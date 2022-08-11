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2017’de tüm mal varlıklarını satarak Bitcoin (BTC) almalarıyla gündemden düşmeyen Hollandalı aile, uzun zamandır kripto para sektörünün odak noktası oldu.

Bitcoin’de 2 Harika An Var…!

“Bitcoin Ailesi” olarak bilinen Taihuttu ailesi, karlı işletmeleri, 2500 metrekarelik bir malikane, çocuklarının oyuncakları kısacası tüm varlıklarını satarak Bitcoin’e yatırım yapmalarıyla bir anda manşetlerde yer almışlardı. BTC‘nin değeri , o zamanlar 900 dolardı. 2017’den beri göçebe bir yaşam tarzı sürdüren aile 40 ülkeyi gezdi. Aile, ayrıca Türkiye’yi de ziyaret etmişti. Son altı yıldır dünyayı karış karış gezen Hollandalı aile geçen sene Avrupa‘da Bitcoin’e sıfır vergi uygulayan Portekiz’e yerleşmeye karar vermişti. Portekiz’de kripto paralar için vergi ödenmiyor.

Baba, Portekiz’i ”Bitcoin cenneti” olarak nitelendirmişti. Ancak, son dönemde piyasada yaşanan kriz nediyle aile 1 milyon dolardan fazla zarar etti. Taihuttu ise piyasadaki volatiliteden endişe duymadığını ve uzun vadede işlerin daha iyiye gideceğini vurguladı. Aileye göre, Bitcoin‘de iki harika an var. Kâr etmek için zirveye ulaştığımızda ve tekrar satın alabilmek için dibe ulaştığımızda. Aile, dipten alımlar yapmaya devam ettiğini belirtti. Bu, Taihuttu ailesinin yaşadığı üçüncü piyasa döngüsü. Aileye göre, Bitcoin her seferinde daha güçlü bir şeklide ayağa kalktı ve hedefine emin adımlarla devam etti.

Portekiz Sahillerinde Bitcoin Bar: Kripto Misyonerliği !

Aile, Bitcoin 69.000 dolardaki zirvesinden düşmeye başladıktan sonra 55.000 dolar civarında satış yaptığını itiraf etti. Bitcoin’lerinin yüzde 15’ini Tether’e çeviren Taihuttu, ilerleyen zamanda daha düşük seviyeden Bitcoin aldıklarını açıkladı. Aile, Bitcoin’e yatırım yapmak için her şeylerini sattığı 2017’den bu yana hala yüzde 3.000’den fazla kazanç sağladıkalrını vurguladı. Taihuttu, Bitcoin fiyatlarının dip seviyeyi gördüğüne inanıyor. Aileye göre, Bitcoin‘in 100.000 doların üzerine çıkacağına inanıyorsanız, 20.000 dolar veya 15.000 dolardan satın almanın gerçekten bir önemi yok. Kurumsal yatırımcılar, yatırım fonları, şirketler, ülkeler ve bankalar artık BTC’yi ciddiye alıyor.

Taihuttu, Portekiz sahilindeki tüm satıcıları Bitcoin’i kabul etme konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi. Ünlü yatırımcıya göre, teknik olarak, Bitcoin fiyatları için dikkat edilmesi gereken en kritik seviye 17.500-18.000 dolar olacak. Bu seviyelerin altına düşüş, BTC için daha fazla kayıp anlamına gelebilir. Beş kişilik Hollandalı aile son altı yılda dünyayı dolaştı. Şu anda Portekiz, Lagos’taki en popüler plajlardan birinde bir Bitcoin isimli bir bar işletiyorlar. Taihuttu, “Hala seyahat ediyoruz, ancak şu anda insanların Lightning ağını kullanarak BTC ile ödeme yapabileceği Lagos’ta BamBamBeach barını açtığım için önümüzdeki altı ay boyunca Portekiz’deyiz” diyor. Lightning, anında ve düşük ücretli işlemlere olanak tanıyan Bitcoin üzerine kurulmuş bir ödeme platformudur.

Volatilite, Neden Artıyor?

Sektördeki en popüler şirketlerden bazılarının iflas başvurusunda bulunmasıyla birlikte fiyatlar düştüğü için kripto para piyasası için zorlu bir yolculuk oldu. Kripto kışı, ABD’deki 40 yılın en yüksek enflasyonu, dünyanın birçok yerinde artan faiz oranları ve resesyon korkuları, Bitcoin fiyatına büyük darbe vurdu. Bitcoin, Haziran ayında 17.000 dolara düştü. CoinGecko tarafından açıklanan verilere göre, geçen yılın sonlarından bu yana kripto para piyasasının değerinden yaklaşık 2 trilyon dolar silindi. Dubai merkezli Century Financial baş piyasa stratejisti Devesh Mamtani, piyasadaki mevcut çöküşten önce bile, volatilitenin krito paraların her zaman doğal bir özelliği olduğuna dikkat çekti.

Uzmana göre, Bitcoin’deki volatilitenin artışı, öncelikle küresel likiditenin azalmasından kaynaklanıyor. ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası liderliğindeki küresel merkez bankaları, faiz oranlarının normalleşmesine yönelik süreci başlattı. Mamtani’ye göre Fed, niceliksel sıkılaştırma kapsamında bilançosunu küçültmeye de başladı. Yöneticiye göre, Bitcoin’de volatiliteye neden olan bir diğer faktör de panik satışları oldu. Bitcoin fiyatı, toplu satış baskısında en kötü tepkiyi verme eğilimindedir. Yönetici, Bitcoin‘in tekrar düzeltme yaşayabileceğini ve için 20.000 ila 18.000 dolarlık bölgenin iyi bir alım fırsatı sunduğunu ifade etti.