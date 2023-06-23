Okuma Süresi: 3 Dakika

ABD verilerinin açıklanması sonrasında hareketlenen piyasalar Bitcoin’in (BTC) 30.000 doları aşmasıyla daha da hareketlendi. Peki, Bitcoin Ethereum ve Ripple gibi kripto devlerinde son durum ne?

Bitcoin (BTC)

Bitcoin, 31.000 dolarlık genel dirençte dirençle karşı karşıya ancak boğalar ayılara zemin bırakmadı. Bu, 31.000 doların üzerinde bir kırılma olasılığını artırıyor. 22 Haziran Doji şamdan formasyonunun belirsizliği 23 Haziran’da yukarı yönlü olarak çözüldü. Alıcılar yine fiyatı 31.000 doların üzerinde tutmaya çalışacak. Başarılı olurlarsa, BTC/USDT paritesi önce 32.400 dolara yükselebilir ve ardından 40.000 dolarlık bir sonraki büyük dirence doğru hızla ilerleyebilir. 20 günlük üstel hareketli ortalama 27.561 dolara yükseldi ve göreli güç endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinde, boğaların kontrol altında olduğunu gösteriyor. Fiyat 28.500 doların altında kalırsa, bu görüş yakın vadede reddedilecek. Parite daha sonra 31.000 dolar ile 24.800 dolar arasında bir aralığa bağlı eyleme girebilir.

Ethereum (ETH)

Ethereum yukarı yönlü hareketini sürdürmeye çalışıyor. Boğalar 22 Haziran’da fiyatı 1.928 dolarlık genel direncin üzerine çıkardı ancak daha yüksek seviyeleri sürdüremedi. Boğalar gün içi düşüşleri fırsat bilerek satın aldı ve fiyatı tekrar 1.928 dolarlık genel dirence gönderdi. Bu seviye ölçeklendirilirse, daha düşük seviyelerin alıcıları çektiğini öne sürecektir. Bu, bir ralli olasılığını 2.000 dolara ve ardından 2.200 dolara yükseltebilir. Bu varsayımın aksine, fiyat bir kez daha düşer ve hareketli ortalamaların altına düşerse, ayıların 2.000 dolar civarında rallilerde satış yaptığını gösterecek. ETH/USDT paritesi daha sonra 20 günlük EMA’ya 1.804 dolara düşebilir.

Ripple (XRP)

XRP toparlanma 22 Haziran’da ivme kazandı ve boğalar fiyatı 20 günlük EMA’nın 0,49 dolar üzerine çıkardı. Ancak günün şamdanındaki uzun fitil, ayıların kolay pes etme ihtimalinin düşük olduğunu gösteriyor. 20 günlük yatay EMA ve orta noktaya yakın RSI, arz ve talep arasında bir denge olduğunu gösteriyor. Bu, XRP/USDT paritesi birkaç gün boyunca 50 günlük SMA 0,47 dolar ile 0,56 dolarlık genel direnç arasında tutabilir. Bir sonraki trend hareketi, boğalar 0,56 dolardaki engeli aştıktan veya ayılar fiyatı 0,46 doların altına düşürdükten sonra başlayabilir. O zamana kadar, rastgele aralığa bağlı fiyat hareketinin devam etmesi muhtemel olabilir.