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Bitcoin fiyatının 31.000 doların üstünde olması 20.000 dolarlı seviyelerden çok daha keyifli. Kripto Haziran sürprizini yaptı. BlackRock tarafından yapılan ETF başvurusunun ardından fiyat yüzde 25 arttı. Ancak yükselişin bu denli hızlı olması birilerini şüpheye düşürüyor. Örneğin CryptoQuant CEO’su bunlardan biriydi.

Bitcoin Düşebilir

Eğer CryptoQuant CEO’sunun senaryosu gerçekse son yükseliş abartılıydı ve yakında işler tersine dönebilir. Bildiğiniz üzere kısa süre önce Binance TUSD paritesinde işlem ücretini sıfırlamıştı. Bu hamle henüz çiçeği burnunda stablecoinin en aktif pariteye dönüşmesini sağladı. Ki Young Ju ise aşağıdaki paylaşımıyla yatırımcıları yeniden uyardı.

“Ben hala milyarlarca TUSD‘nin itfa sorunları nedeniyle BTC ve ETH‘ye enjekte edildiğine inanıyorum. TUSD yasal olduğu sürece zorunlu alım yarattığı ve fiyatları yükselttiği için piyasa için iyidir.”

Bir kullanıcı “BTC/ETH almak yerine neden başka bir stabilcoin almıyorsunuz?” diye sordu. Ona da şu cevabı verdi;

“Harika bir soru. Sanırım diğer stablecoinleri itibari paraya çevirmek, özellikle ABD vatandaşı olmayanlar için zor olabilir. Örneğin, Çinli kullanıcılar küçük bankaları kullanmak yerine BTC tutmayı ve yerel kripto borsaları veya OTC masaları aracılığıyla daha küçük miktarları kullanmayı tercih edebilir.”

TUSD Çökecek Mi?

Eğer QryptoQuant CEO’su haklıysa son yükseliş hızla tersine dönebilir. Farklı nedenlerden de olsa TUSD için düşüş bekleyen traderlar beliriyor. Bir trader milyonlarca dolarını bu işe ayırdı. TUSD ihraççısının Prime Trust ile olan bağlantısı olduğuyla ilgili spekülasyonların ortasında trader milyon dolarlık short pozisyon açtı. TUSD kısa süre önce bunu yalanlamıştı.

Ethereum kullanıcısı, Aave’nin V2 borç verme platformuna teminat olarak başka bir stablecoin olan 7,5 milyon USDC yatırdı. Bunu 4 milyon TUSD ödünç almak için kullandılar ve on-chain verilere göre bunları hemen USDC karşılığında sattılar. Borç almak ve hemen satmak, belirli bir varlıkta short pozisyon almak için yaygın bir taktiktir.

TrueUSD bu ayın başlarında Las Vegas merkezli bir tröst şirketi olan Prime Trust aracılığıyla yeni TUSD madeni paralarının basımını durdurduğunu açıklamıştı. Daha yakın bir zamanda, Nevada İşletme ve Sanayi Bakanlığı’nın Finansal Kurumlar Bölümü (FID) Prime Trust’a karşı bir durdurma emri yayınladı.

TrueUSD, “Prime Trust’a maruz kalmıyoruz ve basım ve itfa için birden fazla USD rayını muhafaza ediyoruz” dedi.

TUSD isimli stablecoin, kripto para devi Binance’ın, borsanın ilişkili BUSD stablecoin’i ile ilgili düzenleyici komplikasyonların ardından borsanın da teşvikiyle hızla benimsendi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.