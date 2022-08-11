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Enjin Coin, Mana Coin, APE ve CEEK VR Coin Yorumları!

Popüler metaverse altcoinlerde son durum ne? Yatırımcılar hangi seviyelere dikkat etmelidir?
13:55
11 Ağustos 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Bitcoin dün gelen enflasyon verisiyle birlikte yükselişine devam ediyor. En büyük kripto para birimi yazı hazırlandığı sırada 24.500 dolardan alıcı buluyor. Ethereum ise 1.900 doları beklendiği üzere aştı. Piyasalardaki genel yükseliş metaverse alanındaki kripto paraları da olumlu etkiledi. Peki yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gösterilen metaverse altcoinlerde son durum ne? İşte detaylar.

Enjin Coin Yorumları

Kasım ayındaki 4,85 dolar ATH seviyesinden bu yana Enjin Coin çoğunlukla düşüş yaşadı. Haziran ayındaki piyasa şoku ENJ Coin fiyatının 0,378 dolara kadar düşmesine neden oldu. Temmuz toparlanmasında kritik 0,42 dolar desteğini geri kazanan altcoin yükselişine devam ediyor. Yazı hazırlandığı sırada 0,7 dolardan alıcı bulan altcoin piyasanın genel yükselişinden payına düşeni alıyor. Popüler altcoin son 24 saatte %4 artış yaşadı.

Yükseliş ivmesinin devam etmesi halinde ilk hedef 1,33 dolar seviyesinde bulunan direnç alanı olacaktır. Kısa vadede 0,675 dolar direncinin üzerinde kalıcılık elde etmesi yükseliş beklentisini destekleyecektir. Popüler kripto para analisti cvotrades Twitter hesabı üzerinden kısa vadede 1 dolar seviyesinin aşılacağını tahmin etti. ENJ için 0,67 dolar altında tek dönüş noktası 0,514 dolar desteği olacak. Fiyat bu bölgeyi de kırarsa net bir düşüş trendine girdiği söylenebilir.

Mana, APE VE CEEK VR Coin Yorum

En büyük metaverse altcoinlerden biri olan Decentraland (MANA) yazı hazırlandığı sırada 1,07 dolardan alıcı buluyor. Neredeyse SAND fiyatına yetişen MANA iyi bir performans gösteriyor. Alıcılar fiyatı 200 DMA’nın üzerinde tuttuğu için yükseliş görünümü devam ediyor. Fiyat 1 dolar direncini aştı ve 0,75 dolar desteğinin üzerinde alıcı buluyor. MANA direnç bölgesine doğru ilerliyor. Fiyatın önünde 1,5 dolar direnç bölgesi bulunuyor. Eğer Bitcoin (BTC) uzun bir aranın ardından bugünlerde 25.000 doları yeniden aşarsa MANA yatırımcılarının izlemesi gereken seviye bu olacak.

Ape Coin son 24 saatte diğerleri gibi %5’e yakın yükseliş yaşadı. Piyasa değeri 2,18 milyar dolar olduğu için en büyük metaverse altcoin konumunu koruyor. APE yazı hazırlandığı sırada 7,12 dolardan alıcı buluyor. NFT pazarı Magic Eden, Bored Ape Yacht Club NFT’leri için resmi bir ApeCoin pazarı oluşturma önerisini açıkladı. Daha düşük işlem ücretleri ve daha verimli bir pazaryeri APE fiyatının daha da artmasını sağlayabilir. BAYC ve APE bu süreçte birlikte düşünülmelidir.

Türk yatırımcıların yoğun yatırım yaptığı ve sosyal medyadan görüldüğü üzere pişman olduğu CEEK VR Coin’e bakalım. CEEK fiyatı yazı hazırlandığı sırada 0,23 dolardan alıcı buluyor. Günlük %2 artış yaşayan altcoin, diğer metaverse altcoinler arasında en kötü performans gösterenlerden biri oldu. En büyük 13 metaverse altcoinin (CEEK hariç) tamamı %4,2’nin üzerinde artış gösterdi. Metaverse arazi satışı sonrası CEEK’e olan ilgi sönmüş görünüyor.

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