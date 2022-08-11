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Kripto Analistleri Açıkladı! Bitcoin İçin Yükseliş Gerçekçi Mi?

Kripto analistleri yaptıkları açıklamalarla, Bitcoin ve altcoinler için yükselişin nereye kadar gidebileceği konusunda piyasaya ışık tuttular.
19:50
11 Ağustos 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Risk varlıkları, ABD enflasyon verilerinden sonra daha da yükseldi, ancak sürekli bir yükseliş trendinin ortaya çıktığına dair inancın görülmesi kripto çevrelerince pek mümkün görülmüyor olabilir.

Bitcoin’de Kritik Direnç

TradingView’den elde edilen veriler, BTC/USD’nin Bitstamp’ta 24.750 dolara çıkarak 13 Haziran’dan bu yana en iyi performansını gösterdi. Parite, önceki haftalarda uzun süredir ulaşamadığı zirvede birkaç kırılma girişiminde bulunmuştu, bunların hepsi sert satış baskısı karşısında başarısız olmuştu.

Bu hafta yayınlanan yeni ABD enflasyon verileri, değişim için uzun zamandır beklenen bir katalizör oluşturdu, ancak Temmuz ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) baskısı enflasyonun zirveye ulaştığını öne sürdüğü için Bitcoin ve altcoinler hisse senetleriyle birlikte adım adım yükseldi.

Yayınlandığı gün olan 10 Ağustos’ta S&P 500 ve Nasdaq Bileşik Endeksi sırasıyla %2.1 ve %1,9 değer kazandı. BTC/USD ise günlük yaklaşık 900 dolarlık bir muma sahip oldu.

Bununla birlikte, piyasa yorumcuları iyimserlik üzerine yığılmak yerine, durumun genel bir yükselişten başka bir şey olmadığını vurguladılar. Yatırımcı Raoul Pal, TÜFE sonrası ralliyi kara koyun olarak değerlendirdiğini belirtti.

Twitter takipçilerine özel bir başlıkta şunu söyledi:

Pekala, bu hisse senetlerinde birkaç yıldır gördüğüm en nefret edilen rallilerden biri gibi görünüyor.

Yine de Pal, hisse senetlerinin geçtiğimiz Haziran ayında en düşük seviyelerini görmesi  ile ilgili durumu çok iyi bir şans olarak vurguladı. Kripto para biriminde büyük bir değişiklik öngören popüler trader ve analist Il Capo, yeni bir düşüş trendi başlamadan önce maksimum olası hedef olarak 25.500 doları işaret etti.

Bu arada biraz daha umutlu olan fenomenler de vardı. Crypto Tony, Bu direncin desteğe dönüşmesi durumunda, hodlers için iyi bir sürecin başlayabileceğini vurguladı. Şimdiki Bitcoin grafiği ile Mart 2020 arasındaki potansiyel benzerlikleri gören BTCfuel, başka bir kırılmanın da ihtimal dışı olmadığını ekledi.

Ethereum Rallisinde Şüpheli Durumlar

Bu arada altcoinler arasındaki etkileyici performans, ETH/USD %11’in üzerinde değer kazandıktan sonra en büyük altcoin Ethereum’u (ETH) ön plana çıkardı.

Parite, 6 Haziran’dan bu yana ilk kez 1.900 doları geçerek ve şu anda psikolojik olarak önemli olan 2.000 dolara yaklaşarak gün içindeki kazanımlarını sürdürdü. TÜFE ivmesi, Eylül ayındaki tam Merge etkinliği için önemli bir hazırlık adımı olan Goerli test ağı birleştirmesiyle, zaten heyecan verici olan Ethereum pazarına eklendi.

Zincir içi veri platformu CryptoQuant’ta katkıda bulunan bir analist olan Maartuun, 10 Ağustos’ta bir blog yazısında Haziran ortasındaki bu ayı piyasası rallisinin başlamasından bu yana, Ethereum’un, Bitcoin’e göre ticaret hacmi açısından hakimiyet kazandığına dair bir yazı yayınladı.

Maartuun, bunun ETH tarafından yönetilmeye devam etmesi durumunda, tarihsel emsaller dikkate alındığında, kripto genelinde sürdürülebilir bir rallinin desteklenemeyeceği konusunda uyardı.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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