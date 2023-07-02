Hemen
Başla!
Hemen  Başla!

XRP ve ADA Coin Grafikli Yorum, Fiyat Tahmini! Hayal Kırıklığı Kapıda Mı?

Özet

  • Ripple CEO'sunun Haziran sonunda bitecek dediği SEC davası devam ediyor.
  • XRP Coin fiyatı 0,53 ve 0,56 doları test edebilir.
  • ADA Coin için olumsuz hissiyat devam ediyor, fiyat 0,3 dolar direncinde satışlarla karşılaşıyor.
  • Piyasaya etkisi: Nötr
11:00
2 Temmuz 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dünyanın dört bir yanından çok sayıda yatırımcının ilgi gösterdiği 2 altcoin. Bu yüzden en büyük 10 kripto arasındalar. Ancak bazı sorunlar var. Önümüzdeki günlerde teknik okumalar bize kaç dolarlık hedefleri gösteriyor? 2 altcoin için güncel negatifliğin sebebi ne? İşte detaylar.

Ripple (XRP) Grafik Yorum

İlk önce hayal kırıklığından başlayalım. Ripple CEO’su Mayıs ayı başlarında ortaya çıktı ve davanın Haziran ayı içinde sona erebileceğinden bahsetti. Bugün 2 Temmuz ve dava bitmiş değil. Dahası sosyal medyadaki (bu davayı yorumlayan) avukatlar Ripple CEO’sunun aşırı iyimser tahminine yeterince yüksek sesle itiraz demedi. Bu hayal kırıklığının fiyattaki karşılığı net, yükseliş iştahı zayıfladı. Ancak gecikmeli de olsa davanın önümüzdeki 4-5 haftada sona ermesi hızlı bir toparlanma sürecinin başlamasına neden olabilir.

Teknik cepheye dönersek XRP 28 Haziran ve 30 Haziran’da 0,44 dolarlık desteğin yakınına inse de alıcılar düşüşü satın aldı. 0,44 dolarlık destek, yakın vadede dikkat edilmesi gereken önemli bir seviyedir. Bu seviye aşağı yönlü kırılırsa, satışlar artabilir. Olası senaryoda 0,41 dolardan fiyatın dönmesi veya daha derin bir dip yapması olur. Yatırımcılar kilit direnç bölgesi 0,48 doları izlemeye devam edecek buranın üstünde kapanışlar 0,53 ve 0,56 doları gündeme getirebilir. Rallinin molanın ardından devam edebilmesi için bu seviyelerin güçlü biçimde geri alınması gerek.

ADA Coin Grafik Yorum

SEC davasında en büyük yedinci kripto paranın menkul kıymet olarak damgalanması hiç iyi olmadı. ADA Coin zaten hali hazırda birçok sorunla mücadele ediyordu. Hoskinson’un sosyal medyadaki (aşı, enteresan iddialar, komplo teorileri) çoğu zaman kriptodan uzak duruşundan tutun Cardano ağındaki geliştirici ilgisizliğine kadar. Üstelik COTI de beklenen ilgiyi görmedi.

Grafiğe bakalım. Cardano son birkaç gündür 0,24 ile 0,30 dolar arasında gidip geliyor. Ayılar direnç bölgesini güçlü biçimde savunuyor. Bu biraz da yatırımcıların %90’ının zararda olmasıyla alakalı bir durum. Zararlarını azaltmak isteyen yatırımcılar direnç bölgesinde satıp desteğe yakın seviyelerden alım yaparak yaralarını sarmaya çalışıyor olabilir. Eğer fiyat 0,28 dolar altında kapanışlar yaparsa destek tekrar test edilebilir.

İyimser senaryoda BTC yükselişiyle 0,3 dolar direncini kalıcı olarak aşan fiyat 50 günlük SMA’ya (0,32 dolar) doğru yükselebilir. Peki menkul kıymet damgası yemiş olmasına rağmen mi? Bunu zaman gösterecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

Haberlerimizi Telegram, Instagram, Facebook, Twitter ve Youtube hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
USD Coin (USDC) Nedir?
USD Coin (USDC) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Chainlink (LINK) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
Ethereum Name Service (ENS) Nedir?
BlackRock Nedir?
BlackRock Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
ICO (Initial Coin Offering) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Scam (Sahtekarlık) Nedir?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Kriptopara Nasıl Saklanır?
Ethereum Merge Nedir?
Ethereum Merge Nedir?
İlgili Yazılar
3 Sebebi Var! XRP Coin’in Geleceği Neden Parlak? Fiyat Hedefi ve Daha Fazlası!
3 Sebebi Var! XRP Coin’in Geleceği Neden Parlak? Fiyat Hedefi ve Daha Fazlası!
Dip Sinyali Mi? Dev Altcoinde Yüzde 90 Zararda! İlk 10 Kripto Para Arasında!
Dip Sinyali Mi? Dev Altcoinde Yüzde 90 Zararda! İlk 10 Kripto Para Arasında!
Dikkat: Bu 3 Altcoin Yatırımcısı Büyük Tehlikede – Dev Platform, Platformdan Çıkarıyor
Dikkat: Bu 3 Altcoin Yatırımcısı Büyük Tehlikede – Dev Platform, Platformdan Çıkarıyor
Telekom Devi Vodafone, Bu Altcoin İçin Müjdeyi Paylaştı!
Telekom Devi Vodafone, Bu Altcoin İçin Müjdeyi Paylaştı!
XRP Balinaları Çok Hızlı Giriş Yaptı: XRP Fiyatı İçin Beklenti Arttı mı?
XRP Balinaları Çok Hızlı Giriş Yaptı: XRP Fiyatı İçin Beklenti Arttı mı?
XRP Fiyat Analizi: Temmuz’da 1 Dolara Ulaşabilir mi?
XRP Fiyat Analizi: Temmuz’da 1 Dolara Ulaşabilir mi?
Tam 360 Milyon Coin’i Cebe İndirdiler! Buldukları Her Fırsatta Bu Altcoin’de Dibi Sıyırıyorlar!
Tam 360 Milyon Coin’i Cebe İndirdiler! Buldukları Her Fırsatta Bu Altcoin’de Dibi Sıyırıyorlar!
İlk 10 İçerisinde Bulunan Altcoin’de Fiyat Uçuşa Hazır! Hepsi Dururken Onun Fiyatı Zıplayacak Mı?
İlk 10 İçerisinde Bulunan Altcoin’de Fiyat Uçuşa Hazır! Hepsi Dururken Onun Fiyatı Zıplayacak Mı?
OKUYUCU YORUMLARI

Çok Okunanlar

Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023