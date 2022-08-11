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  •   Analitik Şirketi Santiment’tan Bitcoin ve Altcoin’ler için FUD Uyarısı!

Analitik Şirketi Santiment’tan Bitcoin ve Altcoin’ler için FUD Uyarısı!

Kripto para analitik şirketi Santiment, son piyasa toparlanmasının ortasında sosyal metriklerin sürücü koltuğunda kripto para topluluğunun olmadığını gösterdiğini bildirdi.
15:25
11 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para analitik şirketi Santiment, kripto para piyasalarındaki son toparlanmasının ortasında sosyal metriklerin sürücü koltuğunda kripto para topluluğunun olmadığını gösterdiğini bildirdi. Ayrıca, Bitcoin ve altcoin’ler için FUD uyarısı yaptı.

FUD Uyarısı

Santiment, Bitcoin (BTC) ve kripto para piyasalarının geri kalanı (altcoin’ler) için son zamanlardaki dikkat çekici fiyat yükselişlerine rağmen Twitter, Reddit ve Discord’daki satış yönlü açıklamaların iki ayın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirdi. Kripto para analitik şirketi yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

Kripto para fiyatları, kalabalığın düşüş trendinin devam edebileceğine inanmamasına rağmen yükselmeye devam ederse ne olur? Piyasa değerinin toparlanmaya devam etmesine neden olabilecek mükemmel bir FUD fırtınası.

BTC, yazım sırasında günlükte kaydettiği yüzde 6’nın üzerinde yükselişle 24 bin 453 dolardan işlem görüyor. Piyasa değerine göre en büyük kripto paranın değeri son 7 günde ise 6,60, son 30 günde ise yüzde 25’e yakın arttı. Öte yandan en büyük altcoin Ethereum‘un fiyatı 24 saatte, 7 günde ve 30 günde sırasıyla yüzde 11,24, yüzde 15,95 ve 77,65 yükseldi. ETH‘nin yükselişi 19 Eylül tarihinde gelmesi planlanan The Merge güncellemesi ile doğrudan bağlantılı. En büyük altcoin’deki yükseliş altcoin piyasalarını olumlu yönde etkiledi ve birçok altcoin oldukça etkileyici oranlarda yükseliş kaydetti.

Santiment, ayrıca Bitcoin‘in yılın geri kalanının neredeyse tamamında S&P 500 ile sıkı bir ilişki içinde hareket ettiğini, ancak son zamanlarda hisse senedi endeksinin toparlanmasının gerisinde kaldığını belirtti. Analitik şirketi, ayrışmanın tarihsel olarak BTC için yükselişe işaret ettiğinin de altını çizdi.

Borsalardaki USDT Arzı

Tüm bunlara ek olarak, kripto para analitik şirketi, kripto para borsalarındaki en büyük stablecoin Tether’in (USDT) arzının 9 Mayıs’ta kaydedilen yüzde 19,7’den yüzde 42’ye yükseldiğini belirterek şu notu düştü:

Bu, hem trader’ların ve yatırımcıların fiyatlar yükselirlet kâr ettiğinin bir işareti hem de satın alım gücünün iki yılın en yüksek seviyesinin işareti olarak görülebilir.

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