. Sonuncu yakımla birlikte toplam yakılan miktar 35,5 seviyesini aştı.

LUNC Son Dakika

Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, LUNC için 11’inci yakımı tamamladı. 2,65 milyar Terra Classic (LUNC) tokeni yakan borsa bugüne kadar 35,5 milyar tokeni ortadan kaldırdı. LUNC fiyatı son yakım duyurusuna beklenen tepkiyi göstermedi. Terra Classic yakma mekanizması, ağ üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tokenları otomatik olarak yakar. Yakılan token sayısı, dolaşımdaki sayıya göredir. Bu, toplam token arzının sürekli olarak azalmasını ve varsayımsal olarak zaman içinde değerlerinin artmasını sağlar.

Coingape tarafından bildirildiği üzere, Binance Haziran ayında 1,04 milyar LUNC tokeni yaktı. Binance, LUNC spot ve marj alım satım ücretlerinden sağladığı katkıyı %100’den %50’ye düşürmesine rağmen, topluluk kripto borsası ve CEO’su Changpeng Zhao tarafından sağlanan destek için minnettarlığını dile getirdi.

LUNC Yakım Son Durum

Geçtiğimiz iki ay boyunca, haftada milyonlarca LUNC tokenı yakan DFLunc, Terra Casino ve Cremation Coin gibi projelerin girişimleri sayesinde LUNC yakma oranı iyileşti. Sonuç olarak, topluluk 68 milyar tokeni ortadan kaldırdı. Terra 2.0 ve diğer Cosmos zincirleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan en büyük yükseltmenin bir önceki ay başarıyla tamamlanmasının ardından, topluluğun şu anki odak noktası üçüncü çeyrekte LUNC ve USTC token arzını azaltmaktır. Ayrıca, Ortak L1 Görev Gücü ve Quant ekibi USTC repeg girişimi üzerinde iş birliği yapacak.

Haziran ayında, Terra Classic’in fiyatı 0,0001 dolar bölgesini aşmakta zorlandı ve 0,000090 dolar destek seviyesinin altına geriledi. Terra Asileri ve Six Samurai eliyle ağın yeniden canlandırılmasına çalışılıyor. Ancak Do Kwon eliyle hayalet kasabaya dönen ağın yeniden eski popüler günlerine dönmesi zor bir ihtimal olarak görülüyor.

Yazı hazırlandığı sırada LUNC Token fiyatı destek seviyesinin altında 0,000086 dolardan alıcı buluyor.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
2021 Çöküşünü Bilen Analistten Bitcoin Hedefi: Bu Seviyeler Gelecek!
2021 Çöküşünü Bilen Analistten Bitcoin Hedefi: Bu Seviyeler Gelecek!
Altcoin Gurusu Açıkladı: Trilyonlarca Dolar, Bu Kripto Paralara Akacak!
Altcoin Gurusu Açıkladı: Trilyonlarca Dolar, Bu Kripto Paralara Akacak!
Temmuz Ayına Kripto Paralar Nasıl Başladı? Bitcoin ve Altcoinler Son Durum!
Temmuz Ayına Kripto Paralar Nasıl Başladı? Bitcoin ve Altcoinler Son Durum!
Dev Borsadan Dikkat Çeken Paylaşım: Binance’in Gizemli Paylaşımı Ne Anlama Geliyor?
Dev Borsadan Dikkat Çeken Paylaşım: Binance’in Gizemli Paylaşımı Ne Anlama Geliyor?
Kripto Para Piyasasında Yüksek Volatilite: Saatler İçerisinde 200 Milyon Dolarlık Tasfiye!
Kripto Para Piyasasında Yüksek Volatilite: Saatler İçerisinde 200 Milyon Dolarlık Tasfiye!
XRP Fiyat Analizi: Temmuz’da 1 Dolara Ulaşabilir mi?
XRP Fiyat Analizi: Temmuz’da 1 Dolara Ulaşabilir mi?
FTX Token’in (FTT) Yükselten Gelişmeyle Gündemde Olan FTX Borsası İçin Çarpıcı Rakamlar!
FTX Token’in (FTT) Yükselten Gelişmeyle Gündemde Olan FTX Borsası İçin Çarpıcı Rakamlar!
Ne Bitcoin Cash Ne Litecoin! Ünlü Analiste Göre Bu Altcoin Yatırımcısının Yüzünü Güldürebilir!
Ne Bitcoin Cash Ne Litecoin! Ünlü Analiste Göre Bu Altcoin Yatırımcısının Yüzünü Güldürebilir!
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023