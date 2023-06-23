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Altcoinlerin genelinde devasa fiyat artışları yok ve bunu artan BTCD de doğruluyor. Ancak bu kripto para başka. Yaptığı şey gelecekte Bitcoin’e ilgi ve fiyat arttıkça onun daha fazla yükselmesine neden olacak. En azından yeni rakipleri çıkmadığı sürece bu alanda tek olduğu için beklenen şey bu. Peki hangi altcoin?

Stacks (STX)

Stacks (STX), akıllı sözleşmeler, merkezi olmayan finans (DeFi) faaliyetleri, NFT’ler ve diğer uygulamaların kripto para kralı üzerine inşa edilmesini sağlayarak Bitcoin’in faydasını artırmayı amaçlayan bir blockchain çözümüdür. Yani insanların Bitcoin ağında çalışan uygulamalar inşa etmesini sağlıyor.

Heyecan verici olan da bu, Bitcoin trilyon dolarlık devler tarafından benimsenmeye başlandığı için STX’in geleceği de parlıyor. Tam da bu yüzden BlackRock başvurusuyla %24 artan BTC’ye karşın popüler altcoin %44 kazanç elde etti.

En İyi Yükseliş Altcoini

Eğer mevcut yatırımcı eğilimi bu şekilde devam ederse BTC yükselirken yeni ralliler yapan nadir altcoinlerden biri STX olabilir. STX, bir hafta önceki 0,54 seviyesinden 0,778 dolara kadar tırmandı. Popüler altcoin BTCD artışına rağmen etkileyici performansıyla dikkat çekiyor. Stacks ayrıca bu hafta Twitter takipçilerini, mühendis Igor Sylvester’ın Stacks’in güvenilir iki yönlü Bitcoin peg sistemi olan sBTC’nin test ağı için bir alfa paylaşması da dahil olmak üzere projenin devam eden gelişimi hakkında bilgi verdi.

Grayscale, VanEck ve Cathie Wood’un ARK Invest’inin başvurularına rağmen şimdiye kadar hiçbir ABD Bitcoin spot ETF başvurusu onaylanmadı, ancak SEC Ekim 2021’de iki Bitcoin vadeli işlem ETF’sinin piyasaya sürülmesine yeşil ışık yaktı. Bugünse ilk 2x kaldıraçlı Bitcoin Vadeli ETF’i onaylandı.

Bitcoin fiyatı yazı hazırlandığı sırada 31.200 dolarda bulunuyor. BlakcRock başvurusu geldiğinde fiyat 27.000 dolar seviyelerindeydi. Varlık yönetim şirketinin kendinden emin başvurusu birkaç gün içinde birçok yeni başvurunun yapılmasına neden oldu. SEC önümüzdeki 230 gün içinde ETF hakkında kararını verecek.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.