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Dünyanın hacim bakımından en büyük kripto para borsası son yakım işlemini gerçekleştirdi. Tam 2,65 adet token yakıldı. Topluluğun kurduğu baskı nedeniyle yakımları kabul etmek zorunda kalan CZ bugüne kadar 10 tur yakım yapmıştı. Sonuncu yakımla birlikte toplam yakılan miktar 35,5 seviyesini aştı.

LUNC Son Dakika

Dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, LUNC için 11’inci yakımı tamamladı. 2,65 milyar Terra Classic (LUNC) tokeni yakan borsa bugüne kadar 35,5 milyar tokeni ortadan kaldırdı. LUNC fiyatı son yakım duyurusuna beklenen tepkiyi göstermedi. Terra Classic yakma mekanizması, ağ üzerinde bir işlem gerçekleştiğinde tokenları otomatik olarak yakar. Yakılan token sayısı, dolaşımdaki sayıya göredir. Bu, toplam token arzının sürekli olarak azalmasını ve varsayımsal olarak zaman içinde değerlerinin artmasını sağlar.

Coingape tarafından bildirildiği üzere, Binance Haziran ayında 1,04 milyar LUNC tokeni yaktı. Binance, LUNC spot ve marj alım satım ücretlerinden sağladığı katkıyı %100’den %50’ye düşürmesine rağmen, topluluk kripto borsası ve CEO’su Changpeng Zhao tarafından sağlanan destek için minnettarlığını dile getirdi.

LUNC Yakım Son Durum

Geçtiğimiz iki ay boyunca, haftada milyonlarca LUNC tokenı yakan DFLunc, Terra Casino ve Cremation Coin gibi projelerin girişimleri sayesinde LUNC yakma oranı iyileşti. Sonuç olarak, topluluk 68 milyar tokeni ortadan kaldırdı. Terra 2.0 ve diğer Cosmos zincirleriyle uyumlu hale getirmeyi amaçlayan en büyük yükseltmenin bir önceki ay başarıyla tamamlanmasının ardından, topluluğun şu anki odak noktası üçüncü çeyrekte LUNC ve USTC token arzını azaltmaktır. Ayrıca, Ortak L1 Görev Gücü ve Quant ekibi USTC repeg girişimi üzerinde iş birliği yapacak.

Haziran ayında, Terra Classic’in fiyatı 0,0001 dolar bölgesini aşmakta zorlandı ve 0,000090 dolar destek seviyesinin altına geriledi. Terra Asileri ve Six Samurai eliyle ağın yeniden canlandırılmasına çalışılıyor. Ancak Do Kwon eliyle hayalet kasabaya dönen ağın yeniden eski popüler günlerine dönmesi zor bir ihtimal olarak görülüyor.

Yazı hazırlandığı sırada LUNC Token fiyatı destek seviyesinin altında 0,000086 dolardan alıcı buluyor.