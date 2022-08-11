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Layer 2 ölçeklendirme platformu Polygon (MATIC), ekosisteminin ulaştığı “devasa bir faktör” ile yeniden gündemdeki yerini almış durumda. Projenin neler yapabileceğine ve gelecekte ne yönde evrilebileceğine dair işaretler veren söz konusu bu faktör, doğrudan doğruya tüketici finansı ve Web3’ün bir bütün olarak benimsenmesi ile ilişkili.

Polygon Ağının Gelişimi

PoS Blockchain‘i Polygon, yılın başından beri uygulamalara özel zincirler oluşturmak için hızlı bir yol olan Polygon Supernets, ölçeklenebilir bir veri kullanılabilirlik katmanı (layer) olan Polygon Avail ve ağ tıkanıklığını önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen birkaç sıfır bilgi (ZK) kripto para projesini duyurdu. Projenin arkasındaki ekip, geçen ay tamamen EVM eşdeğeri bir zkEVM olan Ethereum ölçeklendirme çözümünü duyurdu.

Öte yandan Polygon ağı, bu dönemde birinirinden önemli ortaklıklara da imza attı. Coca-Cola, benzersiz ve paylaşılabilir koleksiyonluk ürünlerini (NFT’ler) Polygon ağı üzerinde piyasaya sürdü. Ağ, ayrıca Web3’e özgü bir hızlandırıcı programı için Techstars ve bir Web3 oyun geliştirme stüdyosu olan Epic League ile ortaklık kurduğunu duyurdu.

Yüzde 400’lük Artış

Polygon, güncel Simya verilerine atıfta bulunarak ağı üzerinde inşa edilen 37 bin dApp’lik (merkeziyetsiz uygulama) son kilometre taşına ulaştığını duyurdu. Bu, Mart ayında kaydedilen dApp rakamının yaklaşık yüzde 200 veya iki kat ve yılın başından beri dört kat (yüzde 400) arttığı anlamına geliyor.

Bundan aylar önce Polygon ağının altı kat büyüme kaydederek dApp sayısını 19 bine çıkardığını bildirmiştik. PoS Blockchain’i Polygon, ardından aylık 8 binden fazla aktif geliştiriciye ulaşarak büyük ses getirdi. Şimdi ise PoS Blockchain’i Polygon üzerindeki geliştirici etkinliğini gösteren aylık aktif ekip sayısı Temmuz sonunda 11 bin 800’ü geçti. Söz konusu bu ekiplerin yüzde 74’ü yalnızca Polygon’a entegre olurken, yüzde 26’sı hem Polygon hem de Ethereum üzerine çalışmalar yapıyor.

Öte yandan Polygon ağının yerel varlığı MATIC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 5’ye yakın yükselişle 0,936 dolardan işlem görüyor. MATIC fiyatı son 7 günde 30 günde sırasıyla yüzde 5,24 ve yüzde 64,23 yükseldi. Altcoin, 7.5 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 25 kripto para listesinde 14’ncü sırada yer alıyor.