ABD’nin büyük bankalarında yaşanan geniş çaplı teknik kesintiler, binlerce müşterinin bankacılık hizmetlerine erişememesine ve işlem yapamamasına yol açtı. Gelişmenin ardından Bitwise CEO’su Hunter Horsley, Amerikalıların varlıklarının bir kısmını yedek plan olarak kripto para veya stabilcoinlerde tutmayı değerlendirmesi gerektiğini söyledi.

Kesintiler büyük bankaları etkiledi

16 Kasım’da JPMorgan Chase, Bank of America ve Wells Fargo dahil olmak üzere büyük ABD finans kuruluşları hakkında çok sayıda kesinti bildirimi yapıldı. Müşteriler, çevrim içi hesaplarına girişte, bakiye görüntülemede ve para transferlerinde sorun yaşadıklarını aktardı.

Kesinti takibi yapan Downdetector üzerinden binlerce kullanıcı sorun bildiriminde bulundu. Fox Haberleri, olayın ABD’nin en büyük bankalarından bazılarını etkilediğini duyurdu. Banka hesapları arasında para transferi için yaygın kullanılan ödeme hizmeti Zelle’nin de bu aksaklıklardan etkilendiği bildirildi.

Hunter Horsley, geleneksel finans sistemlerinin teknolojiye bağımlılık arttıkça daha görünür hale gelen zayıf noktaları bulunduğunu savunarak, yedek plan olarak bir miktar stabilcoin veya kripto para tutulmasını önerdi.

Akşam saatleri itibarıyla Chase, teknik sorunun giderildiğini ve işlemlerin normale döndüğünü açıkladı. İlk aşamada birden fazla bankacılık sisteminin aynı anda devre dışı kaldığı düşünülse de, daha sonra sorunun Chase kaynaklı olduğu ve diğer bankalarla yapılan işlemlere de yansıdığı belirtildi. Buna karşılık Zelle uygulamasının kendisinin çalışmayı sürdürdüğü ifade edildi.

Stabilcoinler neden gündeme geldi

Horsley’nin çıkışı, özellikle stabilcoinlerin acil durumlarda alternatif ödeme ve değer saklama aracı olarak kullanılıp kullanılamayacağı sorusunu yeniden öne taşıdı. Bitwise, dijital varlık odaklı yatırım ürünleri sunan bir varlık yönetim şirketi olarak biliniyor.

USDT ve USDC gibi stabilcoinler, ABD dolarının değerini mümkün olduğunca yakından izlemeyi hedefliyor. Bu yapı, Bitcoin gibi sert fiyat dalgalanmaları görülebilen kripto varlıklara kıyasla daha sınırlı oynaklık arayan kullanıcılar için bir seçenek sunabiliyor.

Chicago Fed, blokzincir ağlarına katılan tarafların dolara endeksli stabilcoinleri günün her saati transfer edebildiğini, ancak bunların geleneksel paraya çevrilmesi için yine klasik finans kurumlarına erişim gerekebileceğini belirtiyor.

Bu nedenle stabilcoinler, banka kesintileri sırasında dijital ortamda değer transferi için bir alternatif oluştursa da, sistemden tamamen bağımsız bir çözüm sunmuyor. Özellikle itibari para birimine dönüş aşamasında bankalar ve benzeri finansal aracılar halen önemli rol oynuyor.

Son olay, geleneksel bankacılık altyapısındaki teknik arızaların günlük ödemeler ve hesap erişimi üzerinde ne kadar geniş etki yaratabildiğini bir kez daha gösterdi. Aynı gelişme, kripto varlıkların ve stabilcoinlerin yalnızca yatırım aracı değil, kesinti dönemlerinde tamamlayıcı bir finansal seçenek olarak da tartışılmasına yol açtı.