Ekonomi

Strategy’nin bitcoin kar marjı üçüncü çeyrek sonuçları öncesi daraldı

Bilmeniz Gerekenler

  • 🚨 Strategy’nin Bitcoin pozisyonunda üçüncü çeyrek sonuçları öncesi yalnızca yaklaşık %6 kar farkı kaldı.
  • 📉 848.517 BTC taşıyan şirket, Bitcoin 80.000 dolar civarında işlem görürken yaklaşık 4 milyar dolar kağıt üzeri kazançta bulunuyor ve $BTC eylül sonuna göre daha düşük seyrediyor.
  • 🧾 Strategy, 25 Ekim ile biten haftada yeni Bitcoin almadı ve kaynağını STRC imtiyazlı hisselerinin geri alımında kullandı.
Onur Atam
Onur Atam
Memetoro

Strategy, ABD piyasalarının kapanmasının ardından perşembe günü üçüncü çeyrek sonuçlarını açıklayacak. Şirketin elindeki Bitcoin varlığı, mevcut fiyatlar dikkate alındığında ortalama alım maliyetinin yalnızca yaklaşık %6 üzerinde bulunuyor.

İçindekiler
1 Bitcoin pozisyonunda sınırlı fark kaldı
2 Dördüncü çeyrek zayıf başladı
3 Vergi kalemi yeniden önem kazandı
4 ETF yatırımcıları da maliyetin altında kaldı

Bitcoin pozisyonunda sınırlı fark kaldı

26 Ekim tarihli bildiriye göre Strategy’nin kasasında 848.517 BTC yer alıyor. Şirket bu varlıkları ortalama 75.446 dolardan satın aldı. Bitcoin fiyatının 80.000 dolar civarında seyretmesiyle birlikte toplam portföyün değeri yaklaşık 68 milyar dolara ulaşıyor. Buna karşılık şirketin bu alımlar için harcadığı tutar 64 milyar dolar seviyesinde bulunuyor ve kağıt üzerindeki kazanç yaklaşık 4 milyar dolarda kalıyor.

Strategy, eski adıyla MicroStrategy, yıllardır bilançosunda yoğun Bitcoin taşıyan ve bu alandaki en büyük kurumsal yatırımcı olarak öne çıkan yazılım şirketi olarak biliniyor.

Strategy’nin elindeki 848.517 BTC, ortalama 75.446 dolarlık maliyetle alındı ve Bitcoin 80.000 dolar civarında işlem görürken şirketin kağıt üzerindeki kazancı yaklaşık 4 milyar dolar düzeyinde bulunuyor.

Dördüncü çeyrek zayıf başladı

Şirketin dördüncü çeyreğe başlangıcı ise daha zorlu bir tabloya işaret ediyor. Strategy’nin 5 Ekim tarihli dosyasında, eylül sonu itibarıyla Bitcoin başına değer yaklaşık 83.500 dolar olarak hesaplandı. Bitcoin’de o tarihten bu yana görülen geri çekilme, kabaca 3 milyar dolarlık kağıt üzeri kayba karşılık geliyor. Üstelik çeyreğin tamamlanmasına iki ay daha var.

Bu tablo, bilanço dönemlerinde Strategy hissesi ile Bitcoin fiyatı arasındaki ilişkinin yeniden yakından izlenmesine yol açtı. Şirket son yıllarda doğrudan faaliyet gelirlerinden çok Bitcoin pozisyonunun değer değişimiyle gündeme geliyor.

Vergi kalemi yeniden önem kazandı

Şirketin bilançosunda vergi tarafında da önemli bir unsur bulunuyor. Haziran ayında Bitcoin’in değeri şirketin ortalama maliyetinin altına indiğinde Strategy, gelecekteki vergi yükümlülüklerine karşı kullanabileceği 4,12 milyar dolarlık vergi varlığını silmişti. Üçüncü çeyrekte bu kalem yeniden kayda alındı ve kar hanesine yaklaşık 4 milyar dolar katkı yaptı.

Hesaplamalara göre Bitcoin fiyatı 75.446 doların altına inerse bu vergi avantajı yeniden devreye girmeye başlıyor. Fiyatın 58.500 dolar civarına gerilemesi halinde ise yaklaşık 4 milyar dolarlık vergi kredisinin tamamı yeniden oluşabilir.

Haziran ayında silinen 4,12 milyar dolarlık vergi varlığı, üçüncü çeyrekte yeniden kayda alındı ve şirketin karına yaklaşık 4 milyar dolar ekledi.

ETF yatırımcıları da maliyetin altında kaldı

Zarar bölgesine geçen yalnızca Strategy değil. Glassnode verilerine göre ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF yatırımcılarının ortalama alım maliyeti yaklaşık 81.500 dolar düzeyinde bulunuyor. Bu seviye, Bitcoin’in güncel fiyatının yaklaşık %2 üzerinde yer alıyor.

Öte yandan Strategy, 25 Ekim ile biten haftada yeni Bitcoin alımı yapmadı. Şirket bu dönemde kaynaklarını STRC imtiyazlı hisselerinin geri alımına yönlendirdi.

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Onur Atam
By Onur Atam
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Avukat olan yazarın başlıca çalışma alanları Bilişim Hukuku ve Ticaret Hukuku’dur. İnternet teknolojileri, kripto para ekosistemi, blockchain uygulamaları ve yeni nesil finansal teknolojiler ilgi alanları arasında yer almaktadır.Dijital varlıklar, kripto para düzenlemeleri, fintech uygulamaları, elektronik ticaret, veri güvenliği ve teknolojinin hukukla kesiştiği alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmektedir. Hukuki perspektifiyle kripto para ve finans teknolojileri alanındaki güncel gelişmeleri anlaşılır biçimde değerlendirmeyi amaçlamaktadır.
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