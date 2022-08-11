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Kritik Gelişme: Dogecoin’in Gizemli Paylaşımı Heyecan Yarattı!

Shiba Inu (SHIB) meme coin imajından kurtulmak için somut adımlar atarken, Dogecoin (DOGE) de bu süreçte arka planda kalmak istemiyor. 
12:50
11 Ağustos 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Shiba Inu (SHIB) meme coin imajından kurtulmak için somut adımlar atarken, Dogecoin (DOGE) de bu süreçte arka planda kalmak istemiyor.

Ufukta Metaverse ve Oyun Projesi Olabilir!

 Dogecoin (DOGE) Vakfı ürün lideri Timothy Stebbing, Twitter’da meme coin için yeni bir projenin ufukta olabileceğini öne süren yeni bir görüntü paylaştı. Yakın tarihli bir tweet’te Stebbing, metaverse arka planında bir köpeğin görüntüsünü paylaştı. Herhangi bir başlık eklememesine rağmen, DOGE topluluğu tweet’in arkasındaki mesaja yönelik tahminlerde bulundu. DOGE destekçilerine göre, proje ekibi önemli bir projeyi hayata geçirmeyi planlıyor. Paylaşılan resim, Dogecoin’in yeni bir oyun veya bir metaverse projesi başlatmayı planlayabileceğine işaret ediyor. Dogecoin’in en büyük rakibi Shiba Inu, Shiba Eternity adlı oyununu başlatma konusunda şimdiden önemli ilerleme kaydetti.

Shiba Inu kısa süre önce oyunun Vietnam’da test için hazır olduğunu açıkladı. Shiba Inu’nun Shiberse adlı metaverse projesini de açıkladığını belirtmekte fayda var. Shiba Inu için, bu projelerin piyasaya sürülmesi, ömenli bir adım, SHIB, meme coin imajından kurtulmaya çalışırken uzun vadede güven veriyor. Shiba Inu’nun web 3.0 girişimlerine odaklanmasının ardından Dogecoin ekibi, DOGE’nin kullanım alanını genişletmek ve yeni projeler ile fiyatı desteklemek için benzer girişimler başlatma baskısı altında olabilir. Dogecoin ekibi tarafından paylaşılan resmin, bir oyunun veya bir metaverse projesinin olası lansmanına işaret etme olasılığı yüksek.

Dev Japon Borsası, DOGE ve DOT’u Listeledi

Japon kripto para borsası Bitbank,  bir blog gönderisine göre Dogecoin (DOGE) ve Polkadot (DOT) için destek eklediğini duyurdu Tokyo merkezli borsa, müşterilerinin toplam 18 kripto para birimi ticareti yapmasına izin veriyor. Blog gönderisinde, DOGE ve DOT’un Bitbank’ın kripto para ödünç verme hizmeti tarafından da destekleneceği belirtiliyor. 2017’de, Japon Finansal Hizmetler Ajansı (FSA), ülkedeki fintech yeniliklerini desteklemek için Bitbank’ı ve diğer on şirketi kayıtlı kripto para borsası olarak resmen tanıdı.

Bitbank, Mayıs ayında Japon finans şirketi Sumitomo Mitsui Trust Holdings ile ortaklaşa Japan Digital Asset Trust (JADAT) adlı bir saklama şirketi kurdu. Daha önce bildirildiği üzere, kripto para devinin yerel bir yan kuruluşu olan FTX Japan, geçen ay Dogecoin için destek ekledi. Mart ayında BTCBOX, Dogecoin’e destek ekleyen ilk lisanslı kripto para borsası oldu.

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