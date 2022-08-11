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DOW Teorisi Nedir?

Dow teorisi, Edward Jones ve Charles Bergstresser ile birlikte Dow Jones & Company, Inc.'i kuran ve 1896'da Dow Jones Industrial Average'ı geliştiren Charles H. Dow tarafından geliştirilen bir yatırım yaklaşımıdır
12:54
11 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Dow teorisi, fiyat ortalamalarından biri önceki önemli bir yüksek seviyenin üzerine çıkarsa ve diğer ortalamada benzer bir ilerleme ile eşlik ediyorsa veya onu takip ediyorsa, piyasanın yükseliş eğiliminde olduğunu söyleyen bir finans teorisidir. Örneğin, Dow Jones Sanayi Ortalaması (DJIA) orta seviyeye tırmanırsa, Dow Jones Ulaşım Ortalamasının (DJTA) makul bir süre içinde aynı şeyi yapması beklenir.

DOW Teorisi

Dow teorisi, Edward Jones ve Charles Bergstresser ile birlikte Dow Jones & Company, Inc.’i kuran ve 1896’da Dow Jones Industrial Average’ı geliştiren Charles H. Dow tarafından geliştirilen bir yatırım yaklaşımıdır. Dow, bir bütün olarak borsanın ekonomideki genel iş koşullarının güvenilir bir ölçüsü olduğuna ve genel piyasayı analiz ederek, bu koşulları doğru bir şekilde ölçebileceğine ve ana piyasa eğilimlerinin yönünü ve varlıkların muhtemel yönünü belirleyebileceğine inanıyordu.

Öte yandan teorinin bazı yönleri, örneğin ulaşım sektörüne ya da orijinal haliyle demiryollarına yaptığı vurgu, zeminini kaybetmiştir. Ancak Dow’un yaklaşımı hala modern teknik analizin özünü oluşturuyor.

DOW Teorisi Nasıl Çalışıyor?

Dow teorisinin altı ana bileşeni bulunuyor:

  • Piyasa Her Şeyi Önemser: Dow teorisi, varlık fiyatlarının mevcut tüm bilgileri içerdiğini belirten etkin piyasalar hipotezi (EMH) üzerinde çalışır. Başka bir deyişle, bu yaklaşım davranışsal iktisadın antitezidir.
  • Piyasa Trendlerinin Üç Temel Türü Vardır: Piyasalar, boğa veya ayı piyasası gibi bir yıl veya daha uzun süren birincil trendler halinde çalışır. Daha geniş eğilimler içinde, genellikle bir boğa piyasasında bir geri çekilme veya bir ayı piyasasında bir ralli gibi birincil eğilime karşı çalışan ikincil eğilimler bulunur. Bu ikincil eğilimler üç haftadan üç aya kadar sürebilir. Son olarak, üç haftadan kısa süren ve daha küçük eğilimler var.
  • Birincil Eğilimlerin Üç Aşaması Vardır: Dow teorisine göre birincil trend üç aşamadan geçiyor: Boğa piyasasında; birikim aşaması, halkın katılımı aşaması ve aşırıya kaçma aşamasıdır. Ayı piyasasında; dağıtım aşaması, halkın katılımı aşaması ve panik aşaması.
  • Endeksler Birbirini Doğrulamalıdır: Bir trendin oluşturulabilmesi için, Dow varsayılan endekslerinin veya piyasa ortalamalarının birbirini doğrulaması gerekir. Bu, bir indekste meydana gelen sinyallerin diğerindeki sinyallerle eşleşmesi anlamına gelir.
  • Hacim Trendi Onaylamalı: Fiyat birincil eğilim yönünde hareket ediyorsa hacim artmalı ve buna karşı hareket ediyorsa düşmelidir.
  • Trendler Net Bir Dönüş Yapana Kadar Devam Eder: Birincil eğilimlerdeki tersine dönüşler ikincil eğilimlerle karıştırılabilir. Dow teorisi, olası bir geri dönüşün teyit edilmesinin gerekli olduğunu söyler.

Dolayısıyla kripto para piyasasında DOW teorisini kullanmak isteyen yatırımcıların tüm bu bileşenleri dikkat almasında fayda var.

Yatırımcıların teknik modelleri değerlendirirken sadece tek bir modele bağlı kalmamalarının ve temel analiz ile işlemlerini desteklemelerinin önemli olduğunu belirtmekte fayda var.

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