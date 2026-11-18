Bitcoin, yazının hazırlandığı sırada 64.620 dolardan işlem görürken ABD’deki spot Bitcoin ve Ethereum ETF’lerinden son işlem gününde toplam 269 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. CryptoQuant, 62 bin-65 bin dolar bandını olası destek bölgesi olarak değerlendiriyor. Talepteki zayıflık ve uzun vadeli ortalamaların kaybedilmesi ise toparlanmanın önündeki başlıca engeller arasında gösteriliyor.

Bitcoin ETF’lerinde çıkışın merkezinde IBIT var

Farside verilerine göre ABD spot Bitcoin ETF’lerinden son işlem gününde yani dün, 239,9 milyon dolar net çıkış yaşandı. Bir önceki seansta kaydedilen net girişin ardından yeniden çıkışa dönen fonlarda en büyük kayıp, 209,5 milyon dolarla BlackRock’ın IBIT ürününde gerçekleşti.

GBTC’den 17,7 milyon dolar, ARKB’den 13,1 milyon dolar ve BRRR’den 3,6 milyon dolar çıktı. MSBT’ye 2,9 milyon dolar, Grayscale Bitcoin Mini Trust’a ise 1,1 milyon dolar giriş oldu. Diğer fonlarda net akış kaydedilmedi.

SIG pozisyonunu büyüttü, MARA yeni transfer yaptı

ABD’li piyasa yapıcı Susquehanna International Group’un açıkladığı verilere göre şirketin Bitcoin ETF pozisyonlarının değeri, 2026’nın üçüncü çeyreği sonunda yaklaşık 622 milyon dolara ulaştı. Bu tutar, önceki çeyrek sonundaki seviyenin üç katından fazla. SIG’nin IBIT pozisyonu yaklaşık 9,12 milyon paya yükselirken bu payların çeyrek sonu piyasa değeri 432 milyon dolar oldu.

Bitcoin madencisi MARA ise yaklaşık 23,33 milyon dolar değerinde 366 BTC daha transfer etti. Şirketin resmi bildirimlerine göre MARA, 2026 boyunca toplam 40.581 BTC sattı. Satışların toplam tutarı yaklaşık 3,03 milyar dolar, Bitcoin başına ortalama satış fiyatı ise 74.446 dolar olarak açıklandı.

CryptoQuant kalıcı yükseliş için yeni talep bekliyor

CryptoQuant’ın “BTC Bear Claw” raporuna göre Bitcoin, 15 Kasım’da 61 bin dolara gerileyerek dört ayın en düşük seviyesini gördü ve 19 Ağustos’tan bu yana elde ettiği kazanımları geri verdi. Fiyatın altına düştüğü 200 günlük ortalama 72.900 dolar, 365 günlük ortalama ise 75.900 dolar seviyesinde bulunuyor. Kuruluş, bu iki seviyeyi güçlü direnç olarak değerlendiriyor. Bitcoin talebindeki büyüme, 1 Temmuz’dan bu yana en hızlı yavaşlamasını yaşıyor. Spot alımlar zayıflarken sürekli vadeli işlemlerde yükseliş yönlü pozisyonların tasfiyesi de talebi olumsuz etkiliyor. Yatırımcıların 24 saatte gerçekleştirdiği net zarar 25.800 BTC’ye ulaşarak 13 Temmuz’dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Bitcoin için yükseliş görüşünü koruyan analistlerin oranı, 7 Ekim’deki yüzde 77’den yüzde 58’e geriledi. Yatırımcıların gerçekleşmemiş kar-zarar marjı da yüzde eksi 20’ye düştü. CryptoQuant’ın piyasa gücünü ölçen Bull Score Endeksi 10 seviyesinde bulunuyor. Endeks, Bitcoin’in 76 bin dolardan işlem gördüğü 7 Kasım’da düşüş bölgesine geçmişti.

CryptoQuant, mevcut gerçekleşmemiş zararların geçmişte dip oluşumlarıyla ilişkilendirilen bir değer bölgesine işaret ettiğini belirtiyor. Önceki döngülerde bu sürecin en az iki ay sürdüğüne dikkat çeken kuruluş, uzun vadeli yatırımcı satışlarının yoğunlaştığı 62 bin-65 bin dolar bandını olası destek olarak izliyor. Bitcoin, 61 bin dolarlık dipten sonra 16 Kasım’da 64.800 dolara toparlanarak bu banda dönmüştü.

Geçmiş kırılımlarda yükselişten önce yeni kayıplar yaşandı

Bitcoin geçen hafta yüzde 12,6 düşerek haftayı 65 bin doların hemen üzerinde kapattı ve yaklaşık 68 bin dolardaki 200 haftalık basit hareketli ortalamanın altına indi. CoinDesk’in 2013’ten bu yana fiyat hareketlerini incelediği analize göre haftalık kaybın yüzde 12’yi aştığı ve bu ortalamanın kaybedildiği benzer durumlar daha önce yalnızca üç kez yaşandı.

Bu örneklerin tamamında Bitcoin üç ay sonra daha yüksek bir fiyata ulaştı. Ağustos 2015’teki kırılmanın ardından üç aylık getiri yüzde 40,3, Mart 2020’de yüzde 82,5 ve Haziran 2022’de yüzde 6,3 oldu. Ancak her üç olayda da toparlanma başlamadan önce yüzde 10-17 arasında ek düşüş görüldü. Benzer bir hareketin tekrarı, mevcut tabloda 54 bin-59 bin dolar bölgesini gündeme getirebilir. Piyasa yapıcı Wintermute da ABD’de faiz artışı endişeleri nedeniyle Bitcoin’in 50 binli seviyelere gerileyebileceğini değerlendiriyor.

Geçmişteki üç örneğin sınırlı sayısı, bu hareketlerin kesin bir yol haritasına dönüşmesini zorlaştırıyor. ETF çıkışlarının veya ABD tahvil faizlerindeki yükselişin sürmesi toparlanmayı geciktirebilir. Ayrıca 2022’deki ilk toparlanma, daha sonra FTX’in çöküşüyle ivme kaybetmişti.

Bitcoin’in mevcut fiyatı, CryptoQuant’ın izlediği destek bandının içinde kalıyor. Bu bölgenin korunması kısa vadede satış baskısını sınırlayabilir. Daha kalıcı bir toparlanma için ise spot talebin güçlenmesi, ETF akışlarının düzelmesi ve kaybedilen hareketli ortalamaların yeniden aşılması gerekiyor.