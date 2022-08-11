Popüler altcoin'lerden biri olan Cardano (ADA) ağında günde yaklaşık 80 bin işlem gerçekleştiriliyor, ancak ağ daha fazlasını yapabilecek kapasitede.

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Cardano’nun Blockchain kaşifi Cardano Explorer’ın sağladığı verilere göre, ağ şu anda günde yaklaşık 75 bin işlem gerçekleştiriyor. Cardano ağı son derece etkileyici işlem etkinliği göstermesine rağmen henüz tam kapasitede çalışmıyor ve Blockchain üzerindeki işlem sayısının zamanla daha da artması bekleniyor.

İşlem Sayısı Daha da Artacak

Cardano ağı üzerinde kullanılabilir olacak olan çeşitli yeni çözümlerle, ağın işlem sayısının hızla artması bekleniyor. Sentetik token’lar, stablecoin‘ler ve merkeziyetsiz borç verme / borç alma, yüzde 100’e varan kazanç sağlanabilen işlemlerin ağ üzerindeki işlem sayısındaki artışın ana kaynakları olması bekleniyor.

Şu anda ağdaki işlem sayısı, kullanıcılar arasında gerçekleştirilen düzenli işlemleri ve çeşitli platformlardaki ticaret işlemlerini yansıtıyor. Cardano, en büyük ikinci Blockchain olan Ethereum ile karşılaştırıldığında, DeFi platformlarının ve uygulamalarının oluşturulmasından ve kullanılmasının ardından ağın etkinliğinin büyük oranda arttığı açık bir şekilde görülebiliyor.

Ağdaki işlem sayısının artışıyla daha fazla işlem ücreti ödeneceği ve geliştiricilerin ekosistemi bir bütün olarak kullanmasına yardımcı olacak daha fazla uygulama oluşturmaya teşvik edecek olmasından dolayı Cardano‘nun olumlu yöndeki evrimi kaçınılmaz olacak.

Cardano vs Ethereum

Cardano yatırımcılarının ve geliştiricilerinin büyük çoğunluğu, artan kullanım oranıyla birlikte Blockchain‘in TPS limitinin mevcut değerlerin çok üzerinde olan işlem aktivitesinde beklenmedik bir oranda artışa hazır olmasından dolayı ağ kapasitesinde güçlü bir artış yaşanacağına inanıyor. Tüm bunlarla birlikte Cardano, kullanıcılara işlem veya sözleşme etkileşimi başına 100 dolara varan işlem ücretleri ile karşı karşıya bırakan Ethereum’un aksine, işlem ücretleri ve ağ tıkanıklığı ile ilgili hiçbir sorun yaşamadı. Şu an için hem Cardano hem de Ethereum’daki işlem ücretleri hemen hemen aynı seviyede.

Öte yandan Cardano ağının yerel varlığı ADA, yazım sırasında günlükte yüzde 5,03 yükselişle 0,5374 dolardan alınıp satılıyor. ADA, 18.1 milyar dolarlık piyasa değeri ile en büyük 7’nci kripto para. ADA’nın hemen önünde, 600 milyon dolarlık fazlalık ile Ripple’ın ihraç ettiği XRP yer alıyor. Cardano ağının yerel varlığının yapacağı yukarı yönlü bir hamle ile kolayca 6’ncı sıraya yükselebilir gibi görünüyor. En büyük altcoin Ethereum ise, yazım sırasında günlükte yüzde 11,14 yükselişle bin 884 dolardan işlem görüyor. ETH’nin piyasa değeri ise 229 milyar dolarda.