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Kripto para piyasalarındaki en etkili isimlerden biri Binance CEO’su CZ ve belki de bu yüzden hedef alınıyor. Agresif büyüme stratejisi sayesinde bugün kripto para piyasalarındaki hacmin önemli bölümü Binance borsasına ait. Altcoin ve kripto şirketlerinde Binance borsasının milyarlarca dolarlık yatırımı bulunuyor.

Binance CZ Son Dakika

CZ en büyük kripto para borsasının arkasındaki isim olduğu için yapacağı açıklamalar son derece önemli. Birkaç dakika önce yaptığı paylaşımı hemen sildi ve az sayıda yatırımcı bunu görebildi. COINTURK Twitter hesabımızdan kaçıranlar için paylaşımın yapıldığı dakikada duyuru geçmiştik. Bu yüzden COINTURK takipçileri halen ne mesajın verilmek istendiğini görebiliyor.

CZ şunları söyledi;

“Özellikle Ocak ayında çok aldığım bir soru var: Sizce bir sonraki boğa piyasasını ne tetikleyecek? Cevabım her zaman şu olur: “Bilmiyorum.” Ocak 2017’de ICO’lar diyemezdim. Ocak 2020’de DeFi diyemezdim. Ocak 2021’de NFT’ler diyemezdim. (Ayı piyasası için Ocak 2022’de Luna/FTX de diyemedim). Bir hafta öncesine kadar TradFi diyemezdim.”

Şimdiyse paylaşımı sildi ve linke gittiğinizde aşağıdaki uyarıyla karşılaşıyorsunuz. Paylaşımı silmesinin ardından “TradFi, kimin aklına gelirdi ki?” yazdı ve bunu silmedi.

Ekonominin Kralları Kriptoya Giriyor

TradFi geleneksel finansı temsil ediyor ve CZ sildiği yorumda pek haksız değil. Bugünden geleceğe baktığımızda kurumsal benimsemenin kriptoda bir sonraki boğayı tetikleyebileceğini görüyoruz. Trilyon dolarlık varlık yönetim şirketleri gelecekte müşterilerinin kripto paralara büyük ilgi göstereceği beklentisiyle bugünden hamlelerini yapıyor. Üstelik tüm bunlar sadece 10 gün içinde oldu. ETF ve saklama hizmetleri lisansı için yapılan başvurular baş döndürüyor.

Muhtemelen önümüzdeki günlerde yeni Spot Bitcoin ETF başvuruları yapıldığını göreceğiz. ETF ihraç eden trilyon dolarlık şirketler yakında SEC’in onay vereceğinden emin olmalı ki bu hamleleri yapıyorlar. Eğer 30 trilyon dolarlık (başvuru yapan şirketlerin toplam yaklaşık büyüklüğü) baskı SEC’i pes ettirebilirse önümüzdeki aylarda Bitcoin fiyatının çok daha iyi seviyelere ulaştığını görebiliriz. Fed başkanı şimdiden üstü kapalı şekilde BlackRock’ı destekleyerek “kriptonun kalıcı olacağı” vurgusunu (dün) yaptı.