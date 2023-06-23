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Eğer bir kripto para borsası işletiyorsanız her gruptan müşterilerini olabilir ve bazılarını uzak tutmanız gerekir. Örneğin OFAC kararlarıyla yaptırım listesine alınanlar veya diğer devletlerin yasaklı listesindeki isimler. Teröristler ve onlara finansman sağlayanlar. Eğer bu konuda gerekli önlemleri alamazsanız dava edilirsiniz. Binance gibi büyük bir borsanın işi bu anlamda oldukça zor.

Binance ve Mücadelesi

Chagri Poyraz bugün Binance borsasının neler yaptığını anlatmak için klavye başındaydı. Poyraz risk yönetimi ve sektör lideri uyum programları oluşturma konusunda neredeyse yirmi yıllık deneyime sahip olan Binance’ın Küresel Yaptırım Başkanıdır.

Kripto para piyasalarındaki hacmin kabaca yarısı Binance borsasından geliyor. Doğal olarak diğer borsalara göre Binance çok daha dikkatli davranmalı. Ayrıca denetim, risk ekibini de sektördeki diğer rakiplerinden daha büyük tutmak zorunda. Tespit ettiğiniz suç gelirlerini, kişi hareketlerini engellediğiniz için ödüllendirilmezsiniz. Ancak gözünüzden kaçan ufak transferler başınıza iş açabilir.

Poyraz bugünkü yazısında şunları söyledi;

“Yaklaşık iki yıl önce şirket olarak dönüşüm geçirdiğimizden beri uyumluluk kültürü her çalışana günlük olarak aşılanıyor. Bir uyum kültürü oluşturmanın ötesinde, uyum programımıza on milyonlarca dolar yatırım yaptık ve kurum içi uyum destek personel sayımızı dünya standartlarında 750 uzmana çıkardık. Bugünkü programımızın, 2017 yılında faaliyete geçen Binance’e kıyasla birçoğu yüzyılı aşkın süredir faaliyet gösteren geleneksel finans kuruluşlarının çoğunda bulacağınız programla paralellik gösterdiğinden eminiz.”

Özellikle son 2 yıldır Binance devlet kurumlarıyla karşı karşıya gelişinin de bir sonucu olarak bu konuya fazlasıyla önem vermeye başladı.

Binance Neler Yapıyor?

Programın temel unsurlarından biri, görevi engellenmiş yargı bölgelerinde ikamet eden kişilerin platformu kullanmasını engellemek. Bu konu Yaptırımlara Uyum biriminin görevidir ve ekip gün geçtikçe büyüyor. İkamet ettikleri yer nedeniyle Binance borsasına erişmelerine izin verilmeyen kişiler var. Eğer bunları engelleyemezseniz örneğin geçen ki CFTC davasında olduğu gibi mahkemeye çıkmanız gerekir. Binance artık bu tarz olumsuzluklar yaşamak istemiyor.

CFTC’nin bu yıl açtığı davadaki konu ABD vatandaşlarının izinsiz biçimde vadeli işlemler için Binance borsasını kullanıyor olmasıydı. Düzenleyici kurum Binance’ın buna göz yumduğunu da söylemişti.

Poyraz şunları söylüyor;

“Bu kişilerden bazıları zeki ve inatçı olabiliyor ve bu kısıtlamaları aşmak için çeşitli teknikler kullanabiliyor. Bunlara karşı koymak için Yaptırımlara Uyum ekibimiz çeşitli kontrol katmanlarına sahiptir. Ancak diğer tüm düzenlemeye tabi kuruluşlarda olduğu gibi, yasadışı aktörler tarafından her geçen gün yeni teknolojiler ve stratejiler geliştirildiği için bu süregelen bir mücadeledir. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki yaptırım uygulanan bir ülke değil, ancak ABD’de ikamet edenlerin küresel borsamız BinanceCom’a erişememesini sağlayan katı kurallarımız var. Bu tür kullanıcıların küresel platforma erişimini engellemek için kullandığımız temel önlemlerden biri IP adreslerine bakmaktır: Eğer bu adres ABD merkezli bir adres ise, kullanıcı kendisini ABD’ye özel web sitesine yönlendiren bir açılır pencere görecektir. İnsanların çeşitli nedenlerle IP adreslerini gizlemek için VPN hizmetlerini kullandıklarının farkındayız. VPN kullanan herkesin kötü niyetli bir aktör veya yaptırım delici olduğunu varsaymıyoruz: VPN’i her şeyden önce bir gizlilik aracı olarak ele alıyoruz. Açıkçası, toplum, özellikle Netflix, Disney+, Spotify ve diğerleri gibi yayın platformlarında yerel düzenlemeleri ve şirketlerin kullanım koşullarını aşma konusunda son derece rahat hale geldi. Bazıları bu tür faaliyetleri görmezden gelse de biz bu sorunları ele almak için en yeni teknolojileri devreye soktuk. VPN tespitine ek olarak Binance, bir kullanıcının platformu uygunsuz bir şekilde kullanmak amacıyla ikametgahını yanlış beyan edip etmediğini yüksek doğrulukla belirlemek için bir dizi başka araç ve dolaylı gösterge kullanır. Binance‘ın, bu aktörlere kontrollerimizden kaçmaları için bir yol haritası vermemek adına kullandığımız tüm teknikleri sıralayamayacağını lütfen unutmayın.”

Eğer bir kullanıcının kısıtlanması gereken bölgeden borsaya erişmeye çalıştığı tespit edilirse sistem kullanıcının orada bulunma nedenlerini ve koşullarını sorgulayan bir bilgi talebini tetikliyor.

“Bu, kullanıcılarımız için zahmetli olabilir ancak uyumluluğumuzu sürdürmemizi sağlayan kritik bir kontroldür.”

Borsa geçici ziyaretler konusunda da dikkatli.

“Bir kişi geçici olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunuyorsa, Binance platformuna her zamanki gibi erişebilecek, ancak bir kısıtlama olacak: hiçbir işleme izin verilmeyecek. Sistemimiz, kullanıcının geçici olarak kısıtlı bir pazarda bulunma amacının yanıltıcı ya da gerçeğe aykırı olduğunu, başka bir deyişle kullanıcının Kullanım Koşullarımızı ihlal ettiğini belirtirse, kullanıcının hesabını sonlandıracağız.”

Son olarak Poyraz şunları söylüyor;